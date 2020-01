Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Angelo Ciavarella, Head of Global Markets a Infinox Capital e Professore a contratto di Teoria e pratica dei mercati finanziari all'Università di Greenwich, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib conferma le difficoltà a riposizionarsi stabilmente oltre quota 24.000. Quali i possibili scenari nel breve?

La mia idea è che Piazza Affari ora stia riprezzando il rischio politico legato alle elezioni regionali che si terranno domenica prossima in Calabria e in Emilia Romagna.

A Wall Street i tre indici principali viaggiano sui massimi storici, al pari del Dsx30 che li ha aggiornati nelle ultime giornate, mentre il Ftse Mib sta ripiegando un po' dai top di periodo.

Questa frenata è da ricondurre proprio al pericolo legato alle elezioni regionali, l'esito delle quali potrebbe dare vita a delle turbolenze politiche.

In caso di vittoria della Lega aumenterà il pericolo di una caduta del Governo, motivo per cui Piazza Affari sta riprezzando il rischio politico in Italia.

Un successo della Lega alle prossime regionali difficilmente l'attuale Esecutivo durerà a lungo e sarà reale il rischio di una caduta dello stesso.

Non se ne parla molto, ma è una minaccia reale e i mercati sono i primi a capire scenari di questo tipo, come dimostrato dalla frenata del Ftse Mib dai top di periodo.

Gli unici a non scendere al momento sono gli indici azionari Usa che provano a mantenersi a galla malgrado le cattive notizie sul virus della Cina.

A mio avviso a febbraio potrebbero aumentare i rischi di una correzione seria dei mercati azionari nell'ordine dei 4-8 punti percentuali.