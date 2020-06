Per il Ftse Mib il trend è cambiato, ma è bene non affrettarsi a comprare: ecco quando farlo e quali titoli secondo Angelo Ciavarella.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Angelo Ciavarella, Head of Global Markets a Infinox Capital e Professore a contratto di Teoria e pratica dei mercati finanziari all'Università di Greenwich, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

I mercati azionari nel complesso mostrano una buona intonazione trainati da Wall Street. Quali le attese nel breve?

Vorrei aprire la nostra chiacchierata con una citazione di Mohammed El-Erian, capo economista di Allianz, il quale sottolinea che l'economia reale sembra essere su un pianeta completamente diverso da quello di Wall Street e quindi dei mercati finanziari.

Considerando che ci sono circa 40 milioni di americani che hanno chiesto i sussidi di disoccupazione, con un'economi in forte contrazione, pensare di vedere in questo momento il Nasdaq a meno dell'1% dai massimi storici, è chiaro che qualcosa non torna.

Le Borse non rispecchiano più minimamente l'economia reale, ma solo l'azione della Fed, infatti secondo uno studio di una banca d'affari Usa, la correlazione tra l'andamento delle Borse e l'immissione di denaro da parte della Fed è a circa il 90%.

Basti pensare che di 3 trilioni di dollari spesi in un mese e mezzo da parte della Banca Centrale americana, 2,8 trilioni sono finiti sui mercati finanziari.

L'economia reale quindi beneficia poco di questi interventi, basti vedere i disoccupati e il PIL per avere un quadro molto triste della realtà.

L'unica spiegazione quindi di un mercato così bullish è data dagli interventi delle Banche Centrali e dei Governo che hanno immesso una quantità di liquidità nel sistema mai vista prima.

Il Ftse Mib sale ancora ed è ad un passo da quota 19.000 punti. Si aspetta ulteriori progressi a breve?

Piazza Affari ha recuperato in maniera non tanto inaspettata nella crescita, ma nell'intensità vista in pochi giorni.

Il Ftse Mib nelle ultime due sedute di Borsa è salito da area 18.200 fino a quasi 19.000 punti, malgrado le tensioni tra Stati Uniti e Cina inizino a diventare più palpabili, senza dimenticare la protesta civile in Usa che ha ripercussioni sull'economia globale.

C'è da dire che il Ftse Mib era partito in sordina rispetto agli altri indici azionari, basti pensare che il Dax dai minimi del 23 marzo è salito del 50%, in maniera simile a quanto accaduto per il Nasdaq, mentre ha recuperato un po' meno il 40%.

Piazza Affari è rimasta indietro, ma ha risalito la china con decisione, grazie anche alla proposta del bazooka da parte della Commissione UE di 750 miliardi di euro.

Il rialzo del Ftse Mib è sostenuto anche dall'attesa per il meeting della BCE di giovedì, quando si spera che Lagarde possa aumentare ulteriormente il PEEP fino alla metà del 2021 e questo porterebbe ancora positività sul mercato.

Considerando la strada percorsa fino ad ora, il Ftse Mib potrebbe trovare in area 19.000 un ostacolo che farà partire un ritracciamento di breve.

L'indice ha lasciato aperto un gap-down in area 19.000/19.200 che potrebbe essere quindi il prossimo target di questa salita.

Anche altri indici azionari hanno raggiunto livelli topici, con il Dax sui 12.000 punti, da cui potrebbe allungare vero i 12.100 punti, dove incontrerà la media mobile a 200 periodi.

Il Nasdaq Composite è a meno dell'1% di distanza dai massimi storici, mentre l'S&P500 potrebbe spingersi verso i 3.100/3.120 punti, livello da cui è partita la seconda ondata di ribassi.

Come detto prima, il Ftse Mib potrebbe allungare fino ai 19.200 punti, per poi lasciare spazio ad un ritracciamento da utilizzare per entrare sul mercato.

C'è da dire che a Piazza Affari, così come sugli altri mercati, il trend si è girato ed è diventato bullish dopo la riconquista dei 18.000/18.200 punti che più volte abbiamo indicato come livello chiave per nuovi rialzi.

