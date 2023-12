Chi è Mira Murati, una delle menti dietro Chat GPT: vita, carriera e curiosità

Progetti rivoluzionari come Chat GPT di Open AI non sono opera di una singola persona; nel team che ha contribuito a realizzare una delle piattaforme IA più discusse e innovative degli ultimi anni vi è Mira Murati, entrata in Open AI nel 2018 e in pochissimo tempo ascesa alla carica di CTO. Ecco cosa sappiamo su una delle menti più brillanti della nostra epoca.

Cos'è Open AI

Open AI è un progetto nato nel 2015 quando Sam Altman ed Elon Musk hanno unito le proprie forze per dar vita ad un qualcosa che, nella mente e la visione dei due imprenditori statunitensi, potenzialmente avrebbe rivoluzionato il mondo.

Open AI nasce come un progetto per sviluppare e promuovere un intelligenza artificiale amichevole da cui, l'umanità, potesse trarne beneficio e, proprio in quest'ottica, il progetto viene avviato come una piattaforma di libero scambio e condivisione finalizzata ad un obbiettivo comune. Creare una vera e propria intelligenza artificiale open source, con brevetti liberi e aperti al pubblico.

Sulla base di questa idea visionaria e futuristica, nel 2016 viene rilasciata la prima versione di Open AI e, immediatamente, vengono compresi i limiti di questa tecnologia.

In Open AI ci si rende immediatamente conto che per le IA di nuova generazione, è ancora estremamente importante definire il campo d'azione della IA; in altri termini, ci si rende conto che le IA generative di ultima generazione, sono estremamente "brave" nell'eseguire i propri compiti, tuttavia, possono svolgere solo determinati compiti.

Detto più semplicemente, una IA specializzata nella generazione di immagini, come DALL-E sarà sempre più efficiente nella generazione di immagini, ma non sarà in grado di realizzare altri tipi di calcoli, o IA specializzate nella scrittura di codice di programmazione, potranno realizzare software complessi, ma non saranno in grado di realizzare immagini.

Presa coscienza di questo limite tecnologico, Open AI, a partire dal 2018 ha iniziato a sviluppare, partendo da un framework di IA, varie versioni, se così le possiamo chiamare, della propria IA, specializzate in compiti diversi, giungendo così alla creazione di GPT e Dall-E.

Il 2018 è un anno importante per Open AI, quello stesso anno infatti uno dei primi finanziatori del progetto, il patron di Tesla Elon Musk, lascia il CDA do Open AI motivando la decisione con il rischio di un conflitto di interessi dovuto allo sviluppo da parte di Tesla di una propria IA.

Quasi contemporaneamente all'uscita di Elon Musk dal progetto, Mira Murati, l'ingegnere meccanico Mira Murati, aderisce al progetto raggiungendo, inizialmente come vicepresidente di Applied AI & Partnership e successivamente diventando Chief Technology Officer, e guidando il lancio, nel 2022 di Chat GPT.

Chi è Mira Murati, vita e carriera

Mira Murati una delle personalità chiave di Open AI insieme Sam Altman (CEO dell'azienda), Bert Taylor (Chairman), Greg Brockman (President), Ilya Sutskever (CSO) e ricopre la carica di CTO.

Nata nel 1988 da genitori albanesi e cresciuta a San Francisco, Mira Murati si laurea in ingegneria presso la Thayer School of Engineering, del Dartmouth College in New Hampshire.

Nel 2011 Murati approda nel mondo del lavoro, inizialmente come analista presso la sede di Tokio della banca di investimenti Goldman Sachs, e successivamente, dal 2012 come ingegnere di concetti avanzati presso Zodiac Aerospace.

Nel 2013 il passaggio a Tesla, dove avrebbe assunto il ruolo di Senior Product Manager occupandosi del lancio di alcuni prodotti di punta tra cui la Tesla Model X. Murati rimane in Tesla per tre anni, fino al 2016, anno in cui passa a Leap Motion, dove avrebbe ricoperto il ruolo di vicepresidente di Product & Engineering.

La rapida carriera di Murati l'avrebbe portata nel 2018 ad entrare in Open AI, dove avrebbe assunto inizialmente il ruolo di vicepresidente di Applied AI & Partnership e successivamente di Chief Technology Officer.

In quanto CTO di Open AI il compito di Mira Murati è quello di individuare, valutare e proporre le soluzioni tecnologiche necessarie a migliorare i progetti in costo e il lavoro del proprio team. In quest'ottica Open AI si è trasformata in una vera e propria fucina di innovazione che, nel novembre 2022 avrebbe messo sul mercato la prima versione di Chat GPT.

Mira Murati e Chat GPT

Progetti come Chat GPT appaiono spesso ambiziosi e controversi e sono molte le posizioni discordanti in materia di Intelligenze Artificiali, basti pensare che uno dei primi grandi investitori in questo settore è stato Elon Musk che ha inizialmente sponsorizzato Open AI, per poi fare un passo indietro e sviluppare una propria AI, e parallelamente sollevare dubbi e perplessità relative alle minacce per l'umanità delle stesse intelligenze artificiali.

Viste le numerose posizioni controverse e la posizione centrale di Mira Murati nello sviluppo di progetti come Chat GPT, il Times ha recentemente intervistato la CTO di Open AI, chiedendole cosa ne pensasse di ChatGPT.

Secondo Mira Murati, strumenti come Chat GPT possono diventare uno strumento straordinario nelle giuste mani, e potrebbero configurarsi come una soluzione originale per sviluppare un educazione personalizzata. Tuttavia, affinché tali strumenti possano essere considerati effettivamente delle risorse, è necessario che vi siano delle regole di sorta.

Gli esempi passati delle grandi IA hanno mostrato tutta la fragilità di questa tecnologia, tra cui, in primis, la poca flessibilità delle stesse. Come anticipato, le IA sono strumenti tecnologici altamente specializzati, in grado di svolgere perfettamente un singolo compito.

Per Mira Murati, dato l'impatto che queste tecnologie stanno avendo, sul mercato e sulla società, è molto importante che tutti inizino a farsi coinvolgere e si sviluppi presto un educazione adeguata all'argomento, così da evitare isterie e preoccupazioni infondate.

Le IA, sottolinea Mira Murati, per quanto abbiano raggiunto livelli di efficienza incredibilmente elevati, rimangono di software complessi, non in grado di agire autonomamente che subordinano la propria attività alle richieste dell'utente. In altri termini, anche la più potente IA al momento è inerte se non riceve un input da un essere umano.

Dati su Chat GPT

Secondo quanto rilevato da Google, a Gennaio 2023, le ricerche relative a Chat GPT hanno superato quelle relative a Bit Coin e, nel corso dell'anno l'interesse per le IA è cresciuto esponenzialmente, contagiando anche diversi altri settori più o meno collegati alle IA.

Non è quindi un caso se, di recente, società di investimento come Berkshire Hathaway di Warren Buffett hanno investito in aziende come Snowflake Frank Slootman, una società specializzata in servizi per le intelligenze artificiali, che, si stima, potrebbero vedere un incremento del proprio valore di oltre il 200% nei prossimi anni.

Per quanto riguarda Chat GPT la società al momento vale oltre 30 miliardi di dollari e il suo valore, nei prossimi mesi, sembra destinato a crescere.