Il countdown dei videogiochi più attesi del 2024: questi 8 titoli si preparano a sbancare

Il 2024 riuscirà a equiparare - se non a superare - il 2023 in ambito di titoli videoludici sensazionali? Scopriamolo insieme.

Con l’uscita di titoli del calibro di Baldur’s Gate III e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il 2023 è stato un anno epocale per il mondo videoludico. Il 2024 si appresta a essere leggermente meno epico, ma sicuramente non deludente.

Questi titoli che usciranno nei primi quattro mesi del 2024 sono pronti a deliziare gli appassionati di videogame, che non dovranno attendere troppo per aggiungerli alla loro libreria Steam… Ecco allora quali sono i videogiochi più attesi del 2024.

I videogiochi più attesi del 2024: ecco la classifica che stavi aspettando

Dalla continuazione di saghe entrate nella storia del mondo videoludico a nuovi e interessanti titoli: il 2024 si prospetta un anno decisamente entusiasmante per i gamers incalliti. Vediamo quali sono i giochi più attesi, in ordine di uscita.

1. Prince of Persia: The Lost Crown

Su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox e PC

Uscita: 18 gennaio

Ubisoft resuscita per la terza volta una delle prime storie mai raccontate tramite il media videoludico. Il nuovo reboot di Prince of Persia evoca le sue radici 2D, aggiornando le meccaniche con nuove ed entusiasmanti dinamiche di gioco, azione da cardiopalma e un linguaggio moderno pronto ad appassionare anche i neofiti del genere.

2. Like a Dragon: Infinite Wealth (Saga Yakuza)

Su PS5, PS4, Xbox e PC

Uscita: 26 gennaio

La saga ormai maggiorenne di Yakuza è pronta a sfornare un nuovo capitolo per la sua fanbase, in crescita anche grazie al piacevole shift a uno stile di combattimento più vintage a turni, accolto con entusiasmo dagli appassionati della serie.

"Like a Dragon: Infinite Wealth" avrà nuovamente come protagonista Ichiban Kasuga, inguaribile ottimista già amatissimo dai fan. Il nuovo capitolo vede Ichiban in viaggio verso le Hawaii, pronto a voltare pagina e scappare dalla vita criminale che però sembra inseguirlo…

3. Tekken 8

PS5, Xbox, PC

Uscita: 26 gennaio

Il rinascimento dei picchiaduro continua, con la saga di combattimento in 3D più amata in assoluto pronta a introdurre nuove caratteristiche e funzionalità nel nuovo capitolo. Con una grafica migliorata e diverse sorprese in arrivo, Tekken 8 è destinato a far parlare di sé per molti anni a venire…

4. Suicide Squad: Kill the Justice League

PS5, Xvox, PC

Uscita: 2 febbraio

Questo titolo è il più dibattuto della nostra selezione, principalmente a causa del suo rischiosissimo modello di business. Rocksteady Studios, noto per aver creato acclamati giochi single-player basati su Batman, che puntano su una narrazione coinvolgente, si avventura in territori nuovi - e già controversi - con questo progetto.

Il gioco si focalizza su un'esperienza multiplayer, progettato per essere un titolo in live service stile 'Fortnite', un format che richiede investimenti sia finanziari sia in termini di tempo da parte dei giocatori.

Nonostante i campanelli d’allarme, il solido track record di Rocksteady suggerisce che il gioco potrebbe meritare un'opportunità.

5. Helldivers 2

PS5, PC

Uscita: 8 febbraio

Sempre in ambito di giochi in live service, parliamo di un titolo multiplayer, rarissimo per un’esclusiva PS5. Sony ha manifestato un forte interesse verso i giochi di questo tipo, una mossa precedente all'osservazione di alcune difficoltà incontrate da titoli simili nel mercato.

Tuttavia, "Helldivers 2" sembra posizionarsi strategicamente per il successo, puntando su un approccio semplice ma efficace: uno sparatutto incentrato sulla lotta contro gli alieni. Raro che un classico basato sul confronto uomo-alieno non riesca a divertire.

6. Final Fantasy VII Rebirth

PS5

Uscita: 29 febbraio

Questo titolo è indubbiamente il più atteso dell'anno. "Final Fantasy VII", uscito nel 1997, ha avuto un ruolo fondamentale nel consolidare la PlayStation come una potenza dominante nel mondo dell'intrattenimento.

La trilogia del remake, iniziata con il lancio del primo capitolo nel 2020, accolto con entusiasmo dalla critica, mira a omaggiare e proseguire la narrazione di un titolo leggendario.

"Rebirth", il secondo capitolo della serie, promette di immergere i giocatori in alcuni dei momenti più cruciali della trama, inclusi eventi considerati tra i più memorabili nella storia dei videogiochi.

7. Dragon’s Dogma 2

PS5, Xbox, PC

Uscita: marzo 2022

Il primo capitolo della serie di Dragon’s Dogma fu un capolavoro imperfetto. Afflitto da un periodo di sviluppo accelerato, il titolo del 2012 si distinse per una trama poco convincente e un mondo di gioco relativamente spoglio.

Tuttavia, i suoi innovativi sistemi di magia e di combattimento contro creature mostruose superavano quelli di quasi ogni altra avventura fantasy. Il seguito si propone di affinare questi elementi, con l'obiettivo di portare alla piena espressione il potenziale del suo concept originale.

8. Princess Peach: Showtime!

Switch

Uscita: 22 marzo

La first lady del mondo dei videogiochi ritorna in una nuova avventura come protagonista. Diversamente dal suo precedente titolo, il personaggio è dotato di una versatilità eccezionale.

Nel frattempo, il calendario di rilascio di Nintendo per il 2024 appare relativamente calmo, suggerendo che l'azienda potrebbe star preparando il terreno per la sua prossima console, la Nintendo Switch 2.

Se così fosse, ciò renderebbe il nuovo titolo di Peach particolarmente significativo, potendo rappresentare un emblematico canto del cigno per la console di gioco più venduta del momento.