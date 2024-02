Snam emette Green Bond per 1,5 miliardi: ecco quanto rendono

Snam colloca sul mercato obbligazioni green per un valore complessivo di 1,5 miliardi, ecco quanto rendono.

Si è conclusa con successo l'emissione di Green Bond di Snam, di lunedì 12 febbraio 2024, con collocamenti per oltre 1,5 miliardi di euro, ecco quanto rendono le obbligazioni.

Panoramica su Snam

Fondata nel 1941 SNAM è una società italiana, operante nel settore delle infrastrutture energetiche, il cui nome è l'acronico di Società Nazionale Metanodotti S.p.a. inizialmente partecipata dall'Ente Nazionale Metano (agip) ed ENI.

Nel dicembre 2001, a seguito della scorporazione da ENI, SNAM è stata quotata in borsa, prima presso la borsa italiana con codice ISIN IT0003153415 presso l'indice S&P/MIB.

Il capitale di mercato di SNAM è stimato intorno ai 14,67 miliardi di euro e le sue azioni hanno un valore medio che oscilla, su base annua, tra 4,2€ e 5,2€.

Sul piano industriale, SNAM segue una strategia orientata alla sostenibilità e alla decarbonizzazione, e nei propri programmi a lungo termine vi è il conseguimento, entro il 2040, del traguardo di diventare una società carbon neutral e proprio in quest'ottica l'azienda si è resa protagonista, di recente, dell'emissione di nuove tranche di obbligazioni green.

Emissione che ha causato un lieve rialzo delle azioni SNAM che, tra il 12 ed il 13 febbraio hanno guadagnato lo 0,4%, andando in controtendenza rispetto ai risultati registrati nell'ultimo mese che hanno visto un crollo generale delle azioni SNAM di oltre il 10% e del 5% circa nell'ultimo semestre.

Obbligazioni SNAM Green

Nell'ottica della propria strategia industriale e per finanziare la transizione carbon neutral, in programma per il 2040, SNAM ha avviato l'emissione di alcuni pacchetti di green Bond, immessi sul mercato il 12 febbraio 2024.

Il primo pacchetto di obbligazioni Green emesso da Snam, per un valore di circa 500 milioni di euro e una scadenza a 4 anni, ha ottenuto una risposta positiva dagli investitori, con domande per oltre 6 miliardi di euro.

A tale proposito è intervenuto il CFA di SNAM Luca Passa, il quale ha dichiarato che, a seguito della presentazione del piano strategico di fine gennaio e alla recente pubblicazione del nuovo Sustainable Finance Framework, SNAM ha collocato con successo il primo green bond con investimenti allineati alla tassonomia europea, inoltre, SNAM ha pubblicato anche il suo primo sustainability-linked bond legato alle emissioni scope 3.

Nel proprio intervento Passa ha anche aggiunto che il significativo impegno di SNAM per la riduzione delle emissioni di CO2 è "riconosciuto dal primo Net Zero Assessment a livello globale ottenuto da Moody’s che certifica l’allineamento della traiettoria di decarbonizzazione di Snam agli scenari previsti dall’accordo di Parigi."

Quanto rendono i Green Bond di SNAM

Per i propri Green Bond, immessi sul mercato il 12 febbraio 2024, SNAM ha previsto il pagamento di cedole annue, fino alla scadenza, prefissata a febbraio 2028.

Per essere più precisi, per i bond è prevista una cedola 3,375% e un prezzo di re-offer del 99,596%, corrispondente a uno spread di 70 punti base sul mid swap, che, all'emissione, era pari al 3,45%.

Per poter calcolare il rendimento reale dei Green Bond di SNAM bisogna quindi sommare lo spread al Mid Swap Questo significa che il rendimento annuo del green bond è pari al tasso di interesse del mid swap più lo spread.