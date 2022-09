Il Certificato di cui parliamo ha per Sottostante l’azione di Beyond Meat Inc. (BYND), ISIN US08862E1091, quotato al NASDAQ.

Poiché gli elementi essenziali del Certificato dipendono dall’andamento delle quotazioni del titolo Sottostante, ne analizziamo brevemente il grafico per capire, dal punto di vista tecnico, i punti di riferimento più importanti.

Beyond Meat

Quotato a partire dall’aprile del 2019, la società, nata nel 2009 e con sede a Los Angeles, produce prodotti alimentari sostituti della carne e di prodotti caseari a base di vegetali. Il titolo registra un massimo storico assoluto nel luglio 2019 a 239,71 dollari. Successivamente, un trend negativo e lo scoppio dell’epidemia trovano supporto, nel marzo 2020, a 48 dollari circa. Il recupero post pandemico, con un massimo a 221 dollari nel gennaio 2021, si inserisce all’interno di una struttura grafica a “megafono”, evidenziando una estrema volatilità e preannunciando un nuovo trend negativo che è in atto dal maggio del 2021. Il titolo viola il supporto precedente a 48 dollari, scendendo sotto il minimo della quotazione iniziale e, nel maggio scorso, trova un nuovo livello di supporto a 20 dollari circa. Il titolo, esaurito il momentum negativo durato quasi un anno, si è lateralizzato all’interno di un trading range compreso tra 20-45 dollari. Attualmente i prezzi si trovano sul punto di ritestare il minimo di maggio 2022 con quotazioni intorno ai 23 dollari circa.

Caratteristiche dei Certificati Step Down Cash Collect con Effetto Memoria Quanto Autocallable

Questi Certificati permettono di ricevere Premi trimestrali se nelle Date di Osservazione il Sottostante ha un valore pari o superiore al Livello Barriera posta, in questo specifico caso, al 50% del Valore Iniziale. Grazie all’Effetto Memoria, i Premi non pagati alle rispettive Date di Osservazione, vengono pagati successivamente alla prima Data di Osservazione in cui il valore dell’azione Sottostante è pari o superiore al Livello Barriera. Inoltre, a partire dalla seconda Data di Osservazione trimestrale, i Certificati possono essere rimborsati anticipatamente (Autocallability) se, nelle Date di Osservazione trimestrali, il valore del Sottostante è pari o superiore al Livello di Rimborso Anticipato (che vedremo in seguito). Il meccanismo Step-Down prevede che il livello di rimborso anticipato diminuisce del 5% ogni due Date di Osservazione. Tale meccanismo fa sì che i Certificati possano essere rimborsati anticipatamente anche nel caso in cui il valore del Sottostante sia sceso al di sotto del Valore Iniziale di riferimento, nei limiti del livello soglia del rimborso anticipato. A scadenza, sono possibili due scenari che descriviamo approfonditamente di seguito. L’importante è sapere che vi è la possibilità che il Certificato possa non proteggere il capitale investito esponendo l’investitore a perdita parziale o totale del proprio capitale. Il Certificato è dotato di opzione Quanto, quindi l’investitore non è esposto al rischio di variazioni dei tassi di cambio rispetto all’euro.

Struttura del Certificato e strategie operative.

Analizziamo le caratteristiche tecniche del Certificato. Emesso da UniCredit Bank AG in data 22/07/22, con Data di Osservazione Iniziale il 18/07/22, ISIN DE000HB8KNK3, Data di Osservazione Finale fissata al 17/07/25 e pagamento fissato al 24/07/25. Ha quindi una durata piuttosto lunga, 3 anni. Mercato di negoziazione SeDeX, valuta di negoziazione euro, Prezzo di emissione euro 100 per certificato, Valore Nominale euro 100. Nel momento in cui si scrive, la quotazione del Certificato è di 87,75 (Denaro) e 88,60 (Lettera).

