Investire in un'offerta pubblica iniziale (IPO) richiede una comprensione fondamentale del mercato azionario. In questo articolo ti mostreremo come investire in IPO, offerta pubblica iniziale, utilizzando i 5 migliori suggerimenti.

Che cos'è un'IPO e come funziona?

Un'offerta pubblica iniziale è una tecnica seguita dalle società private per raccogliere più capitale vendendo le proprie azioni. Consente al pubblico di acquistare azioni da società private e di venderle nel mercato azionario a loro volta.

La maggior parte di queste società private si mette in contatto con le proprie banche di investimento e vende le proprie azioni al pubblico per raccogliere capitali. La maggior parte degli hedge fund e degli investitori giganteschi fanno i loro investimenti in IPO per generare profitti.

Dal punto di vista finanziario, un'IPO è una forma di investimento azionario in cui la società privata vende una percentuale di proprietà in cambio di capitale. Investire in IPO comporta una serie di rischi. Ecco perché cimentarsi in questa forma di investimento, richiede una conoscenza di base del mercato azionario. In questo articolo troverai i 5 migliori consigli per investire in IPO.

Suggerimenti per investire in IPO

Un investimento IPO offre molteplici vantaggi come il posizionamento delle azioni senza commissioni, potenziali profitti durante la fluttuazione dei prezzi, vantaggi a lungo termine, possibilità di investimento anticipato con una società di alto profilo.

Se vuoi investire in IPO, dovresti tenere traccia di tutte le imminenti IPO e prendere nota della procedura di investimento IPO. Per avere un investimento di successo in un'IPO, ti conviene utilizzare i seguenti suggerimenti e andare così a colpo sicuro.

Per investire in IPO, consiglio 1: fai una ricerca IPO adeguata

L'investimento in IPO inizia con la ricerca delle imminenti IPO nel 2022. Elenco A di società registrate presso il governo e pronte per essere quotate in borsa. Puoi condurre una ricerca di notizie su Google per usufruire di maggiori informazioni sullo stesso. Oppure puoi guardare l'imminente quotazione IPO su siti Web specializzati e siti Web di scambio NASDAQ e NYSE.

I siti web di borsa come la borsa di New York e il NASDAQ mantengono una sezione separata che si occupa dell'imminente IPO. Ad esempio, nel NASDAQ, puoi selezionare l'opzione del calendario dell'IPO e nel NYSE puoi scegliere l'opzione del centro IPO per procurarti un elenco di tutte le imminenti IPO.

Un consiglio per gli investitori più esperti: per ottenere informazioni chiare sulle recenti IPO, puoi cercare i moduli S-1 depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Oltre a queste due opzioni, puoi anche verificare le notizie di Google, il monitor IPO,

Per investire in IPO, consiglio 2: leggi il prospetto

Dopo aver ottenuto le informazioni sull'ultima IPO, è il momento di scegliere l'azienda perfetta in cui investire. Dovresti assicurarti di analizzare tutte le informazioni riguardanti l'azienda prima di investire i tuoi sudati guadagni.

È un compito noioso, anche perché le aziende private non hanno tutti i loro dati pubblicati pubblicamente e non durante l'IPO, per questo motivo potresti non ottenere tutte le informazioni relative alla società privata su Internet. È qui che entra in considerazione la lettura del prospetto depositato dalla società presso la commissione titoli e cambio.

Questo documento contiene tutti i dettagli richiesti su un'offerta di investimento al pubblico. Tecnicamente si tratta di informazioni condivise dall'azienda al pubblico diretto. Ha tutte le informazioni rilevanti sull'investimento e sulla sicurezza associati all'azienda.

Ogni volta che una società decide di quotarsi in borsa, fornirà tre diversi prospetti. Uno è il prospetto abbreviato, che contiene informazioni sul prospetto IPO contenente tutte le caratteristiche primarie.

Successivamente, la società fornirà la bozza di prospetto noto come DRHP. Il presente prospetto è presentato al consiglio di sicurezza e cambio in un certo periodo prima dell'IPO. Il prospetto red herring dovrebbe contenere tutti i dettagli sull'investimento e i fatti che gli investitori dovrebbero conoscere. Questo documento contiene informazioni su come la società prevede di utilizzare il capitale generato e sui rischi coinvolti in questo processo.

Oltre a tutte queste informazioni, il DHRP comprende anche i dati relativi ai peer comparativi. Queste informazioni sono fornite sulla base di prospettive sia finanziarie che di valutazione. Gli investitori possono analizzare e confrontare le valutazioni in linea con i concorrenti. Alcuni esperti di investimento suggeriscono che affidarsi ciecamente a un prospetto non è saggio. Tuttavia anche non valutarlo non è saggio.

Consiglio per gli esperti: mentre esamini il prospetto, assicurati sempre di prendere nota delle prospettive sugli utili futuri. È sempre bene dare un'occhiata ai dati contabili previsti. Se il valore è eccessivamente ottimista o troppo promettente, dovresti pensarci due volte prima di investire.

Per investire in IPO, consiglio 3: seleziona un broker forte

Dopo aver trovato l'ultima IPO e aver selezionato la società, è tempo di scegliere un agente di borsa forte. Assicurati sempre di selezionare un broker adeguato prima di investire nell'azienda. I broker di qualità sono associati a società di qualità. Mentre fai ricerche sulla tua azienda, assicurati anche di condurre ricerche complete sui broker più forti.

