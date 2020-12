Il 2020 rimarrà nella storia ma il 2021 sarà l'anno del tuo riscatto! Per te abbiamo realizzato un video dove ti viene spiegato come poter fare soldi ed avere entrate extra investendo sui mercati finanziari. Cosa aspetti? Datti una possibilità! Vieni a scoprire cosa ti riserva il 2021!

Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Pro Markets Sagl, Asset Management Company, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione di Piazza Affari e sulle strategie da seguire per diversi titoli.

Per seguire Pietro Paciello clicca qui.

Il Ftse Mib resta inchiodato intorno all'area dei 22.000, con volumi e volatilità in calo. Cosa si aspetta per le prossime giornate?

Il mercato italiano, dopo aver vissuto 1-2 settimane in cui ha sovraperformato Wall Street, sta evidentemente mostrando il fianco ad una oggettiva fortissima ascesa di molte delle blue chips che compongono il listino.

Queste ultime sono andate ad impattare grandi aree di resistenza dinamica e quindi, malgrado gli indici azionari Usa siano sempre brillanti, il Ftse Mib si è scontrato con livelli difficili da superare.

La sensazione è che sia un mercato che avrebbe bisogno di correggere e molto probabilmente il Ftse Mib avrebbe esteso la correzione partita 4-5 giorni, almeno fino a zona 21.000.

Poi lo sappiamo tutti, la Fed ha parlato di nuovo sostegno all'economia, lo stesso ha fatto la BCE, c'è liquidità a basso costo in giro e questo mantiene artatamente al rialzo i mercati.

Piazza Affari forse palesa più di altri quanto una fase correttiva tutto sommato sarebbe quasi auspicata dagli operatori per entrare su prezzi di carico più bassi.

Graficamente la situazione del Ftse Mib è molto chiara: si è costruita una piccola resistenza dinamica che comprende i massimi decrescenti nati dal recente top del 26 novembre.

Da allora in poi il Ftse Mib è scivolato un po' verso il basso e un segnale di ritorno di forza si avrebbe con una chiusura del Ftse Mib sopra i 22.200 punti.

Oltre questo livello l'indice abbandonerebbe questa fase di lateralizzazione e potrebbe riprendere a viaggiare verso l'alto anche ben oltre area 23.000.

viceversa continuo a pensare che se Wall Street dovesse fermarsi un attimo, per il Ftse Mib quella dei 21.000 punti è un'area target dove rivedremmo con più facilità i compratori.

Cosa può dirci dei due big del settore bancario Unicredit e Intesa Sanpaolo?

I due bancari da lei indicati palesano quanto detto poc'anzi, ossia dopo un violento rialzo vissuto di recente, hanno raggiunto delle aree di resistenza molto significative.

Intesa Sanpaolo in particolare ha lambito la soglia psicologica dei 2 euro e appena l'ha toccata sono fioccate un po' di vendite, ma nulla di particolare.

La situazione ricalca quella già espressa sul Ftse Mib: siamo in divergenza ribassista e una correzione non farebbe male per comprare meglio Intesa Sanpaolo.

Questa operazione però viene rimandata dagli eventi esterni più che da quelli interventi.

Se il titolo dovesse riprendere a salire, lo farà quando supererà il precedente massimo, quindi una chiusura sopra 2,03 euro sarebbe un nuovo segnale long, con potenziale allungo verso 2,35 euro.

Viceversa bisognerà fare attenzione all'abbandono di area 1,9 euro, perchè in quel caso quella fase di stabilizzazione che osserviamo adesso potrebbe diventare una correzione seria, tale da riportare Intesa Sanpaolo verso zona 1,75 euro.

Per Unicredit la situazione è abbastanza simile e a differenza di Intesa Sanpaolo che deve ancora mettere a segno questa dinamica correttiva, il titolo lo ha già fatto.

Unicredit ha realizzato un perfetto triplo massimo in zona 9,4 euro dalla quale è stato respinto con violenza, a dimostrazione del fatto che chi ha comprato bene a inizio novembre, dopo un guadagno così forte ha giustamente portato a casa.

Il titolo è in una zona equidistante sia tra l'area di ipotetica resistenza a 9l43 euro che da quella di supporto a 6,1 euro.

Siamo nel mezzo di questo perfetto canale orizzontale ed è quindi difficile muoversi ora su Unicredit che nel breve può andare verso ambedue i lati.

Nuovi massimi a Wall Street potrebbero riportare un grande interesse su Unicredit che in caso di chiusura sopra 8,05 euro potrebbe essere interessante per un long, con target i massimi dell'anno.

Fca segna nuovi massimi dell'anno oltre quota 14 euro. E' tardi per intervenire su questo titolo?

Per me è davvero pericolosissimo inseguire Fca su questi livelli di prezzo, considerando che ha corso tantissimo e sta andando a ritoccare i massimi dello scorso anno.

Solo il superamento di area 14,8 euro restituirebbe delle ipotesi rialziste al titolo, ma parliamo di un recupero a doppia cifra da inizio novembre.

Fca inoltre è in forte ipercomprato, ha un angolo di ascesa eccessivo, quindi attenzione perchè in caso di cedimento di area 14 euro si scenderà anche velocemente.

Prudenza sul titolo e chi è rimasto fuori dal rally fa bene a non salire in corsa su questo treno.

Per Fca potrebbero essere delle opportunità in caso di rottura dei 14 euro, ma si tratterebbe di opportunità in ottica di short selling.

Telecom Italia è incapace per ora di superare quota 0,4 euro, mentre STM fatica a ripartire dopo il recente affondo. Cosa può dirci di questi due titoli?

Il grafico di Telecom Italia è short, con un bellissimo rimbalzo che si è fermato in maniera precisa sull'area di resistenza dinamica a 0,4075 euro, in essere da dicembre scorso.

Il titolo ora è orientato palesemente verso il basso e solo una chiusura sopra 0,4 euro mi farebbe cambiare idea, perchè a quel punto ci sarebbe la violazione della resistenza citata prima e ciò comporterebbe un capovolgimento dell'analisi appena fatta.

Per il momento Telecom Italia si conferma debole e questo malgrado i mercati nel complesso siano abbastanza forti.

Su STM il discorso è leggermente diverso, nel senso che è sceso come un sasso per via di alcune cattive notizie.

Per me il movimento al ribasso non è completo, quindi non escluderei un ritorno verso giù per andare a completare la figura tecnica di supporto dinamico.

Il touch point sarebbe intorno ad area 28,5 euro, dove si potrà provare ad entrare long, probabilmente con obiettivi anche ambiziosi.

Credo che STM debba scivolare ancora un po' verso il basso per diventare un acquisto sicuro.

Lo scenario cambierebbe solo con rialzo sopra i 30,7/30,8 euro e a quel punto il recupero partito nei giorni scorsi proseguirebbe per STM.