Il Certificato è una proposizione moderatamente ribassista relativamente alle azioni del Sottostante e relativamente all’orizzonte temporale di medio periodo considerato. Il massimo profitto deriva all’investitore quando, alle rispettive Date di Osservazione, il Sottostante si trova in un intervallo di valori compreso tra il Valore Iniziale e il Livello Barriera (con le variazioni del meccanismo Step-Down che stiamo per illustrare). Si assume quindi che i valori si mantengano entro il “collar dinamico” stabilito nelle Condizioni.

Vediamo i valori fondamentali di riferimento per i calcoli relativi:

Sottostante Fix. Iniziale (Strike) Barriera

Beyond Meat 34,68 usd 17,34 usd (50%)

La Barriera, ai fini della verifica della Condizione relativa all’erogazione del Premio (Importo Condizionato Aggiuntivo), è posta al 50% del Fixing Iniziale (Strike).

Il Certificato consente di ricevere un Premio (Importo Condizionato Aggiuntivo) trimestralmente, a partire dalla prima Data di Osservazione scadente il 20/10/22. Se in tale Data, il Sottostante è pari o superiore alla Barriera, il Certificato corrisponde un Premio di euro 9,10. Nel caso in cui il medesimo fosse inferiore alla Barriera, il Certificato non paga il Premio.

A partire dalla Data di Osservazione successiva alla prima, e cioè dal 19/01/23 e fino al 15/04/25, il meccanismo è il seguente:

• Se il Sottostante è pari o superiore al Livello di Rimborso Anticipato, il Certificato scade anticipatamente pagando euro 100 più il Premio di euro 9,10, più i Premi eventualmente non pagati in precedenza; Attenzione: Il Livello di Rimborso Anticipato è pari al 100% dello Strike Iniziale nelle date 19/01/23 e 20/04/23; al 95% nelle date 20/07/23 e 19/10/23; al 90% nelle date 18/01/24 e 18/04/24; all’85% nelle date 18/07/24 e 17/10/24 e all’80% nelle date 16/01/25 e 15/04/25. Questo è il meccanismo Step-Down.

• Se il Sottostante è pari o superiore alla Barriera, il Certificato paga un Premio di euro 9,10, più i Premi eventualmente non pagati in precedenza;

• Se il Sottostante è inferiore alla Barriera, il Certificato non scade anticipatamente e non paga un Premio.

Alla Data di Osservazione Finale, il 17/07/25, se:

• Il Sottostante è pari o superiore alla Barriera, il Certificato scade e rimborsa euro 100 (Valore Nominale) più un Premio di euro 9,10, più i Premi eventualmente non pagati in precedenza;

• Il Sottostante è inferiore alla Barriera, il Certificato scade e paga un importo commisurato alla performance del Sottostante secondo la formula:

Importo a rimborso = Valore Nominale x [Valore Finale/Strike]

Indicatore di Rischio

L'indicatore di rischio assume che l'investitore mantenga il prodotto sino a scadenza. Il rischio effettivo può variare in modo significativo in caso di vendita del prodotto in un momento antecedente e l'investitore potrebbe ottenere un rendimento minore. L'indicatore sintetico di rischio è una guida per il livello di rischio di questo strumento finanziario rispetto ad altri prodotti. Tale indicatore illustra le probabilità di perdita del capitale per l'investitore a causa dell'andamento dei mercati o se l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità ovvero versi in uno stato di dissesto, non sia in grado di corrispondere gli importi dovuti in relazione allo strumento finanziario. Il livello di Rischio di questo Certificato è 6, che corrisponde alla classe seconda di rischio più alta in una scala da 1 a 7.

Da sapere prima di investire

Rischio di cambio

L’investitore non è esposto al rischio di cambio (Quanto). L’elemento Quanto indica che la valuta del Sottostante non influenza la performance del Certificato.

Rischio di credito sull’Emittente

Rispetto all’investimento diretto nel Sottostante, i Certificati espongono l’investitore al rischio di credito dell’Emittente UniCredit Bank AG, compreso il rischio connesso all’utilizzo del “Bail-In”e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli Enti creditizi.

Capitale iniziale non garantito

Non è prevista la restituzione del capitale inizialmente investito, sia in caso di variazione negativa del Sottostante superiore al livello della Barriera, sia di insolvenza dell’istituto emittente.

