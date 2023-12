La classifica Forbes dei brand più famosi al mondo

Forbes ha aggiornato la propria classifica dei Brad più famosi al mondo, confermando Amazon, Apple e Microsoft in cima alla classifica, e in classifica figurano almeno 3 brand italiani.

Anche quest'anno Forbes ha aggiornato la propria classifica dei brand più famosi al mondo e se da un lato non sorprende più di tanto che la classifica sia dominata da brand come Apple, Microsoft e Amazon, se si scava più a fondo, si incontrano anche brand italiani, secondo la classifica aggiornata al 2023 infatti, tra i 100 brand più popolari al mondo, vi sono almeno 3 brand italiani.

L'era delle big tech

Viviamo in un era dominata dalla tecnologia, in cui dispositivi elettronici e software intelligenti, condiscono ogni aspetto della nostra vita, non sorprende quindi che gli operatori principali in questo settore rappresentino la vetta della classifica dei brand più popolari al mondo.

Dopotutto, più o meno tutti hanno un account social, almeno uno smartphone in casa, utilizzano internet per le proprie ricerche e fanno acquisti in rete, di conseguenza appare scontato come brand del calibro di Amazon, Apple, Google, Microsoft e Meta appaiano tra le prime posizioni della classifica e , se si guarda in modo più analitico alla classifica, si potrà osservare come, tra le prime 20 posizioni, il 50% delle posizioni sono occupate da Brand operanti nel settore tecnologico.

Se si estende ulteriormente lo sguardo alla classifica completa, le aziende operanti nel settore tecnologico occupano sono ben 25 su 100.

Ecco la classifica dei brand più famosi e influenti del mondo

Dal 1°al 27° posto, ecco quali sono i brand che, con la loro forza e influenza, si confermano tra i più famosi del mondo:

• Apple

• Microsoft

• Amazon

• Google

• Samsung

• Cisco

• Instagram

• Adobe

• IBM

• Oracle

• Facebook

• Intel

• Youtube

• Sony

• Netflix

• Paypal

• Airbnb

• Siemens

• Ebay

• HP

• Spotify

• Nintendo

• Linkedin

• Xiaomi

• Huawei

Brand italiani in classifica

Se da un lato la classifica dei brand più popolari al mondo sembra essere dominato da aziende tecnologiche e multinazionali statunitensi e asiatiche, dall'altro, figurano in classifica tre Brand Italiani, considerati eccellenze internazionali nel settore del lusso e della moda.

I brand della moda e del lusso presenti in classifica sono complessivamente 17 di cui 3 italiani, ovvero:

• Gucci in 30 posizione

• Ferrari in 70

• Prada alla posizione 86

Brand Posizione Nike 9 Tesla 12 Luis Vuitton 14 Hermes Paris 23 Gucci 30 Adidas 42 Zara 43 Porche 47 H&M 56 L'Oreal 57 Ferrari 70 Cartier 74 Dior 76 Prada 86 Tiffany & Co 89 Burberry 94 Sephora 97

I 5 brand più famosi al mondo

La classifica Forbes dei brand più famosi al mondo è dominata, come anticipato, da 5 aziende operanti nel settore big tech, questi brand sono Apple, Microsoft, Amazon, Google e Samsung.

Apple e Microsoft in particolare risultano anche in altre classifiche Forbes e non solo, tra cui la classifica dei brand più ricchi al mondo.