Più famoso e affidabile è il sottoscrittore, più trasparente è l'azienda. Ad esempio, Goldman Sachs è uno dei sottoscrittori più rinomati. E sono molto esigenti riguardo alle società che scelgono di sottoscrivere.

Consiglio per gli esperti: se sei un investitore individuale, contatta broker più piccoli con un numero minimo di clienti e database che possono fornire un'attenzione indivisa e avvisarti in merito agli acquisti di azioni prima dell'IPO.

Facciamo un esempio dal vivo. Quando la società cinese Alibaba ha avviato la sua IPO nel 2014, è stata la più grande IPO statunitense dopo aver raccolto 21,8 miliardi di dollari. CICC è una delle società di sottoscrizione più famose ed è stata incaricata di sottoscrivere una fetta di azioni Alibaba. Oltre a CICC, Credit Suisse ha anche sottoscritto alcune delle azioni della società.

Lettura consigliata: puoi anche consultare i migliori broker europei per IPO 2022 per ulteriori informazioni sui broker per investimenti IPO in Europa.

Per investire in IPO, consiglio 4: fai domande

Quando vuoi investire nel mercato IPO, assicurati di essere cauto. Essere scettici riguardo al proprio investimento nell'IPO è sempre un tratto positivo. Per tua informazione, gli investimenti IPO sono altamente incerti. Questo è dovuto soprattutto alla mancanza di informazioni corrette e affidabili.

Ecco perché è importante fare sempre un'indagine completa sul team amministrativo dell'azienda. Un team amministrativo di talento accompagnerà l'azienda nella fase di crescita a lungo termine. Infine cerca di ottenere una comprensione approfondita del modello di business generale e della valutazione dell'azienda.

Contatta alcuni dei tuoi amici che hanno precedentemente investito e analizza il potenziale dell'azienda sul mercato. Puoi anche porre qualsiasi tua domanda al tuo broker di investimento. Ti aiuteranno a scegliere l'opzione migliore quando si tratta di investimenti IPO. Assicurati di risolvere tutti i tuoi dubbi prima di investire in IPO.

Consiglio per gli esperti: la verità è che trovare una buona IPO è molto difficile. Se il tuo broker suggerisce vivamente un'offerta relativa a una particolare azione, ci sono alte probabilità che si tratti di alcuni degli avanzi di un investitore ufficiale.

Per investire in IPO, consiglio 5: sii paziente fino alla fine del periodo di lock-up

Il periodo di blocco è un aspetto importante quando si desidera investire in IPO. Un periodo di blocco è una determinata finestra temporale di alcuni mesi in cui gli investitori non potranno vendere le proprie azioni per un determinato periodo.

Questo periodo di blocco è cruciale per gli investitori di hedge fund e le IPO di startup. Fornisce il tempo necessario all'investitore e alla società di avvio, per usufruire dei vantaggi. Preserva efficacemente la liquidità e aiuta a mantenere la stabilità generale del mercato. Il periodo di lockup è cruciale per l'azienda che sta diventando pubblica perché la aiuta a trattenere denaro e mostrare la resilienza del mercato.

Bisogna necessariamente attendere fino alla fine del periodo di blocco. Il periodo di lockup rivelerà l'effettiva valutazione delle azioni. Nella maggior parte dei casi, il periodo di blocco è di circa 3-6 mesi. Nel caso degli scenari, è fino a 24 mesi. Di solito, i sottoscrittori e i direttori decideranno il periodo di lockup.

Di solito, dopo il periodo di lockup, se gli addetti ai lavori come gli amministratori e gli alti funzionari tendono a trattenere le azioni, è un buon segno che l'azienda ha un futuro sostenibile. Se iniziano immediatamente a vendere, dovresti pensarci due volte prima di investire.

Negli scenari di vita reale, il periodo di blocco ha aiutato ad analizzare la corretta valutazione delle azioni.

Promemoria: è difficile per un individuo o per un investitore medio acquisire azioni di società famose e rispettabili che non siano ancora quotate in borsa perché la maggior parte delle aziende di grandi dimensioni hanno già venduto le loro azioni prima che diventassero pubbliche. In questo caso, alcuni agenti di borsa potrebbero avere alcune delle azioni IPO che hanno tenuto da parte per i clienti preferiti o adatti. Se hai intenzione di comprarli, dovresti avere da parte un bel po' di contanti!

Conclusione sui suggerimenti per investire in IPO

Inizialmente, negli anni '90, durante la bolla tecnologica le IPO erano altamente redditizie. Le persone hanno guadagnato il doppio e il triplo dei loro investimenti. Considerando che nel 2022 molteplici fattori come l'aumento dell'inflazione, la tensione geopolitica e i Bitcoin hanno avuto un effetto notevole sul mercato azionario. Assicurati di analizzare l'intero mercato prima di investire in esso.

Oltre a questi suggerimenti, analizza i punti di forza e di debolezza dell'azienda e la larghezza di banda dell'investimento. Dovresti avere le idee molto chiare sul tuo investimento nell'IPO. Assicurati di redigere un piano chiaro per investire nell'IPO e condurre le negoziazioni. Assicurati di essere chiaro se desideri negoziarli ogni giorno o investirli e mantenerli a lungo termine. Decidi la strategia di trading prima di investire nell'IPO.

Ti consigliamo vivamente di analizzare l'attuale situazione del mercato e selezionare la società in base ai suoi fondamentali, prima di investire in IPO. Investi in base alla tua propensione al rischio e ai tuoi obiettivi di investimento.