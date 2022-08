Gli analisti di Morningstar hanno aggiornato la lista dei cosiddetti propect, ossia i fondi gestiti attivamente che sono candidati ad entrare nell’universo coperto da Analyst rating. Si tratta delle “promesse” dell’industria, che meritano l’attenzione degli investitori per la loro qualità.

L’elenco viene rivisto ogni sei mesi e per entrarvi uno strumento finanziario deve avere alcune o tutte le seguenti caratteristiche:

unicità del processo;

essere interessato da un cambio di gestione con potenzialità interessanti;

essere un nuovo prodotto la cui responsabilità è affidata a un manager con una lunga esperienza;

essere una strategia “sotto i radar”, ma poco conosciuta.

Nell’edizione di luglio 2022, i ricercatori hanno identificato 33 strategie che meritano l’attenzione degli investitori, di cui nove sono state aggiunte nel primo semestre. Vediamo tre fondi che sono disponibili in Italia.

Axa WF Asian Short Duration Bond

È la strategia più grande per dimensioni tra gli obbligazionari Asia che investono in titoli a breve termine. Ha catturato l’interesse degli analisti di Morningstar sia per l’esperienza del team di gestione, sia per l’unicità del processo di investimento.

A capo della strategia, c’è Jim Veneau, che è in Axa IM dal 2013 e ha 27 anni di esperienza nel settore. È affiancato da Christy Lee dal 2014, che ha 13 anni di esperienza. Il portafoglio tende a caratterizzarsi per una minore volatilità e sensibilità ai tassi di interesse rispetto all’indice di riferimento del mercato del credito asiatico.

DWS Invest Conservative Opportunities

È un comparto giovane, dal momento che è stato lanciato nell’agosto 2019, ma può contare su un manager esperto, Thomas Graby, che è alla guida sin dall’inizio ed è in DWS dal 2013. “La strategia mira a massimizzare i rendimenti corretti per il rischio mantenendo la volatilità tra il 2 e il 5%”, spiega Thomas De Fauw, analista di Morningstar.

La struttura è quella del fondo di fondi che può investire sia in comparti gestiti attivamente, sia in ETF Xtrackers, sia in strategie alternative (liquide alternative).

Schroder ISF Sustainable Euro Credit

La ragione principale dell’interesse dei ricercatori di Morningstar risiede nelle qualità del team di gestione, guidato da Said Eggerstedt, che è anche a capo della squadra ESG sul credito di Schroders. Eggerstedt può contare su 15 credit analyst, di cui due specializzati sulla sostenibilità.

“Il processo di investimento è simile a quello del più longevo comparto Euro corporate bond, che è affidato alle mani sapienti di Patrick Vogel, ma con una chiara enfasi sui fattori ambientali sociali e di governance”, spiega Giovanni Cafaro, analista di Morningstar. “View tematiche e analisi fondamentale sono combinate con un dialogo aperto con gli emittenti finalizzato a definire specifici target ESG”.

Di Sara Silano