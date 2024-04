In un contesto economico globale segnato da incertezze e complessità, Franco e Laura Morando si distinguono come figure di spicco nel settore del pet food, navigando tra sfide e opportunità con un approccio orientato all’innovazione e all’efficienza produttiva. Morando SpA è un’aziendadinamica, 100% italiana, tra le più moderne in Europa, dotata delle più avanzate tecnologie, che con un ampio portafoglio di marchi, garantisce un’offerta ampia e variegata su tutti i canali di vendita in Italia e all’estero.

Analisi Economica del Mercato del Pet Food nel 2024

Il settore del pet food si avvia verso il 2024 tra diverse incertezze ma anche con aspettative positive, guidate da un mercato che storicamente è sempre risultato sano e resiliente anche in situazioni economiche congiunturali critiche. L’attenuazione prevista dell’inflazione porta un segnale di ottimismo per consumatori e le aziende. Lo scenario rimane di difficile previsione a causa di diversi ed imponderabili fattori esterni (situazione geopolitica Europea e fluttuazione prezzi delle Utilities, in primis) a cui si aggiunge la disponibilità economica delle famiglie.

Franco Morando e l’azienda, interpretando queste tendenze, mirano a rafforzare la leadership nel settore, seguendo una linea di prudenza ed attento monitoraggio dell’evoluzione in corso, ma soprattutto promuovendo strategie di breve / medio periodo orientate ad investimenti ed innovazione, rispondendo a richieste di qualità e sostenibilità del mercato.

La struttura dei costi richiede strategie innovative per salvaguardare i margini di profitto senza mai compromettere la qualità. In questo contesto, Morando Petfood si distingue per la sua capacità di adattamento, volto alla ricerca continua di efficienze produttive e nuove tecnologie. L’azienda, grazie al contributo di Laura e Franco Morando, sia adopera al miglioramento dell’offerta dei prodotti sia per le esigenze dei consumatori più sofisticati, sia in un equilibrio tra accessibilità economica e valore aggiunto.

Strategie per l’Incremento della Capacità Produttiva

Nel 2021, Morando Petfood ha ampliato significativamente la sua capacità produttiva con l’introduzione di una nuova linea di produzione di alimenti in vaschette, aumentando la capacità del 70%. Per il 2024, è in corso un ulteriore potenziamento della produzione delle bustine, con un aumento di circa il 50% per soddisfare la crescente domanda. Questo approccio non solo mira a soddisfare un mercato in forte espansione, driver della categoria complessiva del Petfood, ma anche a diversificare l’attuale offerta, introducendo nuovi prodotti che rispecchiano le tendenze attuali e future.

L’aumento della capacità produttiva è accompagnato da un impegno costante verso la sostenibilità e l’innovazione. L’adozione di processi produttivi sostenibili e avanzati permette a Morando Petfood di minimizzare l’impatto ambientale e di offrire prodotti che non solo soddisfano le esigenze nutrizionali degli animali domestici, ma anche le crescenti aspettative dei consumatori in termini di etica e responsabilità aziendale.

Morando Petfood a Interzoo: Espansione su Nuovi Mercati

Attraverso l’espansione della capacità produttiva, Morando Petfood intende garantirsi anche una più ampia espansione internazionale. Con la partecipazione alla fiera Interzoo di Norimberga, Laura e Franco Morando avranno l’opportunità di presentare “Le Specialità Italiane”, una nuova linea di alimenti ispirata alla ricca tradizione culinaria italiana, ma adattata alle specifiche esigenze di cani e gatti. Tale gamma, completamente sviluppata da R&D interna, si ispira ai piatti della tradizione culinaria italiana come spezzatino, zuppe e polpettone preparati con carni fresche e verdure provenienti dalla filiera alimentare umana come pomodori, fagiolini, carote e patate. Gli alimenti secchi sono ricchi in carni e insaporiti con olio d’oliva, pomodoro ed erbe aromatiche, ingredienti tipicamente italiani in linea alle sempre crescenti richieste dei consumatori verso prodotti di origine locale. Tale nuova linea potrà rappresentare un importante driver di crescita per la l’Azienda in area Premium accessibile, in linea con i successi in corso dei Marchi Sterilized, I Preferiti ed Unico lanciati negli ultimi 10 anni.

La presenza a Interzoo non solo consente a Morando Petfood di mostrare le sue novità di prodotto ma anche di immergersi in un ambiente internazionale dove i professionisti del settore incontrano i principali decision makers provenienti da tutto il mondo.

Con oltre 2,100 espositori da 68 paesi e circa 40,000 visitatori commerciali attesi da più di 120 nazioni, Interzoo si conferma come la fiera leader mondiale nel settore degli articoli per animali domestici. Questo appuntamento biennale rappresenta la piattaforma ideale per esplorare le ultime tendenze e innovazioni di mercato, offrendo a Franco Morando e all’azienda di famiglia una vetrina strategica per consolidare la loro presenza nei mercati internazionali.

Il Futuro di Morando nel settore del Petfood

Il 2024 si preannuncia come un anno di grandi sfide ma anche di notevoli opportunità per il settore del pet food. Un’altra importante area di crescita dei prossimi anni sarà guidata dal rilancio dell’offerta nel canale specializzato; l’Azienda sta pianificando un piano pluriennale che prevede il lancio di nuove gamme, il completamento del portafoglio dei marchi attuali, il rafforzamento della struttura di rete vendita ed importanti investimenti in marketing & trade a supporto.