Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L'euro-dollaro sta guadagnando terreno oggi, pur mostrando grande volatilità Cosa si aspetta per questo cross nel breve?

L'euro-dollaro sta beneficiando delle decisioni annunciate ieri dalla Fed che ha praticamente azzerato i tassi di interesse.

C'è quindi un movimento di recupero, ma per il momento, dopo aver allungato fino ad un soffio da area 1,125, si è riportato su dei livelli di guardia intorno a 1,114/1,115.

Vorrei vedere una rottura conclamata di quota 1,12 per andare su livelli più congrui e sarà importante capire se la BCE darà qualche risposta, visto che è l'unica Banca Centrale che fino ad ora non ha usato alcun tipo di bazooka.

La Lagarde non ha fatto nulla, oltre ad affondare l'Italia, e sinceramente non so più cosa dire sulla BCE.

Mi viene da pensare che difficilmente l'Eurotower interverrà anche fuori dai meeting previsti come ha fatto ieri la Fed, in primis perchè ha un mandato diverso.

La BCE non ha quello di creare stimoli all'economia e ciò spetta alla Commissione Europea e ai Governi nazionali che ora devono agire senza indugio.

Quanto all'euro-dollaro, mi aspetto che ora cerchi una certa stabilità alla luce del fatto che abbiamo avuto in sequenza immediata un calo dei tassi di interesse Usa di un punto e mezzo percentuale.

Con il superamento deciso di area 1,12 l'euro-dollaro potrà spingersi fino a 1,14 prima e in seguito verso la soglia degli 1,15.

Attenzione però alla tenuta degli 1,11 che rappresenta una sorta di spartiacque, fermo restando che al momento, vista la nuova situazione che si è creata sul fronte dei tassi, non mi aspetto un ritorno del cross sui recenti minimi.

Vorresti diventare un bravo come trader come Davide Biocchi?



Iscriviti da qui per rimanere sempre aggiornato sugli eventi di formazione gratuita di Trend-Online.com

Il petrolio è finito nuovamente nella morsa dei ribassisti dopo il recupero avviato dai minimi della scorsa ottava. Quali indicazioni ci può fornire per questo asset?

Il petrolio è tornato pericolosamente sotto i 30 dollari al barile e questo perchè agli scontri tra Arabia Saudita e Russia si è aggiunta ora un'economia prossima a frizzarsi anche negli Stati Uniti.

Solo il Regno Unito per ora ha deciso di anteporre l'economia alla sanità, con l'intento di lasciare fare il suo corso al coronavirus.

Le altre economie però si sono frizzate e di conseguenza il petrolio scende di valore perchè sarà meno utilizzato.

Meno oro nero significa un contesto molto "forte", perchè va creandosi una situazione per certi paradossale perchè non si consuma e quindi le quotazioni del Wti scendono.

Non aiuta poi la mossa della Fed che ieri ha fornito una medicina con dosi da cavallo, dicendo quindi che il malato è grave.

Il petrolio dai valori attuali ha un target al ribasso su quel livello da cui aveva rimbalzato nel 2016 e mi riferisco all'area compresa tra i 26 e i 27 dollari.

L'oro sta letteralmente crollando in direzione dei 1.450 dollari l'oncia. Come spiegare questo affondo?

Vorrei dire che stiamo entrando in uno scenario inedito, nel senso che siamo al record di discese in una singola seduta, record di velocità nel passaggio da un mercato toro a uno orso.

Si tratta di record che vengono battuti perchè non si sa dove va a parare e quindi nel dubbio si vende e basta.

La domanda che lei giustamente pone è come mai si vendere anche l'oro che è un bene rifugio per eccellenza.

In primis diciamo che il gold non è una slot machine ed era già salito tantissimo prima.

In secondo luogo, c'è qualcosa che va oltre il bisogno di parcheggiare il denaro in un bene rifugio ed è il panico di non sapere più cosa fare e quindi voglio avere vicino a me la liquidità.

Quest'ultima è l'asset class più ricercata in questo momento, come dimostrato dal fatto che tutti gli asset, anche quelli che di solito sono porti sicuri, vengono venduti.

Il denaro è uscito anche dal Bund e e dal Treasury e non per andare su altre asset class, ma per trasformarsi in liquidità.

Per l'oro non mi aspetto un recupero dai livelli attuali perchè se il panico continua allora proseguirà la corsa alla liquidità.

Se al contrario il panico dovesse terminare, non sono così sicuro che si andrebbe sul bene rifugio.

In caso di ripresa dell'economia, è più facile che il denaro finisca sull'azionario più che sull'oro.

Considerato che il gold ha già rotto il supporto dei 1.520 dollari prima e poi quello dei 1.480 dollari, in caso di conferma della violazione di quest'ultima soglia si dovrà guardare ai 1.450 dollari prima e ai 1.400 dollari in seguito.

Alla luce di quanto detto fino ad ora, cosa può dirci per le Borse? Quali i possibili scenari nel breve?

Le Borse nei loro prezzi incorporano non solo lo stato attuale, ma anche una previsione futura.

Di fatto le Borse sono un sentiment che comprende la presa d'atto di dove siamo oggi, ma anche cosa succederà nel breve-medio periodo.

Il sentiment della gente in questo momento è molto negativo e quindi le Borse sono in preda al panico, senza un appiglio perchè non si sa qual è il problema.

In sostanza i mercati azionari non sanno in questo momento se stanno cadendo, inciampiando o scivolando e quindi nel dubbio non sa a quale appiglio rifarsi e nel dubbio nell'incertezza si vend.

L'interruttore on sulla discesa lo ha messo il coronavirus e sarà quest'ultimo a mettere poi quello off.

Non sappiamo quanto questa pandemia durerà e quale impatto avrà, ma sappiamo che più durerà e più le conseguenze saranno pesanti e la ripresa difficile.

Più lo scenario si protrarrà e più la Borsa scenderà, perchè non è detto che debba fermarsi sui minimi del 2012 o del 2009.

Magari questo bottom non sarà mai raggiunto o può anche essere che i mercati scendano anche oltre: tutto dipenderà dalle aspettative.

Se il trend dei contagiati calerà nei prossimi giorni, allora magari avremo un'occasione d'acquisto, ma se al contrario aumenterà ancora, come è probabile che accada, ci sarà un'altra ondata di panico in Borsa.

Può essere che una prima ondata di panico cessi, ma può darsi anche che ci siano ondate ulteriori, e tutto dipenderà dal coronavirus.

L'importante è sapere che succederà così, in modo da potersi muovere di conseguenza.

Per ora non vedo per le Borse possibilità di crescita, perchè mi chiedo su che base dovrebbe avvenire ciò e non riesco a darmi una risposta che mi faccia pensare in positivo.