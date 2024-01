La formazione è divertente con Swiss Connect Academy: ecco come usare il loro sito

Swiss Connect Academy offre corsi di formazione per aziende e professionisti pensati per aiutare i team a migliorare i propri risultati in modo divertente e personalizzato, a seconda delle esigenze di ognuno.

Il loro sito web è veloce e intuitivo e contiene tutte le informazioni utili per prenotare e organizzare corsi di formazione. Ecco come funziona.

L’importanza della formazione sul posto di lavoro

Per restare al passo con i tempi e rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, soggetto a cambiamenti repentini, la formazione e l’aggiornamento dei lavoratori si rivela di primaria importanza.

La formazione aziendale è fondamentale per incrementare conoscenze e competenze, incentivando la crescita professionale. Puntare sulla formazione interna significa raggiungere prima e meglio gli obiettivi prefissati. I benefici sono molteplici. A migliorare, infatti, non è solo il bagaglio esperienziale dei singoli dipendenti: si potenzia anche il lavoro in team e favorisce il business aziendale. A migliorare è persino la soddisfazione personale dei lavoratori, che si sentono così più coinvolti e più competenti. I dipendenti possono affinare le proprie capacità di problem solving e aumentare la propria efficienza. L’azienda ne risentirà in positivo, incrementando la produttività.

Insomma, se vuoi migliorare le performance della tua azienda e renderla più competitiva sul mercato, optare per corsi di formazione è la soluzione giusta. Affidarsi a professionisti del settore si rivela allora importantissimo.

Swiss Connect Academy: cosa potete trovare sul loro sito web

Una buona formazione è fondamentale per raggiungere gli obiettivi che ogni azienda si pone. Con Swiss Connect Academy, leader nel settore dell'apprendimento, farlo è semplice, interattivo e divertente.

Sul sito di Swiss Connect Academy - offerto in italiano, inglese, francese e tedesco - si può trovare tutto quello di cui un professionista o un team alla ricerca di un ottimo percorso formativo ha bisogno.

Innanzitutto, i contatti dell'accademia sono ben visibili, in alto a sinistra della homepage, e i modi per contattarli sono moltissimi. Questo perché per Swiss Connect Academy la comunicazione è il primo passo per la creazione di un buon rapporto con le aziende che usufruiscono dei loro servizi. Per questo, oltre a un numero di telefono, un contatto Whatsapp Business e un indirizzo email, cliccando sul tasto Contattateci, è possibile anche lasciare un messaggio sul sito.

Le informazioni offerte sulla pagina web sono molte, ma è semplice trovare quello che si cerca, perché tutto è raccolto in comode sezioni nel Menù a tendina. Le quattro voci Formazione, La nostra LXP, Consulenza e Chi siamo racchiudono il cuore di Swiss Connect Academy.

Sotto la voce Formazione si possono trovare tutte le informazioni sui corsi. Swiss Connect Academy ne offre quattro e sono fruibili in una delle 14 sedi in Svizzera oppure comodamente online. Sempre sotto la voce Formazione, nella sezione Risorse, si può richiedere una demo per provare la loro speciale piattaforma di e-learning, LXP.

La voce La nostra LXP è dedicata alla piattaforma di e-learning. Sul sito ne sono elencate le caratteristiche ed è possibile anche scoprire come funziona grazie al video tutorial. La piattaforma è pensata per rendere la formazione e l'apprendimento ancora più semplici grazie all'intelligenza artificiale e consente di personalizzare l'esperienza. La piattaforma, disponibile su qualsiasi dispositivo in 6 lingue, è facile da usare e permette non solo di accedere a contenuti integrativi ai corsi, ma anche di fare test e sondaggi e di comunicare con gli altri partecipanti.

La sezione Consulenza è diretta alle aziende che cercano un corso di formazione interamente personalizzato. Swiss Connect Academy si impegna a conoscere l'azienda e studiare con i suoi esperti il percorso formativo più adatto a colmare le lacune del team, studiando per loro contenuti personalizzati e adatti al budget di cui l'azienda dispone. Inoltre, gli esperti di Swiss Connect Academy sono disponibili per lavorare a stretto contatto con le aziende e aiutarle a raggiungere i loro obiettivi.

Sotto la voce Chi siamo, infine, è possibile scoprire qualcosa in più sul gruppo di esperti che si occupa della formazione.

I corsi offerti da Swiss Connect Academy

Oltre ai percorsi di formazione personalizzati, pensati per migliorare la vita lavorativa dei dipendenti delle aziende, Swiss Connect Academy offre quattro corsi certificati fruibili sia in presenza (in Svizzera) sia online. I corsi sono utili non solo per migliorare le proprie prestazioni sul lavoro, ma preparano anche all'esame ASFC.

Il primo corso offerto da Swiss Connect Academy è la Formazione in Leadership ASFC, un corso misto in leadership per professionisti. La formazione, infatti, è fondamentale per essere leader di successo. Il corso dura due semestri ed è erogato in italiano, tedesco e francese. Si divide in 6 moduli, al termine di ognuno dei quali è rilasciato un attestato, e include un ciclo di lezioni facoltative in preparazione all'esame. Alcuni argomenti del corso sono la comunicazione efficace, l'organizzazione del tempo e la gestione dei conflitti.

Il secondo corso offerto è la Formazione in Management ASFC. Anch’esso è erogato in italiano, tedesco e francese e dura due semestri. È pensato per formare manager di successo e anche in tal caso c'è la possibilità di accedere a una serie di lezioni propedeutiche al superamento dell'esame ASFC.

Il terzo corso, il pacchetto per Specialista in Leadership ASFC e Management ASFC con Diploma Federale di Istruzione e Formazione Superiore, è l'unione dei primi due. Il corso si articola in cinque semestri, al termine dei quali si otterrà il Certificato Federale di Leadership e Management.

Infine, l'ultimo corso è una nuovissima aggiunta. Si tratta del corso in Finanza e contabilità, in collaborazione con l'IBAW, dura 5 semestri ed è pensato per chi vuole accrescere le proprie conoscenze in materia di finanza e contabilità. Alla fine del corso si otterrà l'attestato professionale federale di Specialista in finanza e contabilità. Il corso è in francese o in tedesco e fornisce agli iscritti conoscenze in materia di tassazione, assicurazioni e di diritto economico in Svizzera.