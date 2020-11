Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonio Zedda, Junior Financial Analyst di Unicron Associates, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, su valute e comomodities.

L'S&P500 la scorsa settimana ha provato ad avvicinare i massimi storici, salvo poi tornare indietro. Quali le attese nel breve?

L’indice americano ha chiuso la settimana con una performance negativa dello 0,85%.

Le quotazioni continuano a rimanere relativamente alte e questa breve discesa potrebbe essere interpretata come una presa di profitto per andare a investire in settori/indici meno performanti, come ad esempio gli europei.

Tuttavia, continuo a ritenere che il prezzo delle azioni sia ancora molto tirato e dunque posizionarsi long adesso, da un punto di vista speculativo, non offre un rapporto rischio-rendimento soddisfacente.

I fattori di rischio a breve termine potrebbero infatti portare a vendite più consistenti, interessanti per valutare entrate long in un’ottica di investimento a lungo termine.

Per quanto riguarda l’andamento economico, la scorsa settimana abbiamo assistito ad un aumento delle richieste iniziali di disoccupazione da 711.000 a 741.000 unità e a dati sulle vendite al dettaglio poco soddisfacenti, segnale di un possibile rallentamento dell’attività economica.

Inoltre, nuove chiusure locali e restrizioni sono state annunciate in tutto il Paese a causa dell’aumento del numero di casi covid e dello stress dei sistemi ospedalieri.

Il fattore che comunque nel medio-lungo termine reggerà il prezzo delle azioni è l’eccessiva liquidità presente nel sistema, grazie all’intervento delle Banche Centrali.

Il balance sheet totale delle 3 principali Central Banks ( FED, BCE, BOJ) ha raggiunto i 22 trilioni di dollari, segnando nuovi massimi storici.

Da un punto di vista puramente speculativo il rischio/rendimento più favorevole è quello delle posizioni short.

Sicuramente possiamo aspettarci un aumento della volatilità nei primi giorni della settimana (per via della festività USA di giovedì) che potrebbe essere interessante per i traders più aggressivi.

Tuttavia nelle prossime giornate preferisco operare su altri asset e rimanere flat sull’S&P500.

Il Dax 30 sta allungando il passo oltre quota 13.000 punti. Si aspetta ulteriori rialzi?

L’indice tedesco ha archiviato la scorsa settimana con una performance positiva dello 0,46%.

I corsi azionari in Europa sono aumentati per la terza settimana consecutiva tra l'ottimismo sui potenziali vaccini contro il coronavirus.

Continua però a crescere il numero dei contagi e in alcuni Paesi il settore ospedaliero è allo stremo, causando un rallentamento dei guadagni sui principali indici.

L’indice Dax è l’asset più interessante su cui speculare in questo momento. Infatti, notizie contrastanti potrebbero affievolire l’ottimismo dell’arrivo dei vaccini.

Una di queste notizie è quella riguardante il PEPP in quanto L'Ungheria e la Polonia hanno bloccato il piano che prevede 1,8 trilioni di euro da utilizzare per favorire la ripresa economica dei vari Paesi dell’Eurozona.

Inoltre, nonostante sia quasi scontato che si arriverà al deal con il Regno Unito e dunque a una soft-Brexit, di fatto ancora nulla è stato deciso e, come è risaputo, l’imprevisto è ciò che muove i mercati.

Dunque da un punto di vista di trading speculativo, risulta molto interessante costruire posizioni di vendita allo scoperto su questo indice per la settimana entrante.

L'euro-dollaro sta allungando nuovamente verso quota 1,19. E' lecito attendersi una rottura al rialzo di questo livello?

L'euro-dollaro chiude in guadagno dello 0,19% su base settimanale. Il principale cambio mondiale continua ad avere un andamento piatto con una volatilità molto bassa.

Il motivo principale è che entrambe le valute si trovano in un momento di indecisione, dovuto principalmente al fatto che attualmente la loro forza relativa è molto simile.

C’è da dire infatti che sia l’euro che il dollaro sono molto deboli per via della politica espansiva sia della BCE e della FED e dei tassi d’interesse a 0. La svolta per il cross potrebbe arrivare a dicembre con i nuovi meeting delle Banche Centrali.

Il blocco del PEPP da parte di Ungheria e Polonia potrebbe ulteriormente indebolire la moneta unica nel breve periodo, andando contro la mia view che continua a rimanere long su questo asset.

Anche nel caso dell'euro-dollaro preferisco stare flat questa settimana.

L'oro continua a mantenersi sotto quota 1.900 dollari. C'è il rischio di ulteriori cali?

L'oro si lascia alle spalle l'ultima settimana con un ribasso dello 0,87%: durante le ultime sedute abbiamo assistito a una fase risk-on che si è conclusa con una delle più grandi fuoriuscite di liquidità da questo asset degli ultimi 15 anni.

La liquidità infatti si è riversata in asset più rischiosi e in particolare sul Bitcoin che da inizio anno guadagna il 150%, attirando nuovamente lo sguardo di tutta Wall Street e dei principali operatori istituzionali.

Il prezzo del Bitcoin ora è vicino ai massimi del 2017 a circa 20.000 dollari.

Nel tempo, la correlazione è stata molto positiva tra questi due asset, per poi risultare negativa nella settimana appena passata.

Tuttavia, nonostante le correlazioni nel breve periodo tendano a discostarsi, sono dell’opinione che anche l’oro possa recuperare terreno nelle prossime settimane.

La mia view rimane dunque long su questo asset e il prezzo attuale potrebbe essere interessante per valutare posizioni long.