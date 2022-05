In questa fase comprare Covered Warrant è e resta la scelta migliore, data la volatilità altissima e la totale incertezza per questa settimana:.

Analisi tecnica dei principali indici

Siamo a sette settimane consecutive di perdite per le azioni statunitensi. Siamo in "Bear Market" con l'indiceS&P 500 che scende in settimana ancora di un 3% e registra una performance negativa dai suoi massimi del -19%.

La grande confusione degli investitori è oramai una costante e anche la tecnologia vede l'Orso ruggire in modo roboante. Lo stesso Nasdaq 100 infatti ha segnato sette settimane consecutive di ribassi ed è stato il grande perdente della settimana con un calo maggiore del 4%.

Anche l'indice "bandiera americana" Dow Jones Industrial, di cui parliamo sempre pochissimo nel report, ha segnato l’ottava settimana consecutiva in rosso, registrando la sua serie di perdite più lunga dal maggio 1923.

La volatilità resta altissima e con una configurazione anomala della sua struttura a termine, segno che gli investitori non hanno rinunciato alla speranza che la Fed intervenga se le cose dovessero peggiorare, un concetto ampiamente noto come "Fed put".

Il VIX ancora una volta chiude la settimana sui 30 punti percentuali, mentre il VXN staziona sempre in area 37 punti.

Nonostante la pioggia di acquisti nel finale di venerdì scorso, le figure ci mostrano con chiarezza che gli indici sono molto distanti dalla propria media mobile a 20 giorni, sempre negativamente inclinata.

Le volatilità storiche a 20 sedute mantengono con costanza l'incrocio dal basso verso l'alto sulle proprie analoghe a 100 sedute, registrato oramai settimane fa e al momento non indicano esaurimento della spinta ribassista.

In Europa si chiude una settimana sulla parità, a testimonianza di una maggiore forza relativa che evidenziamo da un mese.

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 20 05 2022 – Fonte Pro Real Time

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 20 05 2022 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB40 al 20 05 2022 – Fonte Pro Real Time

Analisi tecnica ed approfondimenti su indici: NASDAQ 100

In questa fase comprare CW è e resta la scelta migliore, data la volatilità altissima e la totale incertezza per questa settimana: nuovi pesanti minimi o grande rimbalzo?

Grazie a una "Straddle" bidirezionale su Nasdaq100 proviamo ad avvantaggiarsi di questa condizione. L'importante è che il mercato si muova, non importa più in che direzione, se compriamo nello stesso momento sia CW CALL che CW PUT.

STRATEGIA STRADDLE: BUY CW CALL E BUY CW PUT SU NASDAQ100

Si selezionano CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco i CW che ho individuato:

• Covered Warrant Call su Nasdaq-100® Index | DE000HB6DFL6

• Strike 12.000 punti

• Scadenza 16 Settembre 2022

• Codice di Negoziazione UB6DFL

• ISIN DE000HB6DFL6

• Covered Warrant Put su Nasdaq-100® Index | DE000HB5UC54

• Strike 12.000 punti

• Scadenza 16 Settembre 2022

• Codice di Negoziazione UB5UC5

• ISIN DE000HB5UC54

La strategia prevede:

• Acquisto dei CW entro il lunedì della settimana

• Target Profit: rivendita di ogni singolo CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit

(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l'acquisto)

Conclusioni

Figura 4. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative del 2022 – Elaborazione su Excel

Figura 5. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel

La performance YTD si mantiene stabile e segniamo un +32,72% da inizio anno: davvero ottima performance se paraganata al crollo degli indici di borsa YTD.

Molto bene il trade di scorsa ottava: il CW Call su azione CNH arriva a target di profitto dopo 2 giorni, al mercoledì 18 maggio (poi segnaliamo che CNH è crollata sulle attese dei ricavi in forte contrazione).

Invece resta al palo il CW Call su FTSE MIB e in decisa perdita il precedente CW Put sul nostro indice italiano: dopo due settimane di stasi del Vecchio Continente, che non accelera in termini direzionali come gli Stati Uniti, non poteva che essere così su una strategia bidirezionale.

Per i nuovi lettori del Report: il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un'allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.

Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.

Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato

DISCLAIMER

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.

AVVERTENZE SU QUESTO REPORT

Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.

Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.

Avvertenze

Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie; la loro accuratezza e la loro affidabilità non sono comunque in alcun modo e forma fonte di responsabilità da parte di Le Fonti s.r.l. né di alcuno.

Tutte le informazioni pubblicate NON costituiscono in alcun modo un servizio di consulenza finanziaria, né offerta al pubblico: le informazioni pubblicate sono di natura standardizzata e generale e NON costituiscono pertanto una precisa raccomandazione ad investire, ad acquistare o vendere alcuno degli strumenti finanziari analizzati. L'utente dichiara di comprendere che Le Fonti s.r.l. non è in grado di proporre alcun tipo di consulenza personalizzata e/o individuale.

Le Fonti s.r.l. non garantisce alcun risultato legato alle informazioni, alle pubblicazioni effettuate e presenti nelle notizie, ovvero non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle eventuali operazioni finanziarie eseguite da parte del cliente.

In forza dei presenti termini di utilizzo, Le Fonti s.r.l. NON è e NON sarà responsabile di qualsivoglia perdita o danno in cui si possa incorrere in seguito all'affidamento sul contenuto delle informazioni. Si ricorda che le informazioni fornite non costituiscono un'indicazione utile delle prospettive future degli strumenti finanziari esaminati; si rammenta inoltre, che i Mercati Finanziari sono estremamente volatili e gli investitori possono incorrere in elevate perdite che, nel caso di utilizzi di margini, possono uguagliare o superare l'investimento originario. Le informazioni fornite sono inoltre frutto di notizie e opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Le Fonti s.r.l. svolge ogni sforzo affinché le informazioni contenute nei propri report siano accurate, ma non si assume la responsabilità per errori, ritardi o qualsiasi forma di imprecisione delle informazioni contenute. Eventuali decisioni di investimento che ne dovessero conseguire sono assunte, da parte dell'utente, in piena autonomia ed a proprio esclusivo rischio. L'utente dichiara di possedere una buona esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari azionari e di comprendere le logiche che determinano il valore di uno strumento azionario o derivato e la rischiosità ad essi connessa.

AVVERTENZA

La presente pubblicazione è stata preparata da Le Fonti s.r.l., con sede legale in Via Dante, 4, 20121 Milano, in completa autonomia e riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione sono state ottenute o estrapolate da fonti ritenute affidabili dall’Editore; tuttavia, l’Editore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla loro accuratezza, adeguatezza o completezza. Unicredit e le società del gruppo Unicredit non si assumono alcuna responsabilità per il relativo contenuto. Gli scenari, le presunzioni di calcolo, i dati e le performance passate, i prezzi stimati, gli esempi dei potenziali ricavi o le valutazioni hanno valore meramente illustrativo/informativo, senza alcuna garanzia che tali scenari o ricavi potenziali possano verificarsi o essere conseguiti. In ogni caso, l’Editore non è responsabile per qualsiasi perdita o danno, diretto o indiretto, che possa derivare dall’utilizzo dei contenuti della presente pubblicazione.

Per informazioni su Le Fonti s.r.l., in qualità di produttore delle raccomandazioni, sulla presentazione delle raccomandazioni e sulle posizioni e conflitti di interesse del produttore, si prega di cliccare su questo link.