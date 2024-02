Banca MPS: 2 miliardi di utili e dividendi oltre il 7%

Banca Monte dei Paschi di Siena chiude il bilancio 2023 con utili per oltre 2 miliardi e torna a distribuire dividendi dopo 13 anni di pausa.

Banca Monte dei Paschi di Siena ha pubblicato i dati di bilancio relativi al 2023, mostrando un utile netto per oltre 2 miliardi di euro, di fronte a questo risultato, la banca ha deciso di ritornare alla distribuzione dei dividendi ai propri azionisti. L'ultima distribuzione risale al 2010.

Bilancio MPS

Secondo i dati relativi al bilancio Banca Monte dei Paschi di siena, la banca toscana ha chiuso il 2023 con un utile netto di oltre 2 miliardi, più precisamente 2.052 milioni di euro, un dato sicuramente positivo e incoraggiante se comparato alla perdita di 205 milioni conseguita nel 2022.

Il risultato conseguito dagli analisti è superiore alle aspettative di circa 700 milioni, per essere più precisi, gli analisti stimavano un positivo di circa 1.344 milioni basato sui dati relativi al primo semestre dell'anno e sulla base di questi risultati era atteso anche un ritorno al dividendo, che, visti i risultati nettamente migliori delle attese, hanno permesso alla banca toscana di tornare a pagare i propri dividendi, dopo oltre 13 anni.

Banca MPS vola in borsa grazie ai dividendi

I dividendi della banca toscana, si legge in una nota del cda, dovrebbero essere pari a 0,25€ per azione, per un totale di circa 315 milioni di euro. Un rendimento particolarmente elevato se si considera il valore delle azioni che, prima della pubblicazione dei dati di bilancio, avevano un valore medio di circa 3€.

Il valore delle azioni, a seguito della pubblicazione dei dati di bilancio è volato in borsa, guadagnando oltre il 9% tra 6 e 7 febbraio, arrivando a valere circa 3,60€ ad azione.

Il rendimento delle azioni MPS è stimato oltre il 7%.

I ricavi

Secondo i dati di bilancio di MPS nel 2023 il gruppo bancario toscano ha realizzato ricavi per oltre 3.797 milioni di euro, con una crescita del 21,7% rispetto all’anno precedente. Nel quarto ed ultimo trimestre dell'anno, i ricavi netti sono stati circa 993 milioni di euro, registrando una crescita del +4,1% rispetto al trimestre precedente. Tali ricavi, osservano gli analisti, sono stati trainati dalle commissioni nette in aumento del +5,9% a fronte di un margine di interesse stabile.

Nel complesso, il risultato operativo lordo della banca toscana risulta pari a 1.954 milioni di euro, ed è quasi raddoppiato rispetto ai risultati del 2022 quando la il gruppo ha realizzato un risultato operativo lordo pari a 1.012 milioni di euro

Conviene comprare azioni MPS

Il valore delle azioni MPS è volato dopo la pubblicazione dei dati di bilancio e l'annuncio da parte della banca di ritornare a dividere i dividendi con un rendimento al 7%. L'aumento di valore del titolo, colloca le azioni oltre il target price, rendendo il momento, ottimale per un buy, ma anche per il mantenimento del titolo, vista l'assegnazione dei dividendi. Risulta allo stesso tempo, relativamente conveniente l'acquisto di azioni, se bene, le condizioni siano meno vantaggiose rispetto a qualche mese fa.