Importo a scadenza

L’investitore è esposto al rischio di perdita (anche totale) del capitale investito nel caso in cui, alla scadenza, il Prezzo di Riferimento dell’azione del Sottostante risultasse inferiore a quello corrispondente alla Barriera.

Dividendi

Non si riconoscono gli eventuali dividendi distribuiti dall’ azione Sottostante né si attribuisce alcun diritto ulteriore derivante dall’ azione stesse (per esempio i diritti di voto).

Fiscalità

Aliquota del 26%. È consentito compensare i redditi derivanti dai certificati con le minusvalenze rivenienti anche da altri titoli. Quando l’investitore è una società o ente commerciale residente o una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, i redditi derivanti dai certificati concorrono a formare il reddito d’impresa.

Avvertenze

Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie; la loro accuratezza e la loro affidabilità non sono comunque in alcun modo e forma fonte di responsabilità da parte di Le Fonti s.r.l. né di alcuno.

Tutte le informazioni pubblicate NON costituiscono in alcun modo un servizio di consulenza finanziaria, né offerta al pubblico: le informazioni pubblicate sono di natura standardizzata e generale e NON costituiscono pertanto una precisa raccomandazione ad investire, ad acquistare o vendere alcuno degli strumenti finanziari analizzati. L'utente dichiara di comprendere che Le Fonti s.r.l. non è in grado di proporre alcun tipo di consulenza personalizzata e/o individuale.

Le Fonti s.r.l. non garantisce alcun risultato legato alle informazioni, alle pubblicazioni effettuate e presenti nelle notizie, ovvero non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle eventuali operazioni finanziarie eseguite da parte del cliente.

In forza dei presenti termini di utilizzo, Le Fonti s.r.l. NON è e NON sarà responsabile di qualsivoglia perdita o danno in cui si possa incorrere in seguito all'affidamento sul contenuto delle informazioni. Si ricorda che le informazioni fornite non costituiscono un'indicazione utile delle prospettive future degli strumenti finanziari esaminati; si rammenta inoltre, che i Mercati Finanziari sono estremamente volatili e gli investitori possono incorrere in elevate perdite che, nel caso di utilizzi di margini, possono uguagliare o superare l'investimento originario. Le informazioni fornite sono inoltre frutto di notizie e opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Le Fonti s.r.l. svolge ogni sforzo affinché le informazioni contenute nei propri report siano accurate, ma non si assume la responsabilità per errori, ritardi o qualsiasi forma di imprecisione delle informazioni contenute. Eventuali decisioni di investimento che ne dovessero conseguire sono assunte, da parte dell'utente, in piena autonomia ed a proprio esclusivo rischio. L'utente dichiara di possedere una buona esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari azionari e di comprendere le logiche che determinano il valore di uno strumento azionario o derivato e la rischiosità ad essi connessa.

AVVERTENZA

La presente pubblicazione è stata preparata da Le Fonti s.r.l., con sede legale in Via Dante, 4, 20121 Milano, in completa autonomia e riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione sono state ottenute o estrapolate da fonti ritenute affidabili dall’Editore; tuttavia, l’Editore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla loro accuratezza, adeguatezza o completezza. UniCredit e le società del gruppo UniCredit non si assumono alcuna responsabilità per il relativo contenuto. Gli scenari, le presunzioni di calcolo, i dati e le performance passate, i prezzi stimati, gli esempi dei potenziali ricavi o le valutazioni hanno valore meramente illustrativo/informativo, senza alcuna garanzia che tali scenari o ricavi potenziali possano verificarsi o essere conseguiti. In ogni caso, l’Editore non è responsabile per qualsiasi perdita o danno, diretto o indiretto, che possa derivare dall’utilizzo dei contenuti della presente pubblicazione.

Per informazioni su Le Fonti s.r.l., in qualità di produttore delle raccomandazioni, sulla presentazione delle raccomandazioni e sulle posizioni e conflitti di interesse del produttore, si prega di cliccare su questo link.