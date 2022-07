Fino ad ora è stato un 2022 nero per chi investe in azioni: l’indice Morningstar U.S. Market ha perso da inizio anno il 22% (in dollari al 14 giugno 2022) e il mercato azionario americano è ufficialmente in fase ribassista (si definisce ribassista quando registra un calo di almeno il 20% su un orizzonte temporale di due mesi).

In un contesto del genere, gli investitori si sentono dire spesso che dovrebbero "comprare ai minimi" o investire in azioni che hanno registrato ribassi particolarmente elevati. In effetti, anche Warren Buffett ha suggerito che il momento migliore per investire in un'azione è quando "c'è sangue nelle strade" (ovvero il titolo ha perso molto di recente).

Ma un titolo che ha perso molto non è sempre un'opportunità di investimento. Dopotutto, le azioni possono registrare forti passivi e sembrare ancora troppo care in base alle metriche utilizzate dagli investitori per determinare il loro fair value.

Ecco tre titoli che sono crollati quest'anno e che secondo gli analisti di Morningstar sono ancora troppo cari:

Mettler-Toledo International

Rendimento YTD (in USD al 4 luglio 2022): -25.32%

Prezzo/Fair value: 1,50

Morningstar Uncertainty Rating: Medio

Industria: Diagnostica e ricerca

Le azioni di Mettler-Toledo hanno perso oltre il 25% quest'anno (in euro al 4 luglio 2022). L’azienda è leader mondiale nel mercato delle bilance da laboratorio e industriali ed è molto ben posizionata anche in altri mercati come quello dell'ispezione dei prodotti. “Data la valutazione del suo contesto competitivo abbiamo assegnato a Mettler un Economic moat nella misura di Medio. Nell’ultimo trimestre la società ha registrato ricavi superiori alle attese e un miglioramento dei margini di profitto”, osserva Aron Degagne analista azionario di Morningstar. “Tuttavia, riteniamo che il titolo sia sopravvalutato di circa il 50% rispetto alla nostra stima del fair value di 770 dollari” (report aggiornato al 6 maggio 2022).

Lululemon Athletica

Rendimento YTD (in euro 4 luglio 2022): -26.6%

Prezzo/Fair value: 1,21

Morningstar Uncertainty Rating: Alto

Industria: Abbigliamento retail

Le azioni Lululemon hanno ceduto oltre il 25% da inizio anno (in euro al 4 luglio 2022), ma il titolo continua a essere scambiato a prezzi di circa il 20% più alti rispetto al fair value di 216 dollari (report aggiornato al 14 giugno 2022). Gli analisti di Morningstar sottolineano la bontà del suo modello di business: è leader di mercato dell’abbigliamento sportivo ed è riuscita a costruirsi una posizione di vantaggio competitivo all’interno del settore. Inoltre, ha un solido piano per espandere sia il suo portafoglio prodotti che la sua presenza geografica. I timori per il futuro sono legati all’incremento dei costi, che potrebbe impattare sui margini di profitto e all'inflazione che rischia di frenare la spesa dei consumatori per l'abbigliamento.

Old Dominion Freight Line

Rendimento YTD (in euro 4 luglio 2022): -20,36%

Prezzo/Fair value: 1,33

Morningstar Uncertainty Rating: medio

Industria: autotrasporti

Il titolo Old Dominion ha perso oltre il 20% da inizio anno (in euro 4 luglio 2022), ma continua a essere sopravvalutato di circa il 33% rispetto al fair value di 195 dollari (report aggiornato al 6 giugno 2022). “Old Dominion è uno dei maggiori vettori per il trasporto su ruota degli Stati Uniti e riteniamo che sia un’azienda di qualità con un bilancio sano e gestita da manager esperti”, dice Matthew Young analista azionario di Morningstar. “Tuttavia, le flessioni cicliche della domanda di merci sono un rischio e la disponibilità limitata dei conducenti sta facendo salire i salari”.

Come individuare le azioni da evitare

Quando si tratta di capire da quali titoli mantenersi alla larga in un contesto di mercato volatile, Morningstar suggerisce sempre di evitare quelli troppo cari. Richiedere un margine di sicurezza generoso sul fair value o acquistare a un prezzo inferiore rispetto al loro valore reale è una cosa molto importante per chi investe in un’ottica di lungo termine, vista l'imprevedibilità dei flussi di cassa. Ma è ancora più importante durante i periodi di instabilità economica.

Di Susan Dziubinski