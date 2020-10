Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Pro Markets Sagl, Asset Management Company, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione di Piazza Affari e sulle strategie da seguire per diversi titoli.

Il Ftse Mib sta provando a dare un seguito al recupero dai recenti minimi, ma fatica a staccarsi da quota 19.000. Qual è lo scenario più probabile per le prossime sedute?

A Piazza Affari siamo in presenza di uno scenario molto incerto nel senso che il nostro mercato non ha dei driver particolari, basti pensare che ieri si è un po' spento il risiko bancario come tema, mentre sugli scudi c'è stata la problematica Atlantia.

Graficamente parlando il Ftse Mib palesa grande indecisione e difficoltà di interpretazione.

Va detto doverosamente che siamo in un downtrend, quindi l'indice ha interrotto una fase rialzista in maniera abbastanza evidente allorquando ha violato l'area dei 20.000.

Questo downtrend ora ha una resistenza molto valida a 19.650 punti e quindi solo un superamento di questo livello ci potrebbe far tornare ad avere dei toni più o meno ottimistici.

Diversamente sarà un mercato che, salvo impennate riconducibili ad un recupero dei listini americani, sembrerebbe destinato a scendere e quindi da vendere sui rimbalzi.

Onestamente è quello che sto cercando di fare e se c'è qualche titolo che recupera bene e si avvicina a resistenze importanti, la mia predisposizione al momento è venderlo al ribasso.

Per il Ftse Mib è reale il rischio di scendere anche oltre i recenti minimi in area 18.500, perchè anche la zona psicologica dei 19.000 punti è costantemente lavorata al rialzo e al ribasso, quindi per il mercato non ha nessun significato.

Per essere rialzisti sarà necessario che il Ftse Mib si riporti almeno sopra una resistenza e la prima è a 19.650 punti.

Finchè non si andrà oltre questo livello o si sta fermi o si lavora al ribasso sul Ftse Mib.

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Anche per Intesa Sanpaolo quella attuale è una zona non particolarmente significativa, segnalando un supporto statico su cui sta tentando di lavorare in zona 1,5575 euro.

Credo però che il vero supporto sia più in basso in zona 1,5 euro dove, compatibilmente con una revisione complessiva della nostra analisi, forse un buy speculativo con stop molto stretto si potrebbe realizzare.

Personalmente non sono in posizione e aspetto Intesa Sanpaolo in zona 1,5 euro dove non escludo di intervenire al rialzo, con stop molto stretto e potenziale sviluppo rialzista verso area 1,75 euro.

Un po' differente il ragionamento su Unicredit, in primis perchè quando gli Amministratori Delegati smentiscono, inizio a pensare che vogliano fare esattamente il contrario.

Credo che Unicredit in qualche modo debba rispondere a Intesa Sanpaolo e non escluso che si possa far mandare giù al gruppo qualche polpetta avvelenata tipo Banca Monte Paschi, ancora una volta dando alla banca liquidità per affrontare questa problematica.

Dal punto di vista grafico Unicredit sembrerebbe avere un po' di appeal speculativo.

Il titolo è molto preciso e una chiusura sopra 7,16/,17 euro aprirebbe la strada ad un ulteriore recupero che potrebbe condurre in area 7,65 euro, dove troverà una resistenza molto rilevante, raggiunta la quale sarebbe opportuno monetizzare la posizione long.

Al momento però vedo Unicredit leggermente più tonico di Intesa Sanpaolo, quindi se proprio dovessi intervenire su un bancario ora sceglierei tra i due Unicredit.

Atlantia ieri ha vissuto una seduta di tensione. Quali indicazioni ci può fornire per questo titolo?

Sono diversi giorni che le persone mi chiedono informazioni su Atlantia, in quanto probabilmente è sceso molto rapidamente sin da area 16,2 euro.

Ho sollecitato la pazienza e mi sembra che questa logica sia stata premiante: Atlantia è un titolo pericolosissimo, è il classico coltello che cade, ma a breve ci regalerà opportunità secondo me.

Personalmente ci proverò, segnalando che il titolo ha un supporto molto pulito e interessante in zona 12,55 euro e con uno stop appena sotto questo livello a mio avviso sarà da provare un buy long.

Mi permetto di ricordare che la problematica ostativa alla soluzione del problema Atlantia è solo politica, nel senso che a livello di numeri l'accordo è stato già definito.

Una parte del Governo vorrebbe mantenere delle clausole di salvaguardia sulle responsabilità che a livello squisitamente economico non esistono e non ci possono stare.

E' un contratto che verrà sciolto, lo Stato pagherà qualche miliardo e il tutto sarà risolto, ma il problema è che oggi questa suonerebbe come una sconfitta, prescindendo da ovvie logiche considerazioni morali che mi sentirei di sottoscrivere in pieno.

STM ha messo a segno un bel rally sulla scia di alcune buone notizie societarie. Il titolo può salire ancora o è tardi per acquistare?

Non inseguo mai i titoli, la storia recente di STM è molto propositiva e credo che il titolo voglia allungare ancora, ma le basi per un'accumulazione caratterizzata da un buon rischio-rendimento sono lontane.

STM può anche salire fino ai 30 euro che vedo come punto di arrivo per delle prese di beneficio. Diventa difficile posizionarsi sul titolo e chi lo ha giustamente se lo tiene stretto in portafoglio.

Intervenire ora sarebbe pericoloso perchè materialmente non saprei dovrei piazzare lo stop, cioè se metterlo sotto la chiusura del gap-up di ieri o sotto il supporto dinamico di lungo che transita in area 24 euro.

Parliamo quindi di stop da piazzare su livelli di prezzi non favorevoli e io operazioni così non le faccio.

Leonardo è tornato nuovamente sotto quota 5 euro, continuando a soffrire a Piazza Affari. Questa tendenza ribassista a suo avviso offre opportunità per nuovi long?

C'è un livello potenzialmente interessante per Leonardo, in quanto è un precedente minimo storico, ma è ancora lontano visto che è a 4,37 euro.

Su quel livello qualcuno proverà probabilmente ad intervenire su Leonardo che quando in passato a toccato i 4,37 euro ha visto crearsi una bella divergenza rialzista, con una violenta partita al rialzo.

Prima dei 4,37 euro non vedo motivi per comprare Leonardo sulla debolezza, viceversa qualora ci fosse un ritorno di forza, segnalo che si è formata una bella resistenza in zona 5,5 euro.

Sopra questo ostacolo il titolo tornerà long di lungo, quindi non sarà più un investimento speculativo ma un posizionamento di lungo termine.

Viene da sè che l'attuale quotazione è esattamente in mezzo tra i livelli citati, quindi è una cosiddetta no fly zone, cioè non si opera in un'area che non ha rapporto rischio-rendimento favorevole, ma si aspetta.