Gli ottimi risultati delle trimestrali di Okta, Datadog e Splunk arrivano in un momento in cui gli investitori cercano titoli in grado di superare una fase di rallentamento dell’economia.

Dopo mesi di forti perdite in Borsa, molte azioni nel settore dei software hanno registrato un rimbalzo sulla scia delle trimestrali superiori alle attese. Nonostante questo, i titoli di alcune delle principali aziende del comparto continuano a essere scambiati a prezzi interessanti e molto al di sotto rispetto ai recenti massimi.

Il settore tecnologico, in particolare l’industria del software, è stato tra quelli più colpiti durante il selloff di quest'anno: rispetto ai massimi raggiunti lo scorso 10 novembre, l'S&P SPDR Software and Services ETF (XSW) è sceso del 34,12% (dati in dollari al 21 giugno 2022) e l'indice Morningstar US Technology ha perso il 21,52%, mentre il mercato statunitense nel suo complesso ha ceduto il 15,02%.

Di recente, però, le azioni del segmento dei software hanno lanciato un segnale forte al mercato grazie alla buona crescita degli utili riportata nelle ultime trimestrali. Dopo la pubblicazione dei dati, ad esempio, Salesforce (CRM) e Okta (OKTA) sono salite rispettivamente del 13,33% e del 12,42%. E la stessa cosa si è ripetuta con Splunk, che dopo aver superato le aspettative del mercato è cresciuta in Borsa del 15,69%.

“Da inizio anno gli investitori hanno ipervenduto molte di queste società. Quello che si sta verificando ora è un rimbalzo", afferma Malik Ahmed Khan, analista azionario di Morningstar.

Nonostante i recenti rialzi, però, le azioni di alcune di queste società continuano ad essere scambiate a sconto rispetto al fair value stimato dagli analisti di Morningstar. Alla convenienza del prezzo si aggiunge anche la qualità dei loro business. Le società di software focalizzate sulla gestione e la protezione dei dati per i clienti aziendali hanno dimostrato di essere particolarmente resistenti in caso di rallentamento dell’economia. I timori di un peggioramento della congiuntura, o addirittura di una potenziale recessione, sono infatti aumentate dopo che la Federal Reserve ha dichiarato che l'aumento dei tassi di interesse per combattere l'inflazione è la sua priorità in questo momento.

Le idee di investimento

Okta

"Nonostante la nostra decisione di abbassare la stima del fair value del titolo da 280 a 193 dollari, in seguito ad aspettative più conservative sulla redditività a lungo termine dell’azienda, la nostra valutazione del titolo è ancora nettamente al di sopra delle attuali quotazioni di Borsa. E questo a causa di una reazione del mercato ai recenti eventi macroeconomici che a nostro avviso è stata esagerata.

Le soluzioni fornite da Okta per la sicurezza informatica basata sull'identità hanno cambiato profondamente il modo in cui le aziende e gli enti governativi proteggono i loro utenti interni e i clienti. La sostituzione di fornitori di software di questo tipo è un’operazione estremamente complicata per i team di Information Technology delle aziende, cosa che contribuisce positivamente alla fidelizzazione dei clienti. Inoltre, siamo convinti che l’approccio di Okta alla sicurezza informatica, oltre che l’espansione della sua rete di clienti e delle sue applicazioni, possa garantirgli una presenza duratura sul mercato", afferma Malik Ahmed Khan (report aggiornato al 10 giugno 2022).

Datadog

"Abbiamo deciso di mantenere invariata la stima del fair value di Datadog a 192 dollari nonostante l'azienda abbia riportato risultati superiori alle attese nel primo trimestre del 2022. A nostro avviso, uno dei punti di forza di Datadog è la capacità di offrire prodotti che si integrano molto bene nella struttura informatica dei suoi clienti e che sono difficili da sostituire. Inoltre, il forte upselling nel segmento business dovrebbe consentire all'azienda di creare valore per gli azionisti. Con azioni scambiate attorno ai 110 dollari continuiamo a considerare Datadog come un titolo interessante per gli investitori che cercano esposizione al segmento software", dice Malik Ahmed Khan (report aggiornato al 5 maggio 2022).

Splunk

Morningstar ha mantenuto invariata la stima del fair value del titolo Splunk a quota 175 dollari anche dopo la pubblicazione dell’ultima trimestrale da parte dell’azienda. Gli analisti sono convinti che Splunk continuerà a beneficiare dei trend di lungo periodo in atto nel settore tecnologico, come quello del cloud, del suo portafoglio di prodotti e del forte radicamento nei sistemi informatici dei suoi client. “Nonostante continuiamo a essere fiduciosi sul futuro dell’azienda, siamo consapevoli delle difficili condizioni macroeconomiche che ostacolano il settore tecnologico in questo momento. L'aumento dei tassi, l'inflazione e l'incertezza macroeconomica globale avranno delle conseguenze sul business di Splunk, ma riteniamo che la reazione del mercato sia stata eccessiva e che le forti vendite degli ultimi mesi abbiano creato delle buone condizioni per prendere posizione sul titolo con un ampio margine di sicurezza", aggiunge Khan.

Di Jakir Hossain