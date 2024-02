Industria: crescita e innovazione passano per un approccio multidisciplinare

Il settore industriale sta affrontando una serie di sfide complesse, in particolar modo l’esigenza di adottare modelli di sviluppo sostenibili e in grado di attirare i migliori talenti in un periodo in cui le imprese fanno fatica a trovare personale qualificato.

Il settore industriale sta affrontando una serie di sfide complesse, in particolar modo l’esigenza di adottare modelli di sviluppo sostenibili e in grado di attirare i migliori talenti in un periodo in cui le imprese fanno fatica a trovare personale qualificato. In questo contesto molte aziende stanno puntando su un approccio multidisciplinare, ritenuto essenziale per favorire la crescita e l’innovazione.

La multidisciplinarietà è una caratteristica distintiva della meccanica di precisione, un comparto strategico per l’economia nazionale che fornisce soluzioni essenziali nella maggior parte dei settori industriali.

Le aziende specializzate nelle lavorazioni meccaniche, infatti, hanno bisogno di competenze trasversali per sviluppare prodotti innovativi, adatti a molteplici applicazioni e mercati diversi e in grado di assicurare performance ottimali in ogni contesto d’impiego.

L’importanza della multidisciplinarietà per la qualità del prodotto finale

Oggi è fondamentale possedere competenze in differenti discipline per creare nuovi prodotti e rispondere alle esigenze sempre più specifiche delle imprese.

Grazie all’approccio multidisciplinare, inoltre, realtà come Gamba - specialisti in lavorazioni meccaniche complesse, storica azienda italiana specializzata nelle lavorazioni meccaniche complesse, sono in grado di garantire la massima qualità del prodotto finale e il rispetto dei tempi di consegna in quanto può eseguire quasi tutte le lavorazioni internamente.

Al contrario, quando non si possiedono competenze trasversali è necessario rivolgersi a diversi fornitori esterni, una situazione che riduce il controllo dell’azienda sulla qualità e comporta maggiori criticità nella gestione delle commesse. Realizzare tutti i processi internamente invece consente di assicurare ai clienti una qualità certificata, un requisito fondamentale nella meccanica di precisione, soprattutto nei progetti in cui è richiesta un’alta precisione con il rispetto di tolleranze geometriche e dimensionali di pochi micron.

Il controllo qualità, ottenuto anche attraverso la multidisciplinarità, permette di soddisfare appieno le aspettative di affidabilità delle aziende, specialmente in contesti particolari come la realizzazione di componenti complesse su materiali difficili da lavorare.

Ovviamente, le competenze trasversali da sole non bastano per assicurare elevati standard qualitativi, ma è necessario avere anche un team qualificato per il controllo della qualità e disporre di strumentazioni digitali e sistemi di automazione per un adeguato controllo di processo.

Un approccio multidisciplinare consente inoltre di affrontare con maggiore serenità alcune sfide in campo industriale, dove alle competenze tradizionali essenziali in ogni settore è indispensabile affiancare anche un know how tecnologico.

Negli ultimi anni, infatti, la trasformazione dell’industria 4.0 ha reso necessario lo sviluppo di nuove competenze sulle tecnologie innovative e i software, un cambiamento che permette alle aziende di essere più competitive sul mercato aumentando la produttività e ottimizzando i costi.

Oltre all’approccio multidisciplinare servono anche collaborazioni strategiche

Non sempre è possibile sviluppare internamente tutte le competenze richieste dal mercato, soprattutto per i fornitori che hanno come clienti aziende altamente specializzate che operano in settori molto particolari e specifici. Ciò vale in particolare per la creazione di prodotti molto innovativi, soluzioni che richiedono non solo una progettazione accurata ma anche un processo di miglioramento continuo e sforzi congiunti per ottenere risultati soddisfacenti.

Una strategia efficace è quella delle collaborazioni industriali, ossia il lavoro in sinergia tra aziende diverse per sviluppare prodotti e soluzioni avanzate in grado di posizionarsi sul mercato in modo competitivo. Un caso di successo che mostra il valore di questo approccio è la collaborazione tra Gamba e Hiride, una partnership che ha portato nel 2022 alla realizzazione di un prodotto che ha riscosso subito un grande interesse sul mercato: una nuova sospensione frontale per bici gravel.

In questo caso il gruppo sospensione è stato sviluppato con componenti che hanno tolleranze precise e una bassa rugosità, requisiti che hanno richiesto accurati processi di tornitura, fresatura, rettifica e lappatura gestiti da Gamba. Hiride però ha collaborato attivamente nella progettazione delle sospensioni frontali e nel miglioramento del prodotto, una sinergia che ha consentito anche di ottenere un prezzo competitivo in grado di agevolare la crescita del prodotto nel mercato.

Le collaborazioni industriali sono oggi una pratica sempre più diffusa, poiché in molte circostanze e settori consentono di cogliere maggiori opportunità e forniscono un valore aggiunto a tutte le aziende coinvolte.

Inoltre, le partnership permettono alle imprese di operare in contesti sempre più innovativi e complessi in modo più efficiente e sostenibile, attraverso una cooperazione che sfrutta la complementarità di realtà diverse per superare più facilmente le difficoltà imposte dalla modernità, anche quelle che appaiono insormontabili.