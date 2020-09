Per le Borse c'è un trend rialzista molto forte, ma si sta correndo su un terreno scivoloso: occhio ai crepacci. La view di Davide Biocchi.

Come fare Trading su TESLA per sfruttare tutta la sua volatilità? Clicca qui ed ACCEDI GRATIS .

Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L'euro-dollaro si sta riportando verso quota 1,18 dopo aver fallito l'attacco ad area 1,20. Il cross tornerà a salire o dobbiamo aspettarlo su valori più bassi?

L'euro-dollaro è inserito in un canale lateral-rialzista che sembra funzionare, perchè osservando il grafico ci si accorge che da quando le quotazioni si sono attestate nell'area tra 1,18 e 1,20, hanno segnato tre minimi crescenti: 1,171, 1,177 e poi 1,1784.

L'euro-dollaro però ha registrato anche tre massimi crescenti: 1,184, 1,96 e 1,205.

Questo conferma che il cross è in un leggero canale rialzista e ora sta tirando il fiato dopo la salita molto veloce che ha avuto diversi risvolti negativi per varie asset class.

L'euro molto forte contro il dollaro infatti ha danneggiato i mercati azionari europei, ha fatto prima salire in maniera vigorosa le commodities che ora stanno tornando un po' indietro.

L'euro-dollaro si trova ora in una situazione più soft e per ora si muove a non molta distanza da quota 1,19.

Al ribasso, per estensione il supporto ultimo è in area 1,17 che potrebbe contenere ulteriori storni, mentre la resistenza è a quota 1,20.

Il trend dell'euro-dollaro è ancora rialzista e quindi ritengo possibile un ritorno delle quotazioni sui recenti top in area 1,20.

L'oro è tornato indietro dopo aver tentato un allungo verso quota 2.000 dollari. Qual le sue attese nel breve?

Per l'oro segnalo il supporto in area 1.920/1.900 dollari e tre massimi decrescenti: 2.080, 2.011 e 1.990 dollari.

E' in formazione un triangolo che ha la base in corrispondenza del supporto in area 1.900, sotto cui lo scenario cambierà per l'oro.

Mi sembra di poter dire che il gold ha meno appeal graficamente di quanto non ne abbia avuto nel recente passato.

Sarei ulteriormente rialzista sull'oro solo con consolidamenti sopra area 2.000 dollari, mentre sarei molto prudente sotto quota 1.900 dollari, la cui rottura potrebbe condurre il petrolio anche al di sotto dei recenti minimi in area 1.860 dollari.

Anche il petrolio sista muovendo a passo di gambero dopo aver fallito l'aggiornamento dei recenti top. C'è il rischio di nuovi cali nel breve?

Il petrolio ha visto un ritorno di volatilità e ora si è riportato a ridosso del supporto in area 39 dollari.

In questo momento non ci sono motivi di alcun tipo sul piano dei fondamentali per giustificare una salita dell'oro nero, se non l'azione fatta sul piano dell'offerta.

Se andiamo a vedere i titoli della filiera come ENI, Tenaris, Saipem e Saras, non si salva nessuno.

E' chiaro che la filiera è in difficoltà perchè il prezzo del petrolio è artificialmente tenuto intorno a questi valori solo per azioni fatte per creare effetto rarità della materia prima che però si ritorcono contro le società del settore.

Attenzione quindi alla tenuta dei 39 dollari, la cui rottura vedrà l'oro nero trovare il supporto successivo in area 35 dollari.

Al rialzo invece la resistenza consolidata è rappresentata dall'area compresa tra i 40 e i 43 dollari che è più una sorta di pantano che diventa sempre più fangoso.

C'è una densità tale su quei livelli che impedisce al prezzo di salire, motivo per cui nel breve non mi aspetto slanci oltre quota 43 dollari al barile.

Alla luce di quanto detto fino ad ora, quali indicazioni ci può fornire per le Borse?

Sui mercati azionari c'è chiaramente un trend rialzista in atto, basti guardare al Nasdaq che dai minimi di marzo è salito di circa il 90% mal contato.

Molti dei 5-10 titoli che contano nel comparto tecnologico sono saliti ben oltre il 100% dal bottom di marzo.

C'è quindi un fortissimo trend rialzista a Wall Street che però non è sano, perchè è causato da tecnicismi legati ad una sovrabbondanza di liquidità che finisce per comprare azioni sotto le più variate forme.

Questo ha creato un innaturale movimento rialzista e siccome molti operano a leva, quando il mercato torna indietro si vede facilmente come si apre la voragine della volatilità.

In sintesi il trend rialzista dell'azionario esiste, è molto forte, ma non è sano: è come dire che i mercati stanno correndo tanto ma su un terreno scivoloso e dove si aprono crepacci, quindi è facile capire che bisogna essere prudenti.

Ci sono delle insidie per le Borse, ma ciò non significa che non continueranno a salire: più salgono e più le insidie aumentano.

Questo perchè non esiste un trend sano dei mercati se non è legato ad una congiuntura economica che in qualche modo vada dietro.

Non so se in futuro saranno le Borse scoppiettanti ad attrarre verso l'alto l'economia, ma ne dubito, oppure se sarà ad esempio la congiuntura stantia che farà da effetto calmiere sui mercati.