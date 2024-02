Swisscom chiude il Bilancio 2023 con una crescita del 6,7%

Swisscom, l'operatore telefonico svizzero, ha chiuso il 2023 con utili in crescita del 6,7% rispetto all'anno precedente.

Swisscom continua a crescere, secondo i dati di bilancio relativi all'esercizio 2023, la compagnia telefonica svizzera ha registrato una crescita dell'utile del 6,7% rispetto al 2022.

Panoramica su Swisscom

Swisscom SA è una società di telecomunicazioni svizzera, controllata al 51% dalla Confederazione svizzera e al 38% da altre istituzioni, mentre il 9,3% della compagnia è in mano ad investitori privati.

La società di telecomunicazioni opera su tutto il territorio svizzero, e nelle enclave tedesca ed italiana di Busingen am Hochrheim e Campione d'Italia, ed è proprietaria della sussidiaria italiana Fastweb.

Il gruppo si configura come uno dei principali operatori telefonici del paese, con una quota di mercato, nel settore mobile, del 56%, quota che passa al 50% per la banda larga e al 37% per la televisione.

Per quanto riguarda Fastweb, secondo quanto riportato da Swisscom, la sussidiaria italiana incide sull'utenza complessiva per oltre il 16% dei clienti privati e di oltre il 34% dei clienti aziendali nella banda larga italiana.

Con questi numeri, Swisscom è considerata una delle compagnie pubbliche più grandi al mondo, il cui capitale di mercato ammonta a circa 26 miliardi di franchi svizzeri, corrispondente a circa 27,6 miliardi di euro.

La società è quotata presso il SIX Swiss Exchange della borsa Svizzera, e le sue azioni hanno un valore medio, su base annua, che oscilla tra 500 e 620 franchi svizzeri.

Il Bilancio di Swisscom

Swisscom ha recentemente pubblicato i dati di bilancio relativi all'esercizio 2023, evidenziando un incremento degli utili di oltre il 6,7% rispetto al 2022, per essere più precisi, nel bilancio di Swisscom si evidenzia un incremento del fatturato dello 0,2%, per circa 11 miliardi di franchi svizzeri, più precisamente 11.072 milioni di franchi svizzeri.

Più nel dettaglio, si è registrata una leggera flessione del core business dell'azienda, ovvero il settore della telecomunicazione mobile in svizzera, flessione di 0,8%, attestandosi a 8,146 milioni di franchi di fatturato, mentre la banda larga ha registrato un calo dello 0,5%. Nel complesso, il settore comunicazioni ha registrato una flessione di 5.377 milioni di franchi rispetto al 2022, mentre il settore dei servizi IT per clienti commerciali, ha registrato un incremento di circa 32 milioni di franchi, segnando una crescita del 2,8%.

Anche i dati relativi alle attività in Italia attraverso Fastweb risultano positivi, secondo il bilancio infatti Fastweb avrebbe registrato una crescita del fatturato di circa 2.644 milioni di euro rispetto all'anno precedente, una crescita stimata al 6,1%.

Nel complesso, tra cali e aumenti nei vari settori, il fatturato di Swisscom è rimasto sostanzialmente stabile, e registrando un leggero incremento dello 0,2%.

Il risultato operativo Ebitda invece è cresciuto del 4,9%, raggiungendo i 4,62 miliardi, mentre l'Ebit è cresciuto dell'8,1% raggiungendo i 2,20 miliardi di franchi.

Futuro ed espansione Swisscom

Continua il piano di espansione di Swisscom che punta ad ampliare la copertura relativa alla rete di fibra ottica che, entro il 2025 si stima dovrebbe raggiungere una copertura al 57% e sul medio termine l'obbiettivo è quello di raggiungere una copertura del 75-80% entro il 2030.

Azioni Swisscom

Nonostante il 2023 sia stato, nel complesso, un anno relativamente positivo per la compagnia, visti gli ottimi risultati commerciali e la crescita degli utili stimata intorno al 6,7%, sul piano finanziario, il titolo ha osservato una tendenza al ribasso, più precisamente, il titolo Swisscom ha visto, all'inizio del 2023, un forte incremento del proprio valore di mercato, superando a Maggio 2023 i 600 CHF ad azione, tuttavia, da maggio in poi, il titolo ha subito una lenta contrazione del proprio valore, in particolare a Luglio ed Ottobre, discesa che ha portato il titolo ad inizio 2024 a valere circa 500 CHF ad azione.