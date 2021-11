Lo sentite? E' il suono dell'inflazione, che deruba tutti coloro che hanno contante della loro ricchezza. In questo momento tutto è meglio del contante. Ogni governo là fuori sta stampando denaro, diluendo la vostra ricchezza. Il governo americano ha rilasciato i numeri ufficiali dell'inflazione al 6,2%. Ma, a porte chiuse, ogni istituzione finanziaria con un dipartimento di analisi rispettabile ha già messo l'inflazione attuale in doppia cifra.

Lo sentite... lo sentite nell'aria? Questo è il suono dell'inflazione, che deruba tutti coloro che possiedono contanti della loro ricchezza... Solo pochi di noi possono sentirlo... Lo sentite anche voi? Sappiamo che lo sentite...

Jack Dorsey, il CEO di Twitter e fondatore di Square - uno dei più grandi processori di pagamento sul web, avverte delle informazioni che stanno ricevendo dal mercato e di come l'iperinflazione stia arrivando.

Prima che voi sorridiate ironicamente che questo accada solo negli Stati Uniti, dobbiamo far scoppiare la vostra bolla di sicurezza. Ogni governo là fuori sta stampando denaro come un pazzo, diluendo la vostra ricchezza e la società moderna potrebbe essere sull'orlo del collasso finanziario.

Quindi, in questo articolo, esamineremo 15 asset che sono attualmente un investimento migliore che tenere contanti.

Speriamo che vi aiuterà a prepararvi per quello che sta succedendo ora e, alla fine, terrete contanti solo per l'essenziale e reinvestirete tutto.

Numero 1: Immobiliare

Sì, i prezzi degli immobili stanno andando alle stelle in questo momento. Perché?

La gente si rende conto di ciò che la stampa di denaro dal nulla fa all'economia, quindi cercano investimenti considerati forti depositi di valore. L'immobiliare è di gran lunga la migliore riserva di valore che abbiamo avuto fino ad ora.

Ecco qualcosa di cui la maggior parte delle persone non si rende conto: il valore della vostra casa non sale davvero. Non è come se da un giorno all'altro le crescesse un nuovo bagno; è il potere d'acquisto della moneta che scende. Quindi avete bisogno di più contanti per comprare la stessa cosa.

Zillow, il più grande mercato immobiliare degli Stati Uniti, ha visto il prezzo della casa media negli Stati Uniti raddoppiare negli ultimi 5 anni, e il ritmo di aumento dei prezzi sta solo aumentando.

Il prezzo medio è aumentato del 18% negli ultimi 12 mesi, e i loro dati indicano un aumento futuro del 13% in avanti.

Se si tiene conto dell'aumento dei prezzi delle materie prime, ci si aspetta che il prezzo degli appartamenti nuovi sia considerevolmente più alto di quello attuale.

Di questo passo, risparmiare per comprare una casa è una delle cose più costose che si possano fare.

Numero 2: Azioni

Avete notato che il mercato azionario è ai massimi storici, praticamente ovunque?

Quindi il governo stampa denaro, giusto? Lo distribuisce nell'economia, la gente compra prodotti e servizi, e quel denaro finisce nelle mani del 20% più ricco della popolazione.

Nello stesso modo in cui l'assegno di stimolo ha raddoppiato la ricchezza di Jeff Bezos: l'avete speso tutti comprando roba da Amazon.

Poiché i ricchi capiscono la diluizione del capitale, non si preoccupano di risparmiare i soldi sotto il materasso, quindi acquistano azioni, o preferibilmente fondi indicizzati come l'S&P500.

Tutti questi nuovi capitali hanno inondato il mercato azionario sparando tutto verso l'alto. Direzione obbligata. Ogni dollaro messo nell's&p 500 ha raddoppiato il suo valore negli ultimi 16 mesi.

Più del 50% della popolazione statunitense non ha alcun patrimonio investibile, però. Ed in Europa è ancor peggio. Nel frattempo, il 10% degli americani più ricchi ora possiede quasi il 90% di tutte le azioni americane.

Vedete... Questo è il motivo per cui i ricchi stanno diventando più ricchi. Mentre i poveri continuano a tenere il contante per la vita, i ricchi lo parcheggiano in veicoli che si apprezzano di valore nel tempo.

Numero 3: Terra

Ecco come stanno le cose. Se c'è una risorsa veramente scarsa, è la terra sul pianeta Terra.

Sappiamo esattamente quanta terra vivibile c'è. Anche se dovessimo costruire isole artificiali come hanno fatto alle Maldive o a Dubai, questo sarebbe dannatamente costoso.

Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, i prezzi dei terreni agricoli sono saliti del 7% negli ultimi 12 mesi, e stanno salendo dal 2007.

La terra è molto richiesta in questo momento, perché tutto il nostro mondo è cambiato.

Ecco perché. Storicamente, siamo stati legati al posto di lavoro. Prima la fattoria, poi la fabbrica, poi l'ufficio.

Per la prima volta nella storia umana, questa catena è stata spezzata. La gente ora si rende conto che possono lavorare da qualsiasi luogo. Perché spendere 100 volte la quantità di denaro per comprare un terreno in periferia quando puoi andare 30 minuti fuori e ottenere un affare?

Con tutta la tecnologia "off the grid" e l'innovazione tecnologica che sta avvenendo nel mercato, siete letteralmente liberi di vivere, lavorare e muovervi dove volete.

La terra è probabilmente uno dei migliori investimenti per i prossimi 50 anni.

Numero 4: Franchi svizzeri o altre valute rifugio

È scioccante per noi quanto la popolazione sia a disagio quando si tratta di usare valute diverse.

Attraverso una tonnellata di sforzi di marketing, per qualche motivo sono convinti che il dollaro americano o l'euro siano la valuta numero uno per forza e valore. Sfortunatamente, non è più così da decenni, ma l'illusione continua.

