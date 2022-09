Tra i videogiochi più famosi al mondo, anche se a non tutti può piacere lo stile di gioco, c’è sicuramente World of Warcraft, spesso abbreviato in WoW. Parliamo infatti di un videogioco che conta milioni di iscrizioni attive, ad esempio nel 2017 sono arrivate a 5,7 milioni e nel 2010 a ben 12 milioni.

Inoltre si tratta di uno degli MMORPG più giocati al mondo e cioè un videogioco di ruolo che si svolge online ma giocato da più persone reali contemporaneamente. Negli anni si sono susseguite diverse espansioni per quanto riguarda questo gioco e oggi parliamo appunto di una di queste.

Vediamo dunque quando e su quali piattaforme esce World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic e il trailer che lo presenta.

Wrath of the Lich King Classic: trailer, data di uscita e piattaforme

Partiamo subito con lo specificare una cosa: questa non è una nuova espansione di WoW, bensì stiamo parlando di una riedizione di una delle prime espansioni del gioco, Wrath of the Lich King per l’appunto, in particolare questa è la terza riedizione.

Per questo motivo le piattaforme su cui sarà disponibile a partire da oggi (da mezzanotte del 27 settembre, come recita il sito ufficiale) sono quelle di sempre, ovvero Windows e Mac, e se avete già attivato un abbonamento a World of Warcraft non sarà richiesto alcun acquisto aggiuntivo.

Wrath of the Lich King era stata la seconda espansione, nel 2008, un anno dopo The Burning Crusade e in seguito ne sono susseguite altre, ogni due anni fino al 2020, nello specifico Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth e, per ultima, Shadowlands.

Trama e caratteristiche di questa espansione di World of Warcraft

La storia ruota attorno ad un personaggio in particolare ovvero il Lich King, che si trova nella città di Icecrown e vuole conquistare tutta Azeroth. Per questo motivo l'Alleanza e l'Orda devono unire le forze per cercare di sconfiggerlo definitivamente.

I giocatori partiranno da Borean Tundra o Howling Fjord, zone iniziali di Northrend, per poter raggiungere Icecrown, ma nel frattempo troveranno tante novità, come le imprese, che garantiranno ai giocatori nuove ricompense, o le incursioni da 25 o 10 giocatori, che nell’originale erano da 40 giocatori.

Le ultime due novità riguardano da una parte il Cavaliere della Morte, che prima aveva come requisiti per la sua creazione avere un personaggio di livello 55 e poterne avere uno solo per server mentre ora non più, e dall’altra la nuova professione, l’Inscription, che permette di creare accessori più potenti e incidere glifi mistici per modificare incantesimi e proprietà.