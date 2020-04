Per le Borse il recupero in atto è un movimento puramente speculativo che no trova sostegno nei fondamentali. La view di Emanuele Rigo.

Di seguito riportiamo l'intervista ad Emanuele Rigo, General Manager di Newtraderlab, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L'euro-dollaro si sta mantenendo sopra quota 1,08 senza registrare variazioni degne di nota per ora. Quali le sue attese per questo cross?

La volatilità sull'euro-dollaro è molto compressa e sicuramente c'è una bella direzonalità al rialzo, più che altro dovuta ad un certo indebolimento del dollaro che si sta verificando contro tutte le principali valute.

Siamo in un momento storico abbastanza complesso, con volatilità ridotta e oscillazioni poco marcate.

Se dovessero venir fuori altre buone notizie in Europa sull'uscita dal lockdown e sull'accordo tra i Paesi membri sulle misure da adottare per contrastare gli effetti economici del coronavirus, si potrà avere qualche altro sviluppo positivo per l'euro-dollaro.

C'è da dire che si naviga a vista e per il momento il cross sembra aver trovato il baricentro di oscillazioni in area 1,085.

E' sicuramente a portata di mano quota 1,09, anche se le quotazioni sembrano faticare un po' a spingersi in questa direzione.

Se però dovessi prendere una posizione sui movimento dell'euro-dollaro sarei long in questo momento, non escludendo una rottura al rialzo di area 1,09.

Perchè ciò avvenga saranno necessari degli elementi macro e fondamentali un po' più solidi di quelli attuali, indicando come primo target al rialzo area 1,10, non azzardando previsioni più estese rispetto a questo livello.

Il petrolio continua ad arretrare dopo l'affondo di ieri, scendendo sotto quota 12 dollari. Qual è la sua view su questo asset?

Anche sul petrolio si naviga a vista alla luce della grande instabilità, perchè non è una questione di volatilità di prezzo ma di mercato.

La scadenza di giugno che spirerà verso fine maggio, vede ancora i problemi fondamentali che hanno portato al crollo del contratto precedente.

Nelle ultime ore abbiamo visto un ribasso abbastanza marcato su diversi futures scaricati dagli Etf e da uno in particolare abbastanza pieno sulla scadenza giugno.

C'è una notizia importante da cui si apprende che gli Stati Uniti si stanno attrezzando per assorbire, con una ricostruzione di scorte strategiche il comparto dello stoccaggio.

Questo potrebbe risolvere un po' i problemi, ma non so quanto veloce sarà la creazione di questo tipo di infrastruttura.

Per il momento la situazione è stabilizzata sui livelli attuali che sono molto bassi perchè la domanda continua ad essere scarsa.

Notizie che potrebbe influire positivamente sulle quotazioni dell'oro nero sono sicuramente una maggiore capacità di stoccaggio negli Stati Uniti.

Un altro aspetto positivo sarebbe l'uscita progressiva dal lockdown nelle varie regioni del mondo nel corso delle prossime settimane. Importante sarà anche valutare anche l'entità della ripresa economica globale.

Nel frattempo, se da una parte è ancora valida la previsione fatta la scorsa settimana di un ritorno del petrolio a 0 dollari, dall'altra si potrebbe assistere ad una stabilizzazione del prezzo.

Ancora una volta saranno i fondamentali a governare le dinamiche di prezzo almeno in questa fase.

L'oro sta indietreggiando in direzione dei 1.700 dollari. Si aspetta ulteriori flessioni a breve?

L'oro indietreggia sul recupero dell'azionario, ma non sta scendendo in maniera decisa.

In una fase in cui i tassi americani sono a 0, l'oro si conferma bene rifugio e asset class alternativo ai Fed Funds che sono attualmente prossimi allo 0.

Le quotazioni del gold, al netto della volatilità, continueranno a mantenersi piuttosto toniche nelle prossime settimane in attesa di capire cosa accadrà ai tassi americani.

L'oro però non riparte in maniera significativa perchè le Borse stanno performando bene, ma in caso di discesa di queste ultime sulla scia di alcuni dati macro e societari, potremo vedere dei rialzi anche abbastanza marcati.

Per il gold possiamo indicare un primo target al rialzo a 1.750 dollari, oltre cui si sposterà l'attenzione sui 1.800 dollari.

Alla luce di quanto detto fino ad ora, quali indicazioni ci può fornire per le Borse?

Onestamente non mi aspettavo per le Borse un recupero così ripido, anche se è vero che non è stato velocissimo.

Ci sono però due fattori da considerare: le aziende non stanno andando benissimo, tanto che il recupero in atto è sostenuto solo da alcuni grandi nomi, specie a Wall Street, come Alphabet, Facebook, Apple ecc.

Il rialzo delle Borse è inoltre fomentato dall'enorme massa di liquidità immessa dalla Banche Centrali in tutto il mondo.

Si tratta quindi di un movimento chiaramente speculativo, non sostenuto dai fondamentali che invece sono un po' in arretramento.

E' un po' presto per dire quanto sarà duraturo il recupero in atto, ricordando che il rally sostenuto dalla liquidità delle Banche Centrali è andato avanti per 3-4 anni dopo il 2014-2015.

Non so dire quindi quando a lungo durerà questo rally e non so se i fondamentali saranno in grado di sostenerlo, ma per il momento non si va controtendenza, considerando che area 3.000 è ad un tiro di schioppo per l'S&P500.

Nel breve il rialzo delle Borse può proseguire, ma prima o poi si interromperà perchè torneremo ad essere riallineati con i fondamentali.