Non solo ci sono molte altre valute più forti là fuori; il dollaro USA è stato una delle valute più diluite, distribuite e trascurate di tutte. E l'euro non è da meno.

Gli Stati Uniti hanno stampato e spedito container pieni di dollari in Medio Oriente, per mantenere una posizione strategica.

Ogni volta che avevano bisogno di comprare qualche forza politica, semplicemente stampavano altro denaro e lo trasportavano in aerei da carico.

Quando il vostro governo sta "corrompendo" altri governi con denaro contante, forse è il momento di guardare ad altre valute.

Le vostra migliore opzioni sono i franchi svizzeri - hanno sganciato la loro valuta da ogni altra valuta là fuori, e l'hanno semplicemente sostenuta con beni reali come oro, terra, beni immobili, materie prime e altro.

Euro e la sterlina britannica non vanno altrettanto bene. Dei 3, solo il franco svizzero ha fatto una priorità nell'affrontare l'inflazione non stampando più denaro.

Mentre gli Stati Uniti, l'Asia e la maggior parte dell'Europa hanno a che fare con una probabile inflazione a due cifre, la Svizzera è riuscita a tenerla sotto l'1%.

Mai scommettere contro gli svizzeri quando si tratta di denaro.

Numero 5: Bitcoin

Bitcoin è il padrino di tutte le coperture contro l'inflazione. E anche, di gran lunga, l'asset in assoluto più performante dell'ultimo decennio.

Negli ultimi 10 anni, il dollaro americano ha perso il 99,9% del suo valore contro il bitcoin.

Siamo forti sostenitori delle valute digitali, quindi ecco cosa pensiamo accadrà nel prossimo futuro.

Non passerà molto tempo prima che gli Stati Uniti passino completamente dal fiat al dollaro digitale, e altri paesi li seguiranno.

Le 10 maggiori economie del mondo emetteranno ciascuna la propria valuta digitale.

Bitcoin è oro digitale, ed esisterà accanto a queste valute digitali come una vera riserva di valore.

Se pensi che il vostro governo stia diluendo la vostra ricchezza, cambierete semplicemente i vostri possedimenti dalla valuta digitale al bitcoin nel vostro portafoglio, e li conserverete in questo modo.

Questo sarà un modo molto più trasparente ed efficace per gestire i vostri fondi in futuro.

Ancora meglio, ogni istituzione da un miliardo di dollari là fuori lo sa già, e stanno pazientemente aspettando che uno spot Bitcoin ETF sia approvato negli Stati Uniti. È in lavorazione da qualche anno, e ci aspettiamo che venga approvato nei prossimi 12 mesi.

Quando questo accadrà, ogni grande azienda negli Stati Uniti (e nel mondo) convertirà una parte del suo bilancio in bitcoin, solo per essere sicuri di avere un portafoglio diversificato.

Poiché il bitcoin ha un'offerta limitata - non ci saranno mai più di 21 milioni di bitcoin in circolazione - entrano in gioco le leggi della domanda e dell'offerta.

Una grande domanda per un'offerta limitata farà salire i prezzi. Questo è il motivo per cui hedge fund di alto profilo come Ark invest vedono bitcoin valutato a oltre 500.000 dollari per moneta.

Il Bitcoin sarà probabilmente l'ultima riserva di valore e protezione della ricchezza.

Numero 6: Altcoin

Le Altcoin, a questo punto, sono tutto ciò che è serio nel mondo delle criptovalute. In questo nuovo mondo blockchain, stiamo vedendo emergere nuove aziende che offrono una pletora di servizi al nuovo mercato.

La stessa cosa è successa quando internet ha iniziato a diventare mainstream.

Le altcoin sono i Google, gli Amazon, i Facebook, gli Yahoo e molto altro di questa nuova tecnologia.

State avendo l'opportunità di investire in queste aziende in una fase iniziale, qualcosa che non eravate in grado di fare quando Google, per esempio, era in fase di fondazione.

Le nostre migliori scelte, in questo senso, al di fuori del bitcoin sono: Ethereum, Cardano, Chainlink, Tellor, Polkadot e tutto ciò in cui Sam Bankman ha investito: TLT, Solana ed altro.

Bitcoin serve il ruolo di riserva di valore. Questi progetti sono parte dell'infrastruttura del nuovo internet.

Il mondo finanziario come lo conosciamo ora diventerà probabilmente un semplice sottoinsieme dell'industria delle criptovalute.

Numero 7: NFT

Sapete come si dice: "Sii dove il disco sta andando, non dove il disco è". È un vecchio detto dell'hockey. Vuol dire pensare fuori dal coro, capire prima come andranno le cose, e precedere ciò che verrà.

Bene, gli NFT sono più che arte digitale. Gli NFT sono la proprietà digitale. Potete finalmente provare di possedere qualcosa su internet senza dover fare causa a qualcuno. Voi tutti non capite quanto siano importanti gli NFT.

Sì, comprare una scimmia annoiata o un crypto punk all'inizio avrebbe potuto portare a massicci guadagni finanziari, ma le applicazioni si estenderanno oltre l'arte.

Tra 10 anni, invece di ottenere documenti cartacei quando si compra un pezzo di terra, si comprerà l'NFT per quella terra perché, a differenza della carta, l'NFT non può essere distrutto in un incendio o strappato dai talebani.

Sarete in grado di investire frazionalmente in proprietà ovunque nel mondo ed essere pagati con la vostra parte dell'affitto che generano.

Fondamentalmente, gli NFT faranno ai diritti di proprietà quello che YouTube ha fatto ai video, ma questa volta il controllo è vostro.

Numero 8: Oro, Argento e