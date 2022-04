Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio: anche il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, li comporta.

Analisi tecnica dei principali indici

Per capire il quadro tecnico attuale dei mercati, partiamo anche dalle importantissime dichiarazioni "hawkish" della Fed, che hanno preparato gli investitori per un aumento di mezzo punto percentuale alla riunione di maggio.

I mercati monetari stanno scontando la possibilità di altri tre aumenti di quell’entità entro la fine dell’anno. I trader si stanno quindi preparando per un inasprimento di oltre 200 punti base entro la fine dell'anno.

In questo contesto di rovesciamento delle curve nei rendimenti obbligazionari, assistiamo, per la prima volta dal 2020, a una propagazione del "RISK OFF" anche alle Borse.

Il Nasdaq 100 ha chiuso la terza settimana consecutiva in rosso, ed è sulla buona strada per registrare il suo peggior mese dal 2008. Anche l’S&P500 ha segnato la terza candela rossa settimanale consecutiva ma conclude con un calo di portata minore rispetto al Nasdaq.

La volatilità è il termometro di questa nuova forte paura e così il VIX rasenta i 30 punti e il VXN ha chiuso ben sopra i 35 nella seduta del 22 Aprile.

Negli scorsi report avevamo segnalato più volte il pull back ribassista a livello grafico sulla media mobile a 200 periodi delle candele giornaliero. Se graficamente il tutto era chiaro su NASDAQ, non così su S&P, ma ormai, con le ultime due pesantissime candele daily della scorsa ottava, anche il campione USA rompe gli indugi.

Mancava solo l'accelerazione della volatilità (anche storica) ed eccoci serviti: le figure dei tre indici che consideriamo, S&P500 NASDAQ100 e FTSE MIB, riportano le volatilità storiche a 20 sedute di nuovo rivolte all'incrocio con le proprie a 100 sedute, che peraltro sono in continua ascesa da fine 2021.

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 22 04 2022 – Fonte Pro Real Time

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 22 04 2022 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB al 22 04 2022 – Fonte Pro Real Time

Analisi tecnica ed approfondimento su indici: S&P500

La Figura 1 ci mostra un S&P che tecnicamente si pone davvero in orientamenteo ribassista, dopo molti tentennamenti. In effetti a questa lettura grafica, ogni rialzo va interpretato come un'occasione di vendita.

Proviamo a cavalcare l'Orso a Wall Street con i CW PUT.

Strategia buy CW put su S&P500

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

• Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HB2VUH4

• Strike 4.200 punti

• Scadenza 17 Giugno 2022

• Codice di Negoziazione UB2VUH

• ISIN DE000HB2VUH4



La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit

(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l'acquisto)

Analisi tecnica ed approfondimento su cambi: EUR USD

La Figura 4 ci presenta chiaramente un conclamato trend ribassista per il re del FOREX, il cambio Euro Dollaro.

Il rilazo dei tassi che ha impostato la FED, porta il Dollaro Americano ad apprezzarsi in modo fortissimi conrro le altre valute mondiali.

Le medie a 20 e 200 sedute ben negativamente inclinate e i prezzi che fanno continui pull back su quella a breve per poi riscendere, tracciano l'obiettivo di 1,06 in tempi contenuti.

Anche la volatilità storica a 20 sedute è in rialzo, segnale di accelerazione dei prezzi.

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su EUR USD al 22 04 2022 – Fonte Pro Real Time

Strategia BUY CW PUT su EUR USD

Si seleziona un CW a lunga scadenza per evitare di essere sfavoriti dall’effetto “decadimento temporale” del premio pagato.

Dal mio screening sul mercato ecco il CW che ho individuato:

• Covered Warrant su EUR / USD | DE000HB3U8B1

• Strike 1,06

• Scadenza 15 Giugno 2022

• Codice di Negoziazione UB3U8B

• ISIN DE000HB3U8B1

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro i primi due giorni della settimana in corso

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit

(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l'acquisto).

Conclusioni

Figura 5. Tabella Riassuntiva dei risultati delle idee operative del 2022 – Elaborazione su Excel

Figura 6. Equity Line dei risultati del 2022 – Elaborazione su Excel

La performance YTD ritorna con decisione a salire e si riporta a +23% circa.

L'ultima combinazione "market neutral" del 11 aprile tra S&P500 e NASDAQ ha segnato la sua storia con perdita clamorosa sul primo indice ma grande gain sul secondo.

Dallo scorso report subito in guadagno in 4 sedute sul CW PUT su Microsoft che segue l'indice Nasdaq. Ancora aperti dal 19 sul CW CAll su FTSE MIB, oramai equilibrato dalle posizioni ribassiste di questa settimana.

Per chi fosse un nuovo lettore del Report, ricordo che il Money Management prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un'allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.

Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.

Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato

DISCLAIMER

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.

AVVERTENZE SU QUESTO REPORT

Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento né raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.

Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza né, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.