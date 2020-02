Per le Borse è meglio essere molto cauti e questo non significa che non ci sarà un'occasione d'acquisto, ma difficilmente si avrà adesso. La view di Davide Biocchi.

Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L'euro-dollaro sta tornando indietro in direzione di quota 1,08. Si aspetta ulteriori ribassi nel breve?

L'euro-dollaro continua a mantenersi sulla parte bassa del canale in cui si sta muovendo da tempo e la percezione è che potrebbe trovare un po' di sponda intorno ai valori attuali, ma è tutto da vedere.

Se il cross dovesse abbandonare quota 1,08, a quel punto il target sarebbe a 1,06 dal punto di vista grafico.

C'è da dire però che nel movimento odierno c'è poco di grafico e di razionale e di fatto bisogna cercare di intuire cosa può succedere.

In sostanza ci si deve mettere nei panni di chi vive una situazione di panico per capire quello che accade.

Durante il panico la gente non vuole più vendere delle azioni, ma disfarsi a qualsiasi prezzo di ciò che ha per placare un'ansia interiore che non gli consente di sentirsi bene.

E' evidente che più il mercato scende e più l'ansia cresce e più le vendite chiamano ulteriori vendite.

Il panico è sicuramente scatenato dal coronavirus e lo si capisce dal fatto che l'espansione di una cosa che preoccupava tutto il mondo ma era localizzata in Asia e in particolare in Cina, ha creato adesso un'altra bolla che sta sull'Europa e in particolare sull'Italia.

Il risultato è quello di un clima di risk-off come l'altra volta, quando però è durato 24-36 ore, mentre ora preoccupa di più.