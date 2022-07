Il metaverso è un concetto ancora relativamente nuovo, eppure in molti si stanno dando da fare per concedere agli utenti della rete di accedere a realtà sempre più coinvolgenti.

Non importa che si tratti di aziende tech o di finanza, neppure di sport o gaming: stanno nascendo numerosi ecosistemi virtuali destinati a diventare sempre più immersivi e competitivi.

Sicuramente l'industria sportiva ha abbracciato la rivoluzione digitale in modo massiccio, permettendo una comprensione più facile da parte di un utente medio e un approccio quanto più naturale possibile.

Un facile esempio è Wimbledon, il famoso torneo di tennis che ha dato vita di recente al metaverso WimbleWorld.

Sì, perché il compito di realtà consolidate è quello di potere permettere ai fan e agli sportivi in generale di avere un approccio facilitato al mondo digitale in evoluzione, grazie al traino che rappresenta il comune denominatore rappresentato dalla passione sportiva.

Quella di WimbleWorld è stata una grande mossa che ha avvicinato moltissimo tutti gli appassionati di virtual reality e tennis, ma vediamo velocemente come!

WimbleWorld: il metaverso abbraccia nuove generazioni di fan

Wimbledon rappresenta una sorta di tempio vero e proprio del tennis. Non possiamo stupirci che il trend del momento basato sul metaverso potesse portare a trasferire questo magico torneo all'interno di un ecosistema virtuale.

Ebbene, l'All England Lawn Tennis Club, organizzatore da tempo immemore dal famoso torneo sulla collina di Centre Court, lo ha realizzato con l'aiuto di Roblox!

Gli utenti possono creare degli avatar e partecipare a tornei, guadagnando diverse ricompense e mettendo così piede sul campo che probabilmente molti di noi non potrebbero altrimenti calpestare.

Tuttavia, anche se non siete amanti dello sport, potete comodamente assistere alle partite degli altri utenti come se foste davvero a Wimbledon!

Tennis nel metaverso: Alexandra Willis ottimista

Ovviamente per incentivare sportivi e fan, il team ha offerto diversi vantaggi e ricompense, ma l'obiettivo non è di certo trasferire i fan dal campo reale a quello virtuale in toto: pensare di sostituire Wimbledon con WimbleWorld sarebbe impensabile.

Tuttavia la stessa direttrice dell'All England Club, Alexandra Willis, si dice positiva per l'opportunità del tennis di essere partecipe di queste grandi rivoluzioni tecnologiche. Non teme affatto che gli appassionati possano allontanarsi dal campo di Centre Court, anzi!

Grazie al metaverso sarà possibile riempire gli spalti dei tornei dal vivo e dal PC, concedendo anche ai più piccoli e alle nuove generazioni (sempre più digitali e immerse nel Web3) di appassionarsi ancora di più al tennis.

Non importa che sia per assistere, sfidarsi in match virtuali o interagire con altri fan, l'opportunità creata da Roblox è da cogliere, non certo da ignorare!

Roblox supporta i 100 anni di Wimbledon

Un'iniziativa del genere non poteva che essere supportata da un esperto del settore gaming e tech.

Roblox è una piattaforma di giochi online che gli utenti possono creare in autonomia e offrire all'interno della community, anche senza avere esperienza o avere un team di esperti alle spalle.

L'obiettivo della piattaforma videoludica, infatti, è quello di fare convergere i videogiocatori più appassionati e permettere di creare e pubblicare nuovi videogiochi.

Proprio per la sua incredibile community da oltre 55 milioni di utenti e la sua esperienza nei videogame, Roblox è stato scelto per il centenario di Centre Court dal club di Wimbledon per onorare la storia del celeberrimo torneo.

L'esperienza non sarà di sicuro la più grande mai sviluppata, ma solo per il momento vista l'espansione del settore!

Partner e premi eccezionali, da Andy Murray a Ralph Lauren

L'esperienza offre diverse opportunità: come ricompense saranno disponibili anche gadget, attrezzatura virtuale e abbigliamento con cui sarà possibile vestire i propri avatar, in particolare pezzi della collezione Ralph Lauren 2022.

Tra l'altro gli oggetti ottenibili potranno essere usati, non solo all'interno di WimbleWorld, ma anche in altri videogame di Roblox senza limitazioni.

Inoltre sarà possibile incontrare anche l'avatar del campione Andy Murray, con cui si potrà accedere ai campi per giocare nel metaverso e di cui si potrà ottenere il cappello AMC 2022 in edizione digitale!

Gli schermi virtuali all'interno di WimbleWorld mostreranno poi anche i video highlights del torneo di Wimbledon nella vita reale.

Picnic sulla collina di Centre Court: aggiunta anche l'esperienza unica "AELTC Virtual Hill"

A proposito di osservare match di tennis a Wimbledon, sareste interessati? Se la risposta è sì, sappiate che tramite WimbleWorld non sarà possibile, ma il team del club di Wimbledon ha lanciato una nuova e coinvolgente esperienza: AELTC Virtual Hill!

Proprio così, grazie a questa nuova opportunità offerta dal team di sviluppo, sarà possibile personalizzare il proprio picnic sulla collina di Centre Court e interagire con altri utenti prenotando il proprio spazio.

Chissà, magari potremo vedere il cattivone del tennis Kyrgios battere Nadal, chi lo sa!

