Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L'euro-dollaro sta stornando in avvio di settimana, presentandosi a poca distanza da quota 1,22. Quali movimenti si aspetta nelle prossime sedute?

Per queste ultime giornate del 2020 mi aspetto che l'euro-dollaro si stabilizzi un po' intorno ai valori attuali.

Il cross è entrato in un terreno paludoso, segnalando il trading range tra 1,22 e 1,25 che si può facilmente individuare guardando al passato.

Sotto 1,216 c'è il rischio che l'euro-dollaro possa scivolare anche fino a 1,20, mentre fino a quando si manterrà sopra 1,216 resterà nel trading range compreso tra questa soglia e area 1,25.

In senso strettamente valutario credo che in questi giorni sia da monitorare soprattutto la sterlina per due aspetti.

Uno riguarda la Brexit che in caso di deal potrebbe avere effetti favorevoli e l'altro aspetto è relativo al virus.

Come si può ben vedere oggi, gli effetti del virus sono pesanti per la sterlina, con l'Inghilterra che è un'isola ancora più isolata ora e quindi si vede grande debolezza della valuta inglese sia rispetto all'euro soa rispetto al dollaro.

Il risk-off che si registra oggi sta favorendo l'oro. Quali indicazioni ci può fornire per questo asset?

L'oro sta gravitando intorno ai 1.900 dollari e se riuscirà ad andare oltre i 1.920 dollari allora ci sarà un scenario favorevole e in tal caso le quotazioni potranno salire fino ai 1.965 dollari.

Al contrario sotto i 1.850 dollari a mio avviso si sporca la figura e per l'oro potrebbe esserci il rischio di un ritorno sui recenti minimi a ridosso di area 1.750 dollari.

Al contrario dell'oro il petrolio oggi è oggetto di un pesante sell-off sulla scia delle notizie che giungono dal Regno Unito. Cosa aspettarsi ora?

Il petrolio sta facendo un salto all'indietro pesante e qui la notizia è solamente di tipo pandemico.

L'oro nero è un asset a leva sulla ripresa e se su quest'ultima calano dei dubbi per via del virus mutato, evidentemente il petrolio diventa un asset a leva al ribasso.

Il target era a 50 dollari e lo abbiamo sfiorato: ora le resistenze restano a 50 e a 52 dollari, mentre i supporti sono a 43,5 e a 41,5 dollari.

All'interno di queste soglie il petrolio può muoversi al rialzo e al ribasso e secondo me chi era long su questo asset oggi chiude in trailing stop alla luce del sell-off.

Con il ribasso odierno la posizione rialzista si è chiusa e io rimarrei in attesa di capire cosa farà il petrolio.

Se tornare verso il basso potrebbe essere un'opportunità, mentre se al contrario riprendesse a salire sarà importante vedere come si comporterà sui 50 dollari al barile.

Le Borse oggi finiscono sotto scacco sulla scia della notizia relativa alla variante del coronavirus. Quali i possibili scenari ora?

Le Borse europee sono molto deboli oggi: consiglio di fare attenzione al Ftse Mib sui 21.000 punti, segnalando che questo è il primo supporto, mentre il successivo è in area 20.400.

Attenzione al Dax se dovesse perdere area 12.800, ma non credo che lo farà, mentre per Wall Street la situazione è diversa.

Ci si potrebbe chiedere come mai in questo momento non c'è il sell-off: in primis perchè ora gli operatori stanno ancora dormendo e in secondo luogo perchè il virus mutato non è un problema ancora loro ma europeo.

In seguito arriverà anche negli Stati Uniti, dove però a fare da contraltare c'è un pacchetto di stimoli da 900 miliardi di dollari che l'amministrazione bipartisan ha approvato ieri.

Per gli Stati Uniti quindi c'è una grande brutta notizia da una parte, ma una gran bella notizia dall'altra, mentre in Europa noi abbiamo avuto solo quella cattiva.

Ora tutto dipenderà dal vaccino, tenendo presente che tutto il rialzo attuale delle Borse si basa sull'ipotesi che il vaccino dia l'immunità.

Gli operatori si spaventano con il Regno Unito in lockdown rispetto al resto del mondo e con una serie di interrogativi relativi alla violenza del virus mutato e all'efficacia o meno del vaccino anche per questo.

Per ora il panico in Europa ha preso il sopravvento e pian piano lo farà anche un po' negli Stati Uniti, dove però c'è il cuscinetto del pacchetto di stimoli.

Adesso lo scenario è di un forte risk-off sui mercati bisognerà capire che tipo di situazione stiamo per affrontare, a seconda dell'efficacia o meno del vaccino rispetto al virus mutato, visto che da ciò dipenderà l'evoluzione delle Borse.