Forse per risollevarsi dalla recente crisi e calo di abbonati, Netflix sta investendo numerose risorse nel mondo dei videogiochi con l'obiettivo di arrivare ad un catalogo di 50 titoli entro la fine del 2022. In questo articolo tutte le novità in merito e i 6 giochi più interessanti targati Netflix!

Netflix prosegue la sua corsa alla conquista del settore dell’entertainment puntando al mondo dei videogames. L’ufficialità deriva dall’acquisto da parte della società statunitense della Boss Fight Entertainment; una software house specializzata nel gaming da mobile.

Questa scelta settoriale deriva da una breve tentativo iniziato soli 4 mesi fa. Spiega about.netflix.com:

“Da quando abbiamo lanciato i giochi per dispositivi mobili ai nostri membri in tutto il mondo appena quattro mesi fa, abbiamo ampliato poco a poco il nostro catalogo di giochi mentre costruiamo il nostro team di sviluppo creativo interno. Quindi oggi siamo lieti di annunciare che Boss Fight Entertainment si unisce a Netflix.”

Sembrerebbe che questo arco temporale di prova abbia dato grosse speranze a Netflix che ha messo a frutto il suo processo di inserimento nel mondo dei videogiochi che è iniziato, in realtà, ben prima. Spiega gamelegends.it:

“… Netflix ha espanso la propria influenza nel mondo dei videogiochi, acquisendo in precedenza anche altri studi dedicati, come ad esempio Night School Studio, autore di Oxenfree, e il team finlandese di gaming mobile Next Games.”

Questa mossa di incrementare e investire nel settore dei videogiochi sembra dettata dalle recenti perdite derivanti dagli abbonamenti che hanno causato un preoccupante crollo in borsa.

Gli obiettivi, in questo senso, sono recuperare abbonati e offrire un nuovo servizio interessante ai consumatori. Ovviamente, per fare ciò, sarà necessario aumentare la qualità e quantità dei videogiochi a catalogo. Forse anche per giustificare un quasi certo aumento del costo dell’abbonamento.

Nuovo partner Netflix: chi è la Boss Fight Entertainment?

Società nel campo dei videogiochi da neanche 10 anni, fondata nel 2013, ha maturato una vasta esperienza nella creazione di giochi di successo. Il loro punto di forza è una visione del gaming semplice, bella e divertente ma, soprattutto, disponibile on the road. Ecco perché il loro device di supporto principe è appunto tutto ciò che è mobile.

David Rippy (CEO), Bill Jackson (CCO) e Scott Winsett (COO), i fondatori, dichiarano:

“L'impegno di Netflix di offrire giochi senza pubblicità come parte degli abbonamenti dei membri consente agli sviluppatori di giochi come noi di concentrarsi sulla creazione di giochi piacevoli senza preoccuparsi della monetizzazione.”

La loro è una vera missione per l’entertainment al netto dell’aspetto commerciale e reddituale. La partnership con Netflix è fondamentale per avere il supporto di entrate sicure da parte degli abbonamenti, destinate poi al pool di offerta tra film, serie TV e videogiochi.

Con sede ad Allen, in Texas, il team di Boss Fight Entertainment (attualmente di circa centocinquanta sviluppatori) attinge prevalentemente dai talenti creativi e un po’ pazzi della California. Questa è la base obbligatoria per la creazione di giochi di livello mondiale: innovativi, originali, coinvolgenti.

Il format base è quello dell’applicazione che garantisce accesso al gioco ovunque tramite un semplice download. Infatti, Netflix e Boss Fight Entertainment puntano a un pubblico su scala mondiale.

La Boss Fight Entertainment apre un nuovo capitolo della sua storia che la porterà ad aumentare la sua fama nel settore dei videogiochi. Ad oggi era conosciuta per aver sviluppato Dungeon Boss: un game strategico di ruolo e a multiplayer con distribuzione free-to-play.

Come giocare ai nuovi videogiochi targati Netflix? Direttamente dai tuoi device!

Tutti i videogame Netflix sono riservati esclusivamente agli abbonati. Il suo catalogo presenta oggi una diversificata offerta di circa quindici titoli che punta a raggiungere i cinquanta titoli entro la fine del 2022. Si garantisce completa assenza di pubblicità o acquisti in-app. Parola d’ordine: giocare liberi senza pensieri.

Per giocare però, è necessario provvedere al download delle applicazioni dedicate ai rispettivi game su Play Store o sull’App Store. All’accesso sarà richiesto di collegare il proprio account Netflix per poter iniziare a giocare.

Ecco alcuni titoli che puoi scaricare!

1. Netflix gaming: This is a true story

Sulla scia degli innumerevoli documentari Netflix di sensibilizzazione sulla questione climatica, è in arrivo anche un videogame dedicato.

Sviluppato da Frosty Pop in collaborazione con Charity Water, appunto un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla pulizia e sanificazione delle acque nei paesi in via di sviluppo.

Si tratta di un gioco a quiz con alla base una storia basata su vicende reali: una donna dell’Africa subsahariana alle prese con la sopravvivenza quotidiana in quelle terre inospitali e alle prese con la lotta quotidiana per il reperimento dell’acqua per lei e la sua famiglia.

