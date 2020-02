Per il Ftse Mib si segnalano ora tre supporti chiave e l'ultimo in particolare sarà cruciale per la tenuta del trend rialzista. La view di Davide Biocchi.

Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, trader-Directa SIM, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

Il petrolio sta provando a reagire dopo aver avvicinato nelle ultime ore la soglia dei 50 dollari al barile. Cosa aspettarsi per questo asset nel breve?

L'intermarket in questo momento comincia proprio dal petrolio che in questo momento rappresenta la situazione aggregata di tutto il rischio che l'economia prezza come minore crescita.

Sul petrolio si riflettono la produzione che si è ridotta, i voli aerei cancellati e il trasporto che avrà ritmi più contenuti.

Non è un caso che le quotazioni dell'oro nero siano arrivate a lambire la soglia dei 50 dollari al barile, supporto fondamentale che deve essere assolutamente tenuto.

Se si dovesse andare sotto la soglia appena indicata si deteriorerà il quadro tecnico del petrolio.

Sotto i 50 dollari al barile infatti anche i grandi intermediari che agiscono per conto di quelli che sono parte della filiera, per poter continuare a garantire il rischio rispetto al quale altri si coprono, dovranno agire sulle opzioni in maniera tale per cui saranno venditori di prezzo del petrolio a copertura.

C'è il rischio quindi che sotto i 50 dollari ci sia un velocissimo approfondimento ribassista dell'oro nero, con possibile target intorno ai 43 dollari ai quali si potrebbe arrivare anche molto velocemente.

Dobbiamo sperare che non giunga su questa soglia, ma molto dipenderà da quanto verrà prezzato il rischio su coronavirus.