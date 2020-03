Se vuoi essere sempre aggiornato sull'andamento dei mercati finanziari ed ottenere i migliori segnali di trading in circolazione , clicca subito qui ed accedi al canale Telegram gratuito di Pietro Origlia

Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib si sta muovendo a passo di gambero dopo il recupero partito dai minimi di inizio settimana. Vede ancora rischi al ribasso a Piazza Affari?

Rispondo affermativamente alla sua domanda e dico chiaramente che mi aspetto ulteriori flessioni per il Ftse Mib.

Dopo la fase 1 che è stata quella emotiva, ora mi aspetto che sul mercato inizi la fase 2, ossia quella in cui si cerca di lasciare da parte le emozioni e di ragionare più freddamente.

La domanda da porsi ora è: abbiamo dei numeri su cui ragionare? La risposta è no, sappiamo che ci sarà un problema, ma non ne conosciamo l'impatto e non lo scopriremo a breve.

Molto dipenderà infatti da quanto durerà questa situazione in cui siamo un po' agli "arresti domiciliari".

Più lunga sara questa e più l'impatto sarà pesante sui numeri dell'economia e delle imprese.

La prossima tappa verso la quale si va e fino alla quale perdurerà l'incertezza, è quella relativa alla lettura della prossima stagione delle trimestrali societarie, con i profit warning che inevitabilmente arriveranno.

Solo a quel punto potremo iniziare ad avere una misura dell'impatto che avrà l'emergenza coronavirus sull'economia che di fatto al momento gira poco in varie parti del globo.

Quanto a Piazza Affari posso dire che fino a 2-3 giorni fa abbiamo assistito a vendite da panico, mentre ora iniziano ad essere più razionali.