Disponibile solo per i membri esclusivi Netflix, presenta una bellissima grafica nello stile “dipinto a mano”. Direttamente da play.google.com:

“Survive a windstorm, catch poachers, and even befriend a goat! Adventure and insight await you at every turn as you search for water and marvel at Earth’s natural beauty. Traduzione: Sopravvivi a una tempesta di vento, cattura i bracconieri e fai persino amicizia con una capra! Avventura e intuizione ti aspettano ad ogni angolo mentre cerchi l'acqua e ammiri la bellezza naturale della Terra.”

2. Netflix gaming: Relic Hunters Rebels

Creato grazie alla collaborazione tra Netflix e Rouge Snail, studio brasiliano noto per aver sviluppato giochi come Chroma Squad, Star Vikings e precedenti versioni di Relic Hunters.

A metà tra un gioco di ruolo e uno sparatutto, la storia ha come protagonisti dei cacciatori di tesori: Pinky, Jimmy, Raf ed Ace. Dovranno mettere da parte i conflitti all’interno del loro clan per fare fronte comune contro l’imperatore Duncan.

Per portare avanti la storia sarà necessario raccogliere e scovare oggetti, assemblare e potenziare armi, sconfiggere e uccidere i nemici. Spiega everyeye.it:

“dovrebbe essere un dungeon crawler con visuale isometrica, grafica in pixel art e un buon numero di armi che il giocatore può potenziare nel corso dell'avventura.”

La grafica è davvero particolare e molto colorata: potrebbe ricordare le prime versioni dei Pòkemon sul Nintendo Color.

3. Netflix gaming: Shatter Remastered

Creato dallo sviluppatore PikPok famoso per precedenti produzioni come Into the Dead, Flick Kick Football Legends, Turbo FAST e altri. Sulla base di un gioco uscito originariamente nel 2009 per la PlayStation 3, insieme a Netflix ha elaborato questa collaborazione.

L’obiettivo del gioco è distruggere mattoncini all’interno di un contesto dinamico di combattimenti tra boss. Dozzine di livelli unici tutti diversi e mai visti prima. Direttamente da play.google.com:

“Widely accepted as the game that redefined the brick-breaking genre, Shatter Remastered features dozens of unique levels packed with amazing physics, power-ups and special attacks. Easy to learn but hard to master. Tradotto: Ampiamente accettato come il gioco che ha ridefinito il genere spaccasassi, Shatter Remastered presenta dozzine di livelli unici con azioni contro le leggi della fisica, potenziamenti e attacchi speciali. Facile da imparare ma difficile da padroneggiare.”

4. Netflix gaming: Into the dead 2

Primo e vero sparatutto in prima persona (FPS) di Netflix è il sequel del celebre Into the dead sempre della casa di videogiochi PikPok che vanta di oltre 70 milioni di download.

I giocatori devono respingere ondate di zombie minacciosi in terre insidiose. Siamo in un futuro ipotetico in cui un’invasione di zombie ha dato il via ad un’apocalisse. Il tuo compito è quello di sopravvivere e proteggere la tua famiglia uccidendo questi esseri.

5. Netflix gaming: Exploding Kittens

Celebre gioco da tavolo che ora punta ad approdare su mobile grazie a Netflix: presto potrebbe diventare anche una serie TV nel 2023.

Ma tornando al videogioco, spaziogames.it:

“Con un comunicato stampa rilasciato sul proprio sito ufficiale, Netflix ha infatti annunciato che Exploding Kittens – The Game sarà disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati da maggio 2022: sarà dunque integrato all’interno del servizio non appena il titolo sarà ufficialmente pronto.”

Il videogioco prevede delle esclusive carte Radar che danno la possibilità al possessore di individuare la posizione dell’Exploding Kitten più vicino alla cima del mazzo, nonché le carte Flip Flop che invece avranno il compito di invertire l’ordine del mazzo.

Questo game potrebbe essere disponibile anche per multiplayer oltre che single player. Inoltre, sembrano essere in cantiere nuove espansioni del titolo.

6. Netflix gaming: Stranger Things

In occasione del tanto atteso ritorno della serie Stranger Things, che avverrà a breve con il lancio della nuova stagione, Netflix ha pensato bene di sviluppare due titoli per la sua nuova sezione videogames.

Spiega corriere.it:

“Le punte di diamante di questa prima sortita nel mondo del gaming di Netflix sono due titoli ispirati alla sua serie culto: Stranger Things: 1984 e Stranger Things 3: Il videogioco. Sviluppati dalla statunitense BonusXP, i titoli hanno entrambi come protagonisti i personaggi della serie tv anni 80 ma si sviluppano su due generi diversi”

Videogame targati Netflix: cosa ci attende nel futuro?

Si prospettano forti investimenti da parte di Netflix in questo campo, nonché importanti collaborazioni per riuscire a stare a galla sul mercato.

Le anticipazioni più succulente ipotizzano dei videogiochi creati su misura per le serie TV Netflix più famose e guardate.

C’è chi pensa a un game dedicato a Squid Game come è avvenuto per il videogioco tutto dedicato all’imminente lancio della nuova stagione di Stranger Things.