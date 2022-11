Risultati di Poste Italiane superiori alle aspettative, i dati del terzo trimestre mostrano un forte miglioramento rispetto all'anno precedente e superiore alle aspettative. Il Management ha approvato la cedola per i dividendi per 0,21€ ad azione.

Poste Italiane ha di recente pubblicato i risultati economici e finanziari del terzo trimestre 2022, dati che mostrano risultati superiori alle previsioni degli analisti.

Terzo trimestre in positivo per Poste Italiane

I dati del terzo trimestre 2022 di Poste Italiane evidenziano ricavi per 8,75 miliardi di euro, in crescita del 3,6% rispetto al terzo trimestre del 2021 quando vennero realizzati ricavi per 8,45 miliardi di euro.

Stando ai dati resi noti da Poste italiane, il risultato migliore è stato realizzato in relazione al risultato operativo, pari a 2,05 miliardi, in aumento di 0,43 miliardi rispetto agli 1,62 miliardi precedenti. Si tratta di un guadagno di oltre il 27,2%.

Nel terzo trimestre dell'anno, Poste ha registrato un incremento dei ricavi del 4,3%, incassando circa 2,88 miliardi, mentre l'utile netto è cresciuto del 15%, portando in cassa più di 461 miliardi di utili che dovranno essere distribuiti tra gli azionisti.

Si tratta di risultati superiori alle previsioni degli analisti che preventivavano ricavi leggermente inferiori, nell'ordine dei 2,82 milioni ed ipotizzavano utili per circa 430 milioni.

I risultati trimestrali sono in linea con i risultati annuali e continuano la serie positiva registrata tra gennaio e settembre.

Nel complesso, i primi tre trimestri del 2022 hanno permesso a Poste Italiane di registrare un utile netto di 1,43 miliardi di euro, anche in questo caso, in forte rialzo rispetto agli 1,17 miliardi dei primi tre mesi del 2021.

Nello specificio, gli utili per il 2022 aggiornati a settembre, sono in crescita del 21,4% rispetto allo stesso periodo del 2021.

EBIT superiore agli obbiettivi

Nei propri prospetti, Poste Italiane aveva prefissato tra i propri obiettivi, un EBIT di circa 2 miliardi. Risultati superiori alle aspettative e obbiettivi di circa 300 milioni, con il raggiungimento di un EBIT di 2,3 miliardi di euro.

Distribuzione dei dividendi

Sulla base dei dati trimestrali il board di Poste Italiane ha dovuto cercare e raggiungere un accordo per la distribuzione dei dividendi superiori alle aspettative.

In tale senso il managemant di Poste Italiane ha proposto una distribuzione dei dividendi nel 2023, relativa all'esercizio nel 2022, in linea con la Dividend Policy di Poste Italiane approvata nel 2019.

La linea proposta e approvata prevede l'erogazione di dividendi per circa 0,21€ per azione. La cedolare verrà staccata lunedì 21 novembre 2022 ed avrà come data di pagamento il 23 novembre.