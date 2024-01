La classifica dei Manager italiani più pagati

Oltre 230 milioni per i primi 10 top manager in Italia: questi sono i guadagni resi noti dal Sole 24 ore che ha stilato la lista dei manager più pagati d'Italia. Ecco chi sono e soprattutto quanto guadagnano.

Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, nel 2022 i 10 top manager, alla guida delle principali società del nostro paese, hanno guadagnato complessivamente circa 231 milioni di euro, un dato in aumento del 17% rispetto ai guadagni registrati nel 2021. Sempre secondo questi dati, i loro guadagni sono stati mediamente superiori a 10 milioni di euro. Ecco chi sono e i loro guadagni.

I guadagni dei top Manager di aziende italiane

Tra 2021 e 2022, nonostante le difficoltà economiche, l'inflazione in crescita che a novembre 2022 raggiungeva il livello record del 10% e il rischio recessione alle porte, i guadagni dei primi 10 top manager in Italia, sono cresciuti mediamente del 17%, rispetto al 2021, più precisamente, secondo i dati riportati dal Sole 24 Ore, i guadagni complessivi dei primi 10 top manager nel 2022 sono stati circa 231,2 milioni di euro, in aumento di 33,8 milioni di euro rispetto ai 197,4 miliardi di euro guadagnati complessivamente nel 2021.

In questi guadagni stratosferici sono inclusi salari fissi, bonus di vario genere, liquidazioni e plusvalenze da stock option delle proprie aziende.

Sempre secondo i dati elaborati dal Sole 24 ore, emerge che, 14 sui primi 20 top manager in Italia, nel 2022 hanno guadagnato mediamente più di 10 milioni di euro, e solo 6 hanno guadagnato tra gli 8,5 ed i 10 milioni.

Posizione Nome Carica Compensi nel 2022 15 Carlo Pesenti ad e dg di Italmobiliare 9.416.777 16 Paul Du Saillant vice ad di EssilorLuxottica 9.086.046 17 Roberto Eggs consigliere esecutivo di Moncler 8.980.747 18 Alessandra Gritti vice presidente e ad di Tip 8.911.666 19 Luciano Santel consigliere esecutivo di Moncler 8.685.914 20 Claudio Berretti dg e membro del CdA di Tip 8.549.005

La Top 3 dei Manager Italiani più pagati

I Tre top Manager più pagati d'Italia sono Mike Manley, ex AD di FCA, Fulvio Montipò, Presidente di Interpump e Marco Tronchetti Povera, AD di Interpump.

Posizione Nome Carica Compensi nel 2022 1 Mike Manley ex ad di Fca 51.184.773 2 Fulvio Montipò presidente e ad di Interpump 49.120.360 3 Marco Tronchetti Provera ad di Pirelli 19.966.260

Se si presta attenzione ai compensi, dei primi 3 top manager si può osservare che, i primi 2 nomi in classifica, Mike Manley e Fulvio Montipò, hanno ricevuto compensi per oltre 100 milioni di euro in due e se ai loro compensi si aggiungono quelli del terzo in classifica, si superano i 120 milioni di euro, ovvero più della metà della somma dei compensi dei rimanenti primi 10 top manager in Italia e più del totale degli ultimi 10 nomi in classifica.

Complessivamente infatti, i Top manager in classifica dalla posizione 11 alla 20, hanno generato compensi nel 2022 per circa 100 milioni di euro, una cifra analoga a quella guadagnata dai soli Manley e Montipò.

Il manager più pagato d'Italia

Sulla base dei dati riportati dal Sole 24 Ore, il manager più pagato in Italia nel 2022 sembrerebbe essere Mike Manley, ex Amministratore delegato di Fiat-Crysler Auto, i cui guadagni per il 2022 si stima possano ammontare complessivamente ad oltre 51 milioni di euro, più precisamente si stima siano stati circa 51.184.773 euro.

Il "meno pagato" tra i top 20 manager d'Italia

L'ultima posizione della classifica che vede i 20 top manager più pagati d'Italia è occupata, per il 2022 da Claudio Berretti, direttore generale di TIP (Tamburi Investment Partners) e membro del Consiglio di amministrazione di Interpump e di Monrif, i cui guadagni complessivi per il 2022 ammontano a circa 8,5 milioni di euro, più precisamente circa 8.549.005€

La classifica dei 20 top Manager più pagati d'Italia

Posizione Nome Carica Compensi 2022 1 Mike Manley ex ad di Fca 51.184.773 2 Fulvio Montipò presidente e ad di Interpump 49.120.360 3 Marco Tronchetti Provera ad di Pirelli 19.966.260 4 Patrizio Bertelli ad di Prada 18.145.000 5 Miuccia Prada ad di Prada 18.145.000 6 Carlo Cimbri presidente di Unipol 16.460.845 7 Giovanni Tamburi presidente e ad di Tip 15.042.216 8 Carlos Tavares ad di Stellantis 14.924.553 9 Scott Wine ad di Cnh Industrial 14.307.532 10 Marco Gobbetti ad e dg di Ferragamo 13.915.350 11 John Elkann ad di Exor 13.677.477 12 Dario Scaffardi ad e dg di Saras 13.189.966 13 Enrico Vita ad e dg di Amplifon 10.955.400 14 Philippe Donnet ad di Generali 10.604.624 15 Carlo Pesenti ad e dg di Italmobiliare 9.416.777 16 Paul Du Saillant vice ad di EssilorLuxottica 9.086.046 17 Roberto Eggs consigliere esecutivo di Moncler 8.980.747 18 Alessandra Gritti vice presidente e ad di Tip 8.911.666 19 Luciano Santel consigliere esecutivo di Moncler 8.685.914 20 Claudio Berretti dg e membro del CdA di Tip 8.549.005

I Top Manager più ricchi d'Italia

Nonostante i guadagni ad otto cifre registrati da diversi top manager italiani, soltanto due di loro sono annoverati tra i 100 uomini più ricchi d'Italia, ovvero Patrizio Bertelli e Miuccia Prada rispettivamente in quarta e quinta posizione tra i Top Manager più pagati d'Italia ma allo stesso tempo figurano nella classifica Forbes dei top 100 miliardari d'Italia, occupando rispettivamente nona e decima posizione, con un patrimonio personale di circa 4 miliardi di euro ciascuno.