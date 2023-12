Agicap chiude il 2023 con successo, ottime le prospettive per il 2024

Attiva dal 2021, Agicap Italia, azienda leader nel settore del Software as a Service (SaaS) ha chiuso il 2023 con una forte crescita. I suoi punti di forza sono le sue soluzioni flessibili e personalizzabili per la gestione dei flussi di cassa. Secondo le previsioni anche il 2024 sarà un anno di novità positive.

Agicap è tra le scale-up più interessanti nel panorama italiano

Giacomo Zaninetta, Country Manager per l’Italia, ha confermato il successo di Agicap ottenuto nell'anno che sta per concludersi. Basti pensare che il tasso di crescita del fatturato ha raggiunto un ragguardevole +100%.

Il merito si deve a diversi fattori positivi:

• l'introduzioni di nuovi prodotti e funzionalità

• la capacità di offrire dimostrazioni pratiche convincenti

• la validità e facilità d’uso delle soluzioni

• le varie forme di comunicazione, dal passaparola alla pubblicazione di

• testimonianze di clienti soddisfatti

Le funzionalità di maggior successo

Le soluzioni ormai consolidate, come il software per la gestione dei flussi di cassa Agicap Cashflow, il modulo per il pagamento automatizzato dei fornitori Agicap Payment e l’innovativo sistema Agicap CashCollect per automatizzare i solleciti di pagamento ai clienti, riducendo i ritardi e velocizzando gli incassi, continuano a diffondersi sempre di più sul mercato, complice una situazione delle aziende italiane non evolutissima dove sono ancora in molti a usare fogli di calcolo standard per queste esigenze.

L’automazione di compiti ripetitivi e forieri di distrazioni, la facilità di utilizzo data dall’interfaccia intuitiva e l’azzeramento degli errori rappresentano dei passi in avanti notevoli per le aziende abituate ad annaspare su spreadsheet spesso immani e praticamente ingestibili.

Nei corso del 2023 si sono aggiunte altre funzionalità come Agicap Debt Management che centralizza la gestione dei finanziamenti, permettendo di averne un quadro preciso in tempo reale, e Agicap Spend Management, un sistema che semplifica e velocizza l’intero processo di gestione delle spese aziendali con carta.

Il servizio di assistenza

Fiore all'occhiello di Agicap è il reparto Customer Success, che si occupa di gestire i nuovi clienti garantendo loro da subito supporto e formazione costanti. L’assistenza è personalizzata e professionale, come dimostrano le ottime valutazioni ricevuti.

Le anticipazioni sul nuovo anno

L'azienda ha scelto di mantenere il riserbo sulle iniziative in programma per il 2024. Senza dubbio continuerà a lavorare perfezionando le soluzioni proposte ai singoli clienti.

Agicap, storia dell'azienda

Agicap Italia è la filiale della multinazionale francese Agicap, leader nello sviluppo di software per la gestione dei flussi di cassa aziendali. Attiva dal 2021, vanta oltre 1.000 clienti che apprezzano la capacità di offrire soluzioni intelligenti e scalabili e il supporto costante e personalizzato.

Il software Agicap aiuta dirigenti e manager ad avere una visione chiara della situazione di cassa presente e futura, facilitando previsioni accurate.

Fondata nel 2016 da Sébastien Beyet, Lucas Bertola e Clément Mauguet, Agicap è cresciuta fino a diventare una multinazionale europea con oltre 500 persone negli uffici di Lione, Berlino, Milano, Londra e Lisbona e più di 7.000 clienti in Europa. Fino ad oggi ha raccolto oltre 121 milioni di investimenti internazionali.