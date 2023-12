Ecco quanto vale la Joint Venture tra Iliad e Vodafone Italia

Iliad torna alla carica e propone a Vodafone Italia una Joint Venture dal valore di oltre 10 miliardi di euro, partecipata al 50%. Se l'accordo dovesse andare a buon fine, Vodafone controllerebbe il 50% della newco creata in accordo con Iliad.

Iliad annuncia possibile partnership con Vodafone

A rendere nota la proposta di Joint Venture tra Iliad e Vodafone Italia sembra essere stata proprio la compagnia telefonica francese Iliad, fautrice della proposta che, già in passato, aveva avanzato alla multinazionale londinese accordi di partnership e joint venture.

Secondo quanto reso noto da Iliad la proposta di Joint Venture tra Iliad e Vodafone Italia sarebbe finalizzata ad unificare le attività italiane delle due compagnie telefoniche, attraverso la creazione di una newco nel settore e nell'ottica di questa joint venture, il valore di Vodafone Italia è stimato intorno ai 10,5 miliardi di euro. Secondo quanto riferito da Iliad se l'accordo dovesse essere formalizzato con le condizioni avanzate, Vodafone ne riceverebbe circa 8,5 miliardi tra cash e finanziamento soci.

Per essere più precisi, nella nota pubblicata da Iliad s legge che, Iliad valuta Vodafone Italia per un valore di circa 10,45 miliardi di euro (Enterprise Value, EV). A seguito della Joint Venture, Vodafone otterrebbe il controllo del 50% del capitale sociale della NewCo, ed un pagamento in contanti pari a 6,5 miliardi di euro, oltre ad un finanziamento soci per il valore di circa 2 miliardi di euro. Tale finanziamento sarebbe finalizzato a garantire un allineamento a lungo termine. Inoltre, nella nota si legge che "L’equity value della partecipazione di Vodafone in NewCo al closing è valutato 1,95 miliardi di euro".

Nella nota viene fatto riferimento anche alla partecipazione di Iliad alla Joint Venture e alla costituzione della Newco di cui, la compagnia francese controllerebbe il rimanente 50%.

Si legge nella nota che, "ai fini della costituzione della NewCo, l’Ev di Iliad viene posta a 4,5 miliardi" di conseguenza Iliad, per ottenere il controllo del 50% del capitale sociale della Newco, dovrebbe versare ulteriori 500 milioni di euro prendere parte, si legge nella nota, ad un "finanziamento soci per 2 miliardi di euro".

Secondo tentativo di Iliad con Vodafone

Non è la prima volta che Iliad si interessa alla quota di mercato di Vodafone Italia, già lo scorso anno infatti Xavier Niel, fondatore e proprietario di Iliad, aveva proposto alla compagnia telefonica londinese un offerta da 11,25 miliardi di euro per acquistare Vodafone Italia. L'offerta venne rifiutata e Niel riuscì ad acquisire solo una quota del 2,5% di Vodafone attraverso un veicolo di investimento.

Il mercato tuttavia in questo anno è cambiato e, Vodafone Italia è impegnato a rivedere le proprie attività in Italia, l’ultimo dei tre mercati europei in difficoltà che secondo la CEO di Vodafone Margherita della Valle, dovevano essere sistemati.

In vista della newco

Per quanto riguarda la Joint Venture che, se concretizzata vedrebbe la fusione tra Vodafone Italia e Iliad, si legge nella nota di Iliad che, sulla base dell’EBITDAaL stimata di Vodafone Italia per circa 1,34 miliardi di euro per l’esercizio 2024, l’operazione proposta implica un multiplo dell’EBITDAaL di 7,8x, superiore al multiplo dell’EBITDAaL di 7,1x offerto da Iliad nella sua offerta di 11,25 miliardi di euro di febbraio 2022.

In quest'ottica, iliad avrebbe un diritto di opzione (call option) sulla partecipazione di Vodafone alla Newco nata dalla fusione tra Iliad e Vodafone ITalia con facoltà di acquisire ogni anno il 10% del capitale azionario della Newco ad un prezzo per azione pari all’equity value al closing.

Vantaggi della joint venture

Nella propria nota informativa, Iliad non ha mancato di portare l'attenzione dei possibili vantaggi derivanti dalla costituzione dei una Newcon in joint venture con Vodafone, tali vantaggi riguarderebbero in primis la combined entity che potrebbe generare un fatturato di circa 5,8 miliardi di euro e un EBITDAaL di circa 1,6 miliardi di euro per l’esercizio finanziario che si concluderà a marzo 2024.

Altro significativo vantaggio, per entrambe le compagnie, riguarderebbe il consolidamento sul mercato italiano, ad oggi dominato da 5 grandi operatori di rete mobile, TIM, Vodafone Italia, wind Tre, Iliad e Fastweb.

La fusione di Vodafone Italia ed Iliad, rafforzerebbe nettamente, come è stato per Wind Tre, la posizione sul mercato delle due compagnie oggi separate.

La risposta di Vodafone

Se da un lato Iliad ha reso pubblica la propria offerta e proposta di Joint Venture per la creazione di una Newco con Vodafone, dall'altra Vodafone ha reso noto di aver preso atto dell'annuncio di Iliad e che valuterà l'offerta di una possibile fusione tra Vodafone Italia ed Iliad Italia.

Secondo quanto riferito dal gruppo telefonico londinese infatti, Vodafone già da tempo sarebbe impegnata nell'attuazione di strategie di consolidamento nel mercato italiano, e a seguito dell’annuncio di Iliad ed i rumors relativi al possibile interesse di Swisscom (la compagnia svizzera proprietaria di Fastweb) per un possibile investimento in Vodafone Italia, Vodafone ha dichiarato che «sta esplorando opzioni con diverse parti per raggiungere questo obiettivo in Italia, anche attraverso una fusione o una cessione».