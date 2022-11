Nonostante Xbox Game Pass non abbia ancora rivelato tutti i giochi gratis che offrirà durante il mese di novembre, ha già annunciato un titolo che, a dall'8 dicembre, sarà disponibile sulla piattaforma.

A rendere questo annuncio così particolare è che, la produzione indie in questione, sarà disponibile al day one e senza alcun tipo di costo aggiuntivo per gli iscritti al servizio.

Quale sarà il gioco gratuito di Xbox Game Pass dell'8 dicembre?

L'abbonamento in questione ha proposto di recente (8 novembre) un titolo non da poco come Football Manager 2023. Per chi non conoscesse questo gioco, si tratta del manageriale calcistico più famoso al mondo, un prodotto attesissimo ogni anno dai milioni di appassionati sparsi in tutto il mondo.

Altrettanto atteso è l'altro titolo gratuito di novembre, ovvero Return to Monkey Island, ultimo capitolo della serie di avventure punta e clicca che hanno fatto la storia del genere (e non solo).

E arriva ora l'altro titolo: Chained Echoes, un JRPG a turni. Si tratta di un prodotto indie realizzato con grande cura grafica che, pur strizzando gli occhi chiaramente all'era dei 16 bit, offre uno stile estetico alquanto raffinato.

L'avventura, la cui durata è stimata intorno alle 30-40 ore di gioco, offre un elaborato sistema di abilità e una quantità enorme di equipaggiamento. Rispetto alla trama, qualcosa viene rivelato dalla descrizione Steam di Chained Echoes:

Nel corso della loro avventura, attraverseranno una vasta gamma di paesaggi diversi, che vanno da altipiani spazzati dal vento e arcipelaghi esotici, a città sommerse e sotterranei dimenticati. Prendi la tua spada, incanala la tua magia o sali a bordo del tuo Mech. Chained Echoes è un gioco di ruolo a 16 bit ispirato ai giochi di ruolo dell'epoca d'oro, ambientato in un mondo fantasy in cui i draghi sono comuni quanto le tute meccaniche pilotate. Segui un gruppo di eroi mentre esplora una terra piena zeppa di personaggi affascinanti, paesaggi fantastici e nemici feroci. Riuscirai a portare la pace in un continente in cui la guerra va avanti da generazioni e il tradimento è in agguato dietro ogni angolo?

L'ambientazione, come è facile intuire, combina elementi prettamente fantasy, come i draghi, ad altri più fantascientifici.

Gli altri giochi gratuiti su Xbox Games Pass di dicembre

Oltre a Chained Echoes non vanno dimenticati anche gli altri titoli proposti gratis da Xbox Games Pass nel prossimo mese.

Per esempio, dal 6 dicembre sarà disponibile Hello Neighbor 2, sviluppato da Eerie Guest e tinyBuild anch'esso disponibile al day one. Stiamo parlando di un horror stealth in cui vede l'alter ego del giocatore tentare di intrufolarsi nella casa del vicino, per capire quali segreti cela nella sua cantina.

Alquanto interessante sembra essere anche High on Life, uno spiritoso action fantascientifico dai colori sgargianti. La trama del gioco vede il genere umano è minacciato da un cartello alieno che vuole usarlo come droga. Tocca dunque al giocatore, con l'aiuto di armi alquanto improbabili, salvare la terra dalla catastrofe.

High on Life sarà disponibile per i videogiocatori a partire dal prossimo 13 dicembre.