Il mondo del videogioco si è sviluppato in tante diverse modalità, anche distaccandosi dal passato, grazie all’integrazione pressoché totale con internet. E così è diventata realtà un’idea prima quasi impossibile: avere continuamente giochi gratis.

Questi titoli non si sostengono col classico pagamento del videogioco, bensì in altri modi, ad esempio pubblicità per l’azienda che li sviluppa, pacchetti di espansione, acquisti opzionali dentro il gioco, costumi che non cambiano l’esperienza videoludica.

Anche le console Xbox sono belle piene di giochi free-to-play, in cui ci basterà effettuare il download senza sborsare un euro per cominciare a giocare. Ecco ad oggi, agosto 2022, una bella selezione dei migliori giochi gratis per Xbox.

Battle Royale gratis per Xbox: Fortnite e PUBG

Cominciamo dalle esperienze di gruppo più coinvolgenti, che raccolgono decine e decine di giocatori in partite a volte folli in cui vince solo uno: i cosiddetti battle royale o battle arena.

Uno dei più famosi è Fortnite, titolo dalla base semplice e dalle infinite potenzialità, in cui raccogliere e potenziare armi, creare costruzioni, sviluppare piccole missioni in ogni partita. Il titolo Epic Games è completamente gratuito, e gli acquisti in-game servono solo ad ottenere costumi e skin: i giocatori di una nuova battle royale partiranno sempre dallo stesso livello equo, chiunque può iniziare.

Fortnite è oggi famoso per essere il gioco simbolo dei più giovani, perché collabora ogni mese con le maggiori aziende del mondo: nel suo “pass battaglia”, una serie di missioni a punti per conquistare premi, compaiono skin a tema di supereroi, personaggi dei film, dei fumetti e dei manga. Alcuni si possono ricevere solo a pagamento (o giocando molto), come detto.

Alquanto simile è PUBG, abbreviazione di PlayerUnknown’s Battlegrounds. Anche qui andrete a caccia di bottini e guiderete mezzi di terra e d’acqua, sempre dopo esser stati catapultati in un luogo semisconosciuto e sempre con l’obiettivo di rimanere gli ultimi in vita. A differenza di Fortnite però non c'è alcuna costruzione, quindi è consigliato per chi vuole fare solo "a botte", senza complicazioni e opzioni aggiuntive.

Sfide tra campioni con Apex Legends

Simile ai precedenti due ma dall’aspetto più spiccatamente tecnologico, anche Apex Legends è gratis per Xbox. È uscito nel 2019 e da quel momento ha conquistato parecchi fan: armi futuristiche e rivoluzionarie, un bel po’ di confusione e gioco di squadra, ambientazioni dettagliate e tanto divertimento.

Il gioco implementa un sistema di campioni con diverse abilità, caratteristiche e armi, ricalcando lo stile di un League of Legends o ancor meglio, per restare sullo stesso genere, di un Overwatch (che però è da acquistare a pagamento!). Inoltre è in prima persona, e sarà indubbiamente preferito dai fan degli sparatutto che vogliono più varietà nella scelta del personaggio e nelle “pick” di squadra e avversari.

Chi gioca a Fortnite, PUBG e Apex Legends può facilmente interagire con i giocatori di altre console e anche degli smartphone, poiché si tratta di tre titoli multipiattaforma.

Giochi sportivi gratis per Xbox: eFootball e Rocket League

I videogiocatori non sono amanti solo di guerre, battaglie ed armi. C’è anche chi preferisce lo sport. E qual è il gioco più amato se non il calcio? Per fortuna Xbox non si smentisce e porta qualcosa anche in tal senso. Se per giocare a FIFA dovrete acquistare il titolo, differente il discorso per il vecchio Pro Evolution Soccer (PES), che ha completamente cambiato direzione.

Oggi infatti si chiama eFootball ed è scaricabile gratuitamente; solo alcune modalità offline e single player, da implementare in futuro, prevederanno un acquisto.

Pes / eFootball è oggi disponibile con una quantità limitata di modalità di gioco, poiché ancora in sviluppo. Potrete però già avvicendarvi sia in alcune modalità a giocatore singolo e sia, soprattutto, nelle partite online, già fruibili dall’utenza, anche qui in cross-platform.

Il gioco mantiene la gran parte delle meccaniche dei vecchi PES, quindi se ve la siete spassata con PES 2020 e PES 2021 Season Update, gli ultimi due predecessori, anche il nuovo eFootball sarà un vostro favorito. A patto di aspettarne con pazienza lo sviluppo, non ancora del tutto completato.

Se volete un’esperienza simil-sportiva ma senza realismo, invece, c’è Rocket League. In questo titolo dovrete sempre fare gol, ma calciando la palla con delle grosse automobili in corsa in uno stadio futuristico e affascinante! Se riuscirete a padroneggiare il sistema di movimenti, accelerate e frenate, sono assicurati il divertimento e anche le vittorie.

Come ormai avrete imparato, anche le auto di Rocket League seguono lo stesso sistema dei personaggi di Fortnite: acquisti e potenziamenti sono solo estetici, quindi divertitevi senza pensieri, nessuno avrà un vantaggio in termini di oggetti.

Divertimento folle e buffo: è arrivato Fall Guys

Da pochissime settimane si è aggiunto un gioco in precedenza a pagamento, e oggi finalmente gratis - anche per Xbox. Si tratta di Fall Guys, un titolo che ha divertito migliaia di videogiocatori in tutto il mondo. Il suo arrivo in free to play è stato infatti accolto con entusiasmo!

In questo videogame quasi casual nonché completamente folle, impersonificheremo un piccolo omino a forma di fagiolo colorato, che si sfiderà in una serie di minigiochi d’azione contro molti suoi simili. L’obiettivo è rimanere l’ultimo partecipante in gara, sopravvivendo a diverse prove.

Il gioco funziona un po’ come il vecchio programma televisivo Takeshi’s Castle e il suo emulo Wipeout: a seconda del minigioco, diversi oggetti ci daranno fastidio cercando di farci cadere, oppure dovremo arrivare primi in una corsa a ostacoli, o ancora dovremo individuare la porta giusta.

Partendo da oltre 60 fagiolini, solo quello che resiste fino alla fine è il vincitore! Anche qui non c’è nessun acquisto in-game vincolante: è un gioco Epic, quindi si comprano solo skin e oggettini puramente estetici. Pensate piuttosto a lanciarvi in sfide coloratissime e piene di oggetti strambi, tra cadute e salti disperati.

In fondo il panorama dei giochi gratuiti o inclusi negli abbonamenti è sempre in maggior espansione, come ha dimostrato l'esperimento di Netflix Gaming.

Se invece siete legati a giochi maggiormente single player e dal peso specifico maggiore, non vi resta che tuffarvi nelle nuove uscite di agosto per tutte le console, Xbox inclusa.