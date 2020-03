Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Filippo Diodovich, strategist di IG, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e sulle prospettive nel breve.

I mercati azionari stanno vivendo sedute ad alta tensione, con ribassi molto pesanti. Il bull market inizia ad essere seriamente in pericolo? Cosa aspettarsi ora?

Siamo entrati in una fase ribassista per i mercati azionari globali ed è difficile prevederne durata e profondità.

La veloce diffusione del coronavirus in Europa e anche negli Stati Uniti ha provocato un cortocircuito dei mercati finanziari, colpendo non solamente l’azionario, ma anche l’obbligazionario, il mercato delle commodities e quello delle criptovalute.

Al momento non aiutano le banche centrali, nonostante il lancio di politiche monetarie espansive.

La FED ha tagliato i tassi e li abbasserà ulteriormente la settimana prossima, con un programma significativo di immissioni di liquidità nel sistema.

La Bank of England ha diminuito il costo del denaro accompagnandolo con un piano massiccio di investimenti in infrastrutture.

La BCE non ha toccato i tassi di interesse, ma ha lanciato aste LTRO e TLTRO per le piccole e medie imprese in difficoltà e ha incrementato il piano di quantitative easing per un ammontare totale pari a 120 miliardi di euro.

Peccato che il governatore della BCE, Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alle scelte di politica monetaria, abbia commesso un errore di comunicazione.

Una vera e propria gaffe sull’indifferenza da parte della BCE per l’andamento degli spread nel mercato monetario.

Al salvataggio di Lagarde è arrivato il capo economico dell’istituto di Francoforte, Philip Lane, che ha parlato in mattinata di un possibile intervento della BCE quando gli spread possono compromettere i meccanismi di trasmissione della politica monetaria.

Tutte queste misure delle banche centrali saranno sufficienti a dare liquidità nel sistema, ma poi dovranno essere i Governi a portare avanti politiche fiscali espansive per limitare i danni del Covid-19.

Crediamo tuttavia che nel medio/breve periodo i mercati azionari possano evidenziare ulteriori ribassi.

Vorresti capire come muoverti in questo trend ribassista a Piazza Affari?



Iscriviti da qui per rimanere sempre aggiornato sugli eventi di formazione gratuita di Trend-Online.com

A Piazza Affari il Ftse Mib si è riportato su minimi relativi importanti e non sembra riuscire a trovare per ora un freno alle vendite. Quali i possibili scenari nel breve?

A Piazza Affari nel breve potremmo anche assistere a reazioni positive temporanee, ma il trend di medio/breve periodo, ovvero nelle prossime sei settimane, sarà negativo.

I timori sono soprattutto per la gestione da parte di Regno Unito e Stati Uniti del contenimento del virus.

Londra ha deciso di fare pochi controlli, cercando di aumentare la cosiddetta immunità di gregge, un atteggiamento molto rischioso che potrebbe avere effetti disastrosi sull’economia.

Anche l’amministrazione Trump ha avuto un atteggiamento molto morbido inizialmente e ora sta cercando di rimediare, ma potrebbe essere già troppo tardi.

Una profonda diffusione del Covid-19 negli Stati Uniti potrebbe portare nuove ondate di vendite nei mercati azionari.

Ci aspettiamo quindi una tendenza negativa di medio/breve per tutti gli indici “occidentali” compreso il Ftse Mib.

ENI e Saipem sono tornati sui valori di oltre 20 anni fa, affondati dal crollo del petrolio. Cosa può dirci di questi due titoli e quali strategia consiglia di seguire?

Il comparto petrolifero e i titoli oil devono fronteggiare due problemi: la diffusione del coronavirus che ha causato il forte calo della domanda di greggio e la guerra dei prezzi tra Arabia Saudita e Russia.

Soprattutto quest’ultimo fatto ha portato i prezzi del greggio di oltre 30 punti percentuali più in basso, dopo il rifiuto di Mosca di accettare la proposta dell’OPEC e di Ryad di tagliare la produzione di 1,5 milioni di barili al giorno per diminuire l’eccessiva offerta di greggio.

L’opposizione del ministro dell’energia russo Aleksander Novak, sotto la spinta di Vladimir Putin, ha innescato la reazione dell’Arabia Saudita che ha abbassato del 10% i prezzi dei contratti di greggio e ha assicurato un aumento della produzione superiore ai 10 milioni di barili al giorno, fino a raggiungere i 12 milioni di barili al giorno nei prossimi mesi.

E’ evidente che un forte aumento di offerta di petrolio, scontrandosi con un calo della domanda di greggio legato allo spread del coronavirus, porta i prezzi dell’oro nero a crollare sui mercati delle commodities.

ENI, Saipem e Tenaris sono i titoli italiani che sono più colpiti da tali pressioni ribassiste.

Crediamo che nel medio periodo le spinte negative possano portare le quotazioni del settore oil ancora più in basso.