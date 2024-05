Chiara Ferragni avrebbe un nuovo socio. Si tratta di Giovanna Dossena, considerata da Forbes “la regina degli investimenti“. A capo di AVM Gestioni sgr, aveva iniziato a trattare con la Fenice srl ancor prima che scoppiasse il pandoro gate.

Chiara Ferragni ha un nuovo socio: chi è Giovanna Dossena

Sul finire del 2023, per Chiara Ferragni è iniziato il periodo più brutto della sua vita, sia sul lato professionale che sentimentale. Tralasciando quest’ultimo aspetto, visto che ormai il divorzio con Fedez sembra cosa fatta, l’imprenditrice potrebbe aver trovato il modo per risollevare le sue aziende dopo il pandoro gate. Stando a quanto sostiene Il Messaggero, l’influence avrebbe un nuovo socio.

Ad essere entrata in società con Chiara dovrebbe essere Giovanna Dossena, che guida AVM Gestioni sgr, un veicolo di investimento che sarebbe interessato ad Alchimia, che a sua volta controlla Fenice srl, gestore del marchio Ferragni. Questa operazione, laddove sia davvero andata in porto, servirebbe proprio a rafforzare l’azienda dopo il caso Balocco. Stando a quanto sostengono i beninformati, le trattative sono a buon punto, visto che sono iniziate ancor prima che scoppiasse il caos legato alla finta beneficenza.

Ricordiamo che tutte le aziende di Chiara, in primis Fenice srl, hanno fatto registrare un passivo di bilancio. La causa, ovviamente, è da rintracciare nel fattaccio esploso a dicembre 2023. Prima di quel momento, le società dell’influencer erano sempre e solo in attivo.

Giovanna Dossena: per Forbes è la regina degli investimenti

Non stupisce che Chiara Ferragni abbia scelto come nuovo socio Giovanna Dossena. D’altronde, Forbes la descrive come la “regina degli investimenti“, per cui immaginiamo che possa essere abbastanza abile da riuscire a risollevare l’azienda. Il Messaggero ha raccolto una dichiarazione di Alchimia. Si legge:

Alchimia e AVM hanno in corso una positiva interlocuzione per costruire un ampio rapporto di collaborazione e partnership pluriennale di cui Fenice srl costituisce solo una delle componenti volto a effettuare investimenti nel mondo Venture italiano ed estero, al fine di valorizzare nel miglior modo gli interessi dei rispettivi azionisti. A dicembre quando si è verificato il caso-Balocco abbiamo voluto riconsiderare la situazione.

Alchimia, è bene ribadirlo, è la prima azionista di Fenice srl. Giovanna Dossena punta proprio ad entrare in Alchimia, ovviamente in un’ottica di rafforzamento. Imprenditrice e professoressa di Economia e Gestione di Impresa all’Università degli Studi di Bergamo, ha iniziato la sua carriera all’interno del consiglio di amministrazione di Brembo. In seguito, ha fondato AVM.

Attualmente, AVM opera con quattro fondi di investimento diversi dedicati a vari ambiti: Talent (si concentra su piccole e medie imprese in fase iniziale), Cysero (specializzato su settori tecnologici di robotica e cyber security), Italian Fine Food (finanzia eccellenze gastronomiche regionali italiane) e Rialto (attivo nei settori di innovazione tecnologica).