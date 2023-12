Le migliori startup italiane che si occupano di Intelligenza artificiale

Il settore delle Intelligenze Artificiali in Italia è cresciuto del 27% circa in due anni, creando un terreno fertile per numerose imprese. Ecco le principali startup italiane che operano con le IA.

Anche l'Italia avanza nel settore delle IA con sempre più startup e imprese specializzate in intelligenza artificiale, per un giro d'affari di circa 800 milioni di euro di fatturato nel 2023, in aumento del 27% circa rispetto al 2021, mentre, su scala globale, il mercato delle IA si stima possa arrivare a valere circa 387 miliardi di dollari entro la fine dell'anno.

Il mercato delle IA

Il mercato delle IA appare quindi prospero e proiettato nel futuro, e per gli analisti la stima è che, per i prossimi anni la crescita annua media sarà almeno del 20% ipotizzando una crescita generale del 260% entro il 2029.

Italia ed IA

Anche in Italia il settore delle IA è in espansione, come si può facilmente notare dai dati di fatturato, più che raddoppiati tra il 2021 ed il 2023. Inoltre, secondo quanto riportato dall'Osservatorio Artificial Intelligence, si stima che, almeno il 53% delle imprese italiane medio grandi ha avviato tra 2022 e 2023 almeno un IA Project.

Sempre secondo l'Osservatorio AI dopo l'Intelligent Data Processing, ovvero l'utilizzo di IA per l'analisi ed il processo di dati, che in Italia rappresenta l'ambito di applicazione delle IA più diffuso, le soluzioni più diffuse nel mercato italiano riguardano il Natural Lenguage Processing, ovvero lo sviluppo di sistemi di interpretazione del linguaggio naturale. Tale settore ricopre oltre il 17% del mercato italiano.

Altre fette di mercato sono coperte al 16% da Reccommandation System, ovvero sistemi di suggerimento di contenuti in linea con le preferenze dei clienti, presente soprattutto nel settore retail ed al 10% dall'Intelligent Robotic Automation, l'automazione robotica tramite IA, che trova un forte sbocco in ambiti industriali.

Startup Italiane specializzate in IA

Come anticipato, il settore italiano delle IA è in espansione, sono sempre di più le startup italiane ad aver implementato e lavorare in tecnologie legate alle intelligenze artificiali e alcune di queste stanno riscuotendo un notevole successo, ragion per cui, vale la pena tenerle sott'occhio.

Aiko

Aiko è una startup nata nel 2017 presso l'incubatore di imprese innovative I3P del politecnico di Torino da un idea di Lorenzo Feruglio, Giorgio Albano, Loris Franchi.

Aiko propone ai propri clienti lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale per l'automazione di missioni spaziali.

Nel 2020 Aiko ha raccolto finanziamenti per oltre 1,5 milioni di euro, attraverso un round di finanziamenti guidato da Primo Ventures e Geminea.

AIM

AIM è una startup nata 2020 a Napoli, da un idea di Giusi Fiorentino, Luca Conte, Francesco Senatore e Gianmaria Viola, a cui si è unito Benedetto di Martino.

AIM propone ai propri clienti strumenti di prevenzione dei guasti meccanici ai macchinari industriali, attraverso un soluzioni IA che sfruttano sistemi di deep learning per il monitoraggio e la prevenzione di guasti meccanici.

Il software di AIM è un software proprietario.

Alba Robot

Alba Robot è una startup torinese nata nel 2019 da un idea di Andrea Bertia Segnato. Come per Aiko, la startup ha preso forma presso l'incubatore I3P del politecnico di Torino.

La startup propone ai propri clienti una piattaforma di micro-mobilità la cui mission è l'automazione della mobilità all'interno delle strutture industriali, con l'ausilio di veicoli gestiti da software di intelligenza artificiale.

La micro mobilità intelligente di Alba Robot permette anche ai passeggieri con mobilità ridotta di acquisire maggiore autonomia. Il progetto avvenieristico e all'avanguardia ha raccolto, dalla sua fondazione, oltre 4 milioni di euro in finanziamenti.

Allelica

Allelica è una startup di intelligenza artificiale nata nel 2017 da un team di ricercatori della Oxford University e della Sapienza di Roma, sotto la guida del CEO Giorgio Botta e del genetista George Busby e il contributo dello sviluppatore Paolo di Domenico.

Allelica sfrutta l'intelligenza artificiale per fornire un servizio di analisi del DNA, ed ha chiuso due round di investimento, nel 2018 e 2021, entrambi guidati da Pi Campus, che hanno permesso al progetto di raccogliere oltre 1,8 milioni.

