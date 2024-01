Non solo Coca-Cola e Google, ecco le 20 aziende che fanno più beneficenza

Per alcune aziende fare beneficenza fa parte del proprio business, investendo milioni di euro in iniziative di sostegno ad organizzazioni no profit e senza scopo di lucro. Ecco i nomi più importanti.

Siamo abituati ad immaginare un mondo degli affari freddo e distaccato dalla realtà, tuttavia, molte delle più grandi e ricche aziende al mondo destinano parti significative del proprio budget ad iniziative di beneficenza. Molte di queste aziende agiscono lontano dai riflettori facendo beneficenza senza alcun ritorno di immagine.

Alcune di queste aziende sostengono cause sociali, ambientali ed umanitarie. Ma quali sono le 20 aziende che fanno più beneficenza al mondo?

Le cifre della beneficenza globale

Stimare quanta beneficenza è stata fatta nel 2023 non è semplice, tuttavia, esistono alcuni report annuali che possono darci un'idea di quanta beneficenza è stata fatta nel 2023 e di conseguenza, quali sono state le aziende più generose.

Il primo di questi report è il Global SWF, secondo questo report, nel 2023 i fondi sovrani hanno investito circa 124,7 miliardi di dollari in progetti sociali, ambientali e aiuti economici, e dei fondi globali, il fondo saudita PIF è stato uno dei più attivi con investimenti per oltre 30 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda l'Italia, il portale We Are Social Italy ha stimato che le donazioni provenienti dal nostro paese abbiano raggiunto i circa 10 miliardi di dollari, in crescita del 25% circa rispetto al 2022.

Altro dato interessante riguarda i fondi destinati a progetti di sviluppo che, su scala globale, ammontano a circa 714 miliardi di dollari, vale a dire lo 0,7% del PIL mondiale.

Nel complesso la beneficenza nel mondo nel 2023 ha raggiunto un volume di circa 849 miliardi di dollari, circa lo 0,83% del PIL mondiale. Questa stima si fonda sui dati pubblici e non sono conteggiate le iniziative private, locali e le attività delle ONG il cui apporto, si stima, porterebbe la beneficenza globale oltre i 1000 miliardi di dollari.

20 programmi di beneficenza più caritatevoli al mondo

Fornire un elenco completo di tutte le aziende e iniziative benefiche al mondo, come abbiamo visto, sarebbe impossibile, abbiamo quindi limitato la lista ai 20 programmi più caritatevoli, sponsorizzati da aziende private.

Questi programmi agiscono in forme e modi diversi, pertanto, sono presentati in ordine sparso, non si tratta quindi di una classifica dei 20 programmi più caritatevoli al mondo, ma semplicemente di una lista di 20 tra i programmi di beneficenza, sponsorizzati da aziende, più grandi al mondo: