Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Brasili, analista finanziario, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari. Chi volesse contattare Fabrizio Brasili può scrivere all'indirizzo email: f.bsuperguru@yahoo.it.

I mercati azionari continuano a viaggiare a ridosso dei massimi aspettando la Fed questa settimana. Quali le sue previsioni nel breve?

Inizio settimana all'insegna di ulteriori allunghi sui massimi assoluti di tutti e tre gli indici USA, che ci paiono molto " affaticati", ma incuranti dei fattori esterni di instabilità sociale e di ordine sanitario.

Il Dow Jones e l'S&P500 hanno poi ripiegato prima del close, chiudendo in rosso, mentre il Nasdaq Composite ha strappato il segno più.

Si attendono lumi a metà settimana dall'ultima riunione FED dell'anno, ma si guarderà anche alle scadenze tecniche mensili e trimestrali, che promettono escursioni di prezzo anomale.

Ieri il titolo del giorno, ma in negativo, è stato Airbnb, che dopo aver toccato i 160 dollari il giorno dell'IPO, con prezzo fissato a 68 dollari, nelle sedute successive ha scaricato non tanto l'ipercomprato di brevissimo, ma sostanzialmente l'eccessiva euforia del collocamento.

Molti nostri abbonati alla lettera finanziaria e servizi consulenziali connessi, ci avevano chiesto, al debutto, cosa fare con il titolo.

Il consiglio è stato, e lo è anche adesso, quello di attendere un possibile, anche incisivo storno, ed iniziare ad accumulare poco sotto l'area psicologica di 100 dollari, con base plausibile a 85/90 dollari.

In generale a Wall Street temiamo che vi possa essere fra dicembre e gennaio almeno un salutare storno che riporti ad esempio il Dow JOnes verao i 28.500 punti.

A Piazza Affari il Ftse Mib sta provando a risalire la china dopo una settimana tutta in calo. Si aspetta ulteriori recuperi nelle prossime sedute?

La perdita di forza del FTSE MIB ha intanto portato lo stretto range verso il basso, attestandosi fra 21.500/21.600 e 21.800/21.900 punti, in luogo del precedente che era tra 21.800/21.900 e 22.200/22.300 punti.

Temiamo un ritorno del Ftse Mib verso l'area già testata venerdì a 21.500/21.600 punti e una prosecuzione del calo verso i 21.300 punti.

Se la situazione sanitaria e quella economica di conseguenza, con ulteriori aggravamento di quella politica, dovessero peggiorare, potremmo anche rivedere il Ftse Mib sui 20.500 punti in prima battuta e poi in area 19.800/19.900.

Non precorriamo però troppo i tempi, anche se le fasi negative sono quasi sempre più veloci ed incisive di quelle positive e qualche volta ci prendono in contropiede.

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Banco BPM e Bper Banca e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Banco BPM e Bper Banca sembrano dare la reale sensazione di viaggiare, nel bene e nel male all'unisono, quasi avessero trovato il giusto prezzo di concambio. Incuranti delle voci di un ripiego di Unicredit su Bper Banca, piuttosto che attendere i tempi lunghi e le insidie del boccone pesante Banca MPS.

A mio avviso Banco BPM e Bper Banca sono entrambi da mantenere in portafoglio, come consigliato anche precedentemente, magari con una copertura opzionaria Call marzo-giugno out the Money.

ENI e Saipem restano sotto i riflettori sulla scia del rialzo del petrolio. Su quale di questi due titoli oil punterebbe ora?

Tra i due consigliamo decisamente e sempre ENI, per la forte liquidità, il generoso dividendo e la diversificazione in atto del nuovo piano strategico.

Per il titolo ci aspettiamo un recupero fin anche poco sotto i 10 euro, con ottima gestione del trading ed il connesso uso opzionario.

Al posto di Saipem, preferiamo stare su un tema speculativo come SARAS, anche sugli attuali livelli se vogliamo, poco distanti dai minimi assoluti di 0,41 euro, ma molto lontani dai massimi degli ultimi 12 mesi posti a 1,51 euro.

Nel caso di Saras è meglio non utilizzare le illiquide opzioni, piuttosto accumulare in modesta quantità in più fasi.

Il petrolio si presenta sui massimi di periodo, mentre l’oro si è riportato sotto quota 1.850 dollari. Qual è la sua view su questi due asset?

Il connubio quasi perfetto, potrebbe essere vendere il petrolio WTI in area 49/50 dollari circa largo, con acquisto di opzioni put at the money e comprare, più che l'Oro, il più reattivo Argento, con lo strumento del Phisical Silver (PHAG) per il medio termine.

In alternativa si può valutare l'acquisto di opzioni Call a breve termine, meglio sempre per ambedue le possibilità, sull'affidabile supporto di 22/22,50 dollari, già testato questa estate.

Da questo sostegno l'Argento ha avviato un rimbalzo verso gli attuali 24 dollari, dove sta sostando in lunga "digestione", prima di ritentare l'attacco al massimo del 2020 poco sotto i 30 dollari.