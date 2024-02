Saras: la società della famiglia Moratti, passa sotto il controllo di Vitol

Saras, la società della famiglia Moratti, attiva nel settore energetico e industriale, passa sotto il controllo della multinazionale olandese Vitol a seguito di un accordo che vede l'acquisizione da parte di Vitol di un pacchetto azionario del 35% dal valore di 1,4 miliardi di euro.

Cos'è Saras

Saras è una società energetica, specializzata nella raffinazione del petrolio e nella produzione energetica, fondata nel 1962 da Angelo Moratti.

Il nome SARAS è l'acronimo di Società Anonima Raffinerie Sarde, ed è stata inaugurata nel 1966 alla presenza dell'allora ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Giulio Andreotti.

Fiore all'occhiello dei SARAS è la raffineria Sarroch, situata sulla costa orientale di Cagliari, la cui capacità produttiva di 300.000 barili di petrolio al giorno, circa 15 milioni di tonnellate all'anno, la rende una delle più grandi del mediterraneo per capacità produttiva.

Da sempre controllata dalla famiglia Moratti, nel 2006 SARAS è stata quotata in borsa, presso la borsa italiana con sigla SRS e un capitale di mercato di 1,65 miliardi di euro, le cui azioni, al 12 febbraio, hanno un valore medio che oscilla tra 1 e 2 euro. Più precisamente, il valore all'apertura dei mercati del 12 febbraio era di 1,8€.

La famiglia Moratti cede il controllo di Saras

Con un investimento da 1,4 miliardi di euro, annunciato il 26 gennaio 2024, la holding olandese Vitol, leader mondiale nel trading di petrolio e prodotti petroliferi, ha acquisito il 35% delle azioni di SARAS.

L'acquisizione, si legge nella nota, verrà perfezionata entro la fine del primo semestre dell'anno.

La cessione di una significativa quota di azioni SARAS alla holding olandese, ha dichiarato Massimo Moratti, presidente e amministratore delegato dell'azienda, si colloca all'interno di una strategia industriale finalizzata ad affrontare le sfide dei prossimi anni, soprattutto in termini di transizione energetica, digitalizzazione e la sostenibilità.

Con l'acquisizione da parte di Vitol di una quota azionaria del 35%, SARAS potrà attingere all'esperienza, le risorse e la rete internazionale della holding olandese, mantenendo tuttavia la propria centralità per il mercato italiano ed europeo. Risorse fondamentali per un azienda impegnata a ridurre le emissioni di Co2 e mantenere una posizione centrale per il mercato europeo.

Acquisizione di Saras da parte di Vitol

Come anticipato, la famiglia Moratti cederà entro il primo semestre del 2024, un pacchetto azionario del 35%, dal valore di 1,4 miliardi di euro, alla holding olandese Vitol. Il prezzo delle azioni, per l'occasione, è stato bloccato ad 1,75€ ad azione, tuttavia, si legge nella nota di Saras, che il prezzo per azione potrebbe essere ridotto in caso di dividendo distribuito da Saras prima della fine dell'operazione.

Al termine della transizione, l'intero pacchetto azionario controllato dalla famiglia Moratti, sarà trasferito a Vitol.

Effetto della vendita sulle azioni Saras

La notizia della transizione dalla famiglia Moratti alla holding Vitol, del controllo di SARAS non sembra aver sortito significativi effetti sul piano finanziario.

Per essere più precisi, dopo il crollo del titolo registrato ad inizio gennaio, al 12 febbraio, rispetto al 12 gennaio, il titolo SARAS ha guadagnato complessivamente, il 6,9%, frutto di alcune oscillazioni registratesi tra la chiusura del 26 gennaio e l'apertura del 12 febbraio.

Il 26 gennaio la famiglia Moratti ha annunciato la cessione delle proprie azioni a Vitol e la notizia ha provocato un rapido crollo delle azioni SARAS passate da 1,72€ al minimo di 1,54€ registrato il 30 gennaio. Dal 1 febbraio le azioni SARAS hanno ricominciato a riacquisire valore raggiungendo e superando, anche se solo temporaneamente il valore di vendita ancorato alla quotazione del 26 gennaio, ovvero 1,72€ ad azione.