Il mercato è girato al rialzo, ma non mi aspetto una ulteriore salita a V, considerando che dai minimi di marzo le Borse hanno recuperato tra il 40% e il 50%.

Non prevedo salite altrettanto consistenti, motivo per cui suggerisco di attendere dei ritracciamenti da sfruttare per comprare su livelli un po' più ragionevoli di quelli attuali.

Ubi Banca oggi corre più di Banco BPM, ma entrambi sembrano allungare il passo con un po' più di convinzione ora. Cosa può dirci di questi due titoli?

Pare che Banco BPM abbia ripreso la via della salita dopo aver fatto un'accumulazione intorno ad area 1/1,05 euro.

Il titolo ha aggiornato i minimi storici poche sedute fa e ora sta recuperando bene, sfruttando il tono positivo per l'intero settore bancario.

Quest'ultimo beneficia dei soldi a pioggia arrivati dallo Stato sotto forma di aiuti per le imprese e i professionisti, ma ad aiutare è anche la BCE che sta acquistando i BTP di cui sono piene le banche.

Tornando a Banco BPM penso che possa salire ora almeno fino a quota 1,5 euro, quindi diventa un buy con stop sotto i minimi.

Ubi Banca è il titolo che mi è sempre piaciuto di più insieme ad Intesa Sanpaolo nel settore di riferimento.

Si tratta di due banche più solide, più strutturate e con meno problemi di crediti inesigibili.

Ubi Banca è su livelli bassi, ma ha performato meglio di Banco BPM, rispetto al quale non ha mai toccato minimi storici.

Il titolo sta salendo e ora il prossimo target a portata di mano è in area 2,9/3 euro, dove disegnerà un testa spalle dal punto di vista tecnico.

Sembra che il mercato stia iniziando a riprezzare Ubi Banca con un "premium" rispetto alle altre banche di medie dimensioni.

Fca sta allungando il passo oltre quota 8 euro. Ritiene appetibile questo titolo?

Il mercato ha già prezzato tutti gli scenari apocalittici per il settore auto e adesso inizia a prezzare la possibilità di una riapertura dell'economia in senso lato e quindi una ripartenza del mercato automobilistico.

Fca sta iniziando a riconquistare livelli interessanti dopo aver toccato dei minimi che non si vedevano dal 2016.

Il titolo ora potrebbe recuperare quota 9,5 euro, target possibile per quanto Fca sia uno dei temi su cui punterei meno nell'immediato, perchè penso che potrebbe avere dei problemi legati alla supply chain.

STM oggi si è riportato di slancio sopra i 23 euro. Valuterebbe un acquisto di questo titolo ora?

STM è un po' il Nasdaq visto che rispecchia in qualche modo il suo andamento. Il titolo ha accusato un grande crollo dai 28 euro fin sotto i 15 euro, da cui è ripartito bene al rialzo.

STM ora potrebbe salire verso quota 24 euro e poi pensa che possa prendersi una pausa di riflessione come quella attesa per il Nasdaq.

Il titolo in ogni caso è da comprare su eventuali ritracciamenti, visto che il settore tira e quindi STM potrà essere un titolo che continuerà a sovraperformare il Ftse Mib.

Tra i protagonisti di oggi troviamo STM che viaggia in rally grazie anche ad alcuni rumor e con il rialzo del petrolio. Qual è la sua view su questo titolo?

Il petrolio, considerando il grafico continuum, ha vissuto a maggio il mese migliore della sua storia.

L'oro nero potrebbe andare a chiudere il gap lasciato aperto nella fase di discesa e allungare il passo di altri 1,5/2 dollari dai livelli attuali.

La riunione dell'Opec sarà importante, anche se pare che il mercato sconti già la possibilità di ulteriori 2 mesi di tagli della produzione da parte dell'Arabia Saudita e della Russia.

Il rialzo del petrolio ha favorito indubbiamente ENI che ha recuperato valori un po' più consoni, ma ancora molta strada per salire.

Penso che il titolo possa vedere almeno 9,4/9,5 euro nel breve, con proiezione successiva in area 9,8 euro.