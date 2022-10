Il 2022 è stato un anno decisamente florido in materia di titoli videoludici. Ma quali sono quelli che hanno avuto più successo in termini di vendite? Ecco la classifica dei videogiochi più venduti dell'anno!

Il 2022 è stato un anno decisamente florido in materia di titoli videoludici. Ma quali sono quelli che hanno avuto più successo? Neanche a dirlo, al primo posto troviamo Elden Ring, ma sapevi che nella top ten c’è anche un gioco che risale al lontano 2014?

Vediamo insieme la classifica, come si configura, e quali sono le sorprese tra i videogiochi più venduti del 2022.

Elden Ring tra i videogiochi più amati del 2022: non è una sorpresa trovarlo al primo posto

Il capolavoro di From Software, Elden Ring, prende tutto a mani basse. Sarà il sentimento nostalgico evocato da un titolo che ricorda molto la saga di Elder Scroll, mischiandolo con le meccaniche impossibili di Dark Souls (non c’è da sorprendersi, i creatori sono gli stessi), sarà che Elden Ring è forse uno dei giochi migliori usciti nell’ultimo decennio.

Il titolo, proposto da From Software per PlayStation, Xbox e PC, si configura come un rarissimo open world fatto come si deve, ed è diventato in pochissimo tempo il fenomeno dell’anno. Tanto che gli esperti in campo videoludico ne prevedono una vittoria schiacciante all’assegnazione del titolo “Game of the Year 2022”.

Elden Ring si appresta inoltre a diventare anche un gioco in scatola.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, la sorpresa di questa classifica

Un secondo posto decisamente inusuale, considerando che solitamente i primi posti di queste classifiche comprendono colossal graficamente impressionanti e – a tratti – “seriosi”. Eppure, questo titolo LEGO è riuscito a superare molti dei suoi “colleghi” più gettonati.

Traveller’s Tales ha sbaragliato la concorrenza conquistando vette impensabili in diversi paesi: un secondo posto inaspettato, ma secondo molti, meritato.

Pokémon Legends: Arceus, ci saremmo stupiti non ci fosse

Al terzo posto della classifica vediamo un titolo Nintendo, naturalmente a tema Pokemon e sorprendentemente innovativo per un branch che non brilla per spirito di iniziativa. E invece, la componente open world ha ripagato gli sviluppatori!

Nintendo domina in quantità la classifica con Kirby e la Terra perduta e Mario Kart 8, che si porta bene i suoi otto anni

Se Nintendo non poteva sperare di guadagnare il primo posto battendo Elden Ring, la popolare casa videoludica ha giocato sulla quantità. In top 10 troviamo infatti all’ottavo e nono posto due titoli che sicuramente hanno giocato molto sul fattore nostalgia.

“Kirby e la Terra Perduta” si configura come un platform semplice ma efficace grazie alla spinta 3D voluta da Nintendo per uno dei suoi personaggi più amati.

Grande sorpresa è però rappresentata da Mario Kart 8, uscito nel 2014 in esclusiva Wii U e poi trasposto nel 2017 su Nintendo Switch. Un evergreen che quest’anno guadagna un DLC previsto a breve.

I videogiochi più venduti del 2022, la top 10 completa

Elden Ring

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Pokémon Legends: Arceus

Horizon: Forbidden West

MLB The Show 22

Call of Duty: Vanguard

Gran Turismo 7

Kirby e la Terra Perduta

Mario Kart 8

Madden NFL 22

I giochi più venduti del 2022 per PS5

A PlayStation piace fare le cose in autonomia, e non c’è da stupirsi quindi che Sony abbia pubblicato recentemente la sua personalissima lista dei titoli più venduti e scaricati per PS5 nel 2022. Ai primi posti – non c’è da stupirsi – troviamo titoli del calibro di FIFA e NBA 2K, mentre è deludente il posizionamento delle esclusive, che stanno perdendo sempre più terreno negli ultimi anni.

Call Of Duty: Vanguard rimane prevedibilmente ai primi posti, mentre l’unica esclusiva ad arrivare nella top 5 – neanche sul podio però – è stata Marvel's Spider-Man: Miles Morales. C’è da dire che quest’anno, la prominenza delle esclusive PS è stata oscurata da titoli di grande calibro.

Tuttavia, a Sony sono imputabili il fatto di non avere nessun reale titolo di punta per il 2022, nonché i continui ritardi nella produzione.

Tocco vintage per i retro gamers: i titoli più venduti in assoluto per PS2

Per coloro che invece sono appassionati di retro gaming, questa sezione tratta dei titoli più venduti per l’intramontabile PS2, lanciata il 4 marzo del 2000. Una console che ha cambiato per sempre il modo di approcciarsi al mondo videoludico, diventando la più venduta di sempre con oltre 159 milioni di pezzi che ancora oggi vengono scambiati sul mercato dell’usato.

Ai tempi, l’offerta videoludica era – c’è da ammetterlo – più variegata, ma c’è anche da aggiungere che solo un titolo su cento ha resistito all’inclemente giudizio del passare degli anni. Tra di essi, troviamo capolavori come God Of War, Yakuza, Devil May Cry, Kingdom Hearts e, naturalmente, Grand Theft Auto San Andreas.

Ecco la classifica completa dei giochi più venduti di sempre per l’amata PS2:

Grand Theft Auto San Andreas

Gran Turismo 3

Gran Turismo 4

GTA Vice City

Final Fantasy X

GTA III

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty

Final Fantasy XII

Tekken 5