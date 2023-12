Banco MPS promossa dalla BCE: rispetta tutti i requisiti patrimoniali

Banco MPS ha superato l'esame della BCE, secondo quanto si legge in una nota della banca centrale il banco toscano avrebbe ampiamente superato i requisiti patrimoniali richiesti.

Secondo quanto si legge in una nota informativa della BCE, Banco Monte dei Paschi di Siena avrebbe ampiamente superato i requisiti patrimoniali richiesti dalla banca centrale europea.

Il banco toscano, il cui azionista di maggioranza è ancora il MEF nonostante la vendita del 25% del capitale sociale del banco avvenuta a fine novembre, è quindi promosso dalla BCE.

Cos'è il Pillar 2

Con il termine Pillar 2 si intendono le raccomandazioni specifiche per le banche, da parte della BCE. Si tratta di una serie di indicatori per verificare il livello di capitale che, secondo le aspettative della Banca Centrale Europea, gli operatori bancari europei devono detenere oltre ai requisiti patrimoniali obbligatori necessari per assorbire potenziali perdite.

I P2G sono stabiliti, per ogni singola banca, partendo dai risultati registrati in una serie di prove di stress condotte periodicamente in Europa, tali prove hanno il compito di verificare il potenziale impatto di eventi shock economico sui coefficienti patrimoniali delle banche.

Riduzione del Pillar II

Secondo quanto rilevato dalla BCE nei test di valutazione di Banco Monte dei paschi di Siena, il banco toscano avrebbe registrato una riduzione miglioramento delle proprie condizioni patrimoniali, con significative riduzione della Pillar 2 Capital Guidance, fissata all'1,15% in calo rispetto all'attuale livello del 2,5%.

Tale riduzione è espressione della valutazione positiva emersa dallo stress test condotto a settembre 2023 nei confronti di BMPS.

Requisiti patrimoniali BMPS

A seguito degli esami e delle verifiche svolte lo scorso 30 settembre 2023 sul patrimonio di Banco MPS, da parte della BCE, sembra essere emerso che il banco toscano soddisfi ampiamente i requisiti patrimoniali richiesti.

La verifica ha evidenziato i seguenti risultati per il banco toscano.

Il Common Equity Tier 1 ratio, richiesto dell'8,56% è soddisfatto con un -16,7% di margine rispetto a quanto richiesto.

Il Total Capital ratio, richiesto al 13,27%, è soddisfatto con un margine del -20,2% rispetto a quanto richiesto.

Entrambe le rilevazioni hanno evidenziato performance e risultati migliori rispetto a quanto richiesto dalla BCE, permettendo così al banco toscano di ottenere una piena promozione dei propri requisiti patrimoniali.