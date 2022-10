APPUNTAMENTI DI FORMAZIONE

Strategie Operative di Trading - il punto mensile con il dott. Luca Stellato. Iscriviti alla serie di appuntamenti di formazione gratuiti di Luca Stellato in collaborazione con UniCredit Corporate & Investment Banking per imparare ad operare in modo professionale e consapevole su indici di borsa, azioni italiane ed europee. In questo ciclo di appuntamenti Luca Stellato, consulente indipendente e formatore sui mercati finanziari mostrerà come utilizzare i Covered Warrant per le sue strategie di trading.