Asc27

Asc27 è una startup nata nel 2020 a Roma su iniziativa di Nicola Grandis il cui prodotto di punta si chiama Asimov.

Asimov è un sistema di intelligenza artificiale concepito per prevedere i trend del momento con un anticipo di circa 6.12 ore rispetto a Google trends.

Grazie a queste previsioni vengono generati testi partendo da parole chiave, su argomenti e dati selezionati.

Contents

Contents è una startup di IA nata nel 2021 da un idea di Massimiliano Squillace, imprenditore milanese con un ampia esperienza in ambito tech e digitale con alle spalle numerosi exit e diverse esperienze sul piano internazionale.

Contents propone ai propri clienti strumenti di Intelligenza artificiale per la creazione di contenuti per il web.

La startup nel 2021 ha raccolto oltre 5 milioni di finanziamento grazie al coinvolgimento di Sinergia Venture Fund, Gellify e altri family officer e business angels. Inoltre, nel 2022, Contents ha chiuso con successo un aumento di capitale da 1 milione di euro, guidato dal Fondo Rilancio Startup di Cdp venture capital.

Igenius

Igenius è una startup nata nel 2016 a Milano da un idea di Uljan Sharka.

Alla base di Igenius c'è un software di IA sviluppato da Sharka che è in grado di aiutare le imprese a prendere decisioni maggiormente efficaci e veloci partendo dall'analisi dei dati dei sistemi informativi aziendali.

Nel 2022 Igenius ha concluso con successo un round di investimenti, guidato da Nova Capital e partecipato da BlackSheep Madtech fund da circa 10 milioni di euro e nel complesso, dalla sua fondazione, ha raccolto oltre 30 milioni.

Mopso

Moposo è una startup nata nel 2021 a Milano da un idea di Andrea Danielli il quale ha progettato un software di IA specializzato nell'assistenza per il settore bancario e finanziario. Più precisamente l'IA di Mopso punta ad assistere clienti bancari e finanziari, semplificando e automatizzando le varie procedure normative.

La startup sfrutta due sistemi, detti Brain e Amlet, il primo, Brain si occupa di valutazioni sul rischio ed è concepito per aiutare banche e istituti finanziari, a trovare eventuali transazioni sospette, così da poter segnalare automaticamente ai clienti al fine di aumentare la loro sicurezza. Il secondo strumento, Amlet, punta invece a limitare il rischio di riciclaggio di denaro, attraverso una serie di operazioni di controllo.

Pixies

Pixies è una startup nata nel 2020 a Torino e fondata da Andrea Saliola e Pier Paolo Ceccaranelli il cui obbiettivo è la progettazione e costruzione di robot ambientali.

Per essere più precisi Pixies ha sviluppato un robot alimentato ad energia solare che e animato da un intelligenza artificiale, che gli consente di raccogliere e differenziare i rifiuti urbani.

Il progetto ha ottenuto alcuni importanti riconoscimenti, tra cui, la prima posizione per il Team Giovani alla Start Cup Lazio 2021, ha inoltre ricevuto il Premio Nazionale per l'innovazione sempre nel 2021 ed ha infine ottenuto il premio "migliore startup innovativa giovani" di confindustria.

Il progetto ha visto il primo round di raccolta di finanziamenti nel febbraio 2022, nel quale ha raccolto 180 mila euro.

Ultraai

Ultraai è una startup nata nel 2021 a Tornio, fondata da Janni Malacarne e Federico Lucca nell'ambito del progetto Iclus (Italian Covid-19 Lung Ultrasound) promosso dall'Università di Trento.

Ultraai sfrutta l'intelligenza artificiale a supporto di diagnosi delle patologie polmonari, analizzando e valutando ecografie sulla base di un indice di gravità associato al danno polmonare.

Vedrai

Vedrai è una startup nata nel 2020 da un idea di Michele Grazioli, si tratta di una che sfrutta l'Intelligenza artificiale per produrre soluzioni a supporto di piccole e medie imprese.

Il progetto in soli due anni è cresciuto esponenzialmente passando da 3 a 150 dipendenti e raccogliendo capitali per oltre 45 milioni di euro.

La startup ha avviato diverse Joint Venture con altre aziende, come Fermai, ed i suoi sistemi di analisi predittiva nel settore manifatturiero.

Nel suo piano di espansione, Vedrai ha recentemente acquisito Premoneo, azienda che dal 2018 si occupa di software di intelligenza artificiale per determinare i prezzi ed effettuare previsioni aziendali e di segmentazione.