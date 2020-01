Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, trader-Directa SIM, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L'euro-dollaro si sta spingendo verso quota 1,10. C'è il rischio di un ritorno verso i minimi del 2019 o si aspetta una ripresa dai valori attuali?

In più occasioni parlando dell'euro-dollaro abbiamo evidenziato che lo stesso si trova in un trading range compreso tra 1,10/1,098 e 1,117/1,12.

Sembrava che fosse prossimo uno sfondamento al rialzo, mentre ora le quotazioni sono dirette verso la parte bassa del trading.

Il mondo sta mostrando che nel dubbio preferisce andare ad acquistare l'asset dollaro, per cui nell'immediato con buona probabilità andremo a rivedere quota 1,1/1,098.

Su questa soglia di prezzo si faranno i giochi e se ci sarà ancora più enfasi sul coronavirus, probabilmente assisteremo ad una maggiore corsa dell'asset dollaro.

Da notare che un abbandono di quota 1,10/1,098 da parte dell'euro-dollaro farà murare lo scenario che diventerà di nuovo ribassista, con il rischio concreto di un nuovo test dei minimi del 2019.

Il petrolio continua a scivolare verso il basso senza trovare spunti per fermare l'emorragia in atto. Cosa può dirci di questo asset?

Per il petrolio il target è ormai quello dei 50 dollari al barile, un supporto fondamentale che non dovrà essere ceduto, pena l'apertura di una voragine perchè anche per una serie di tecnicismi gli operatori forti avranno necessità di andare a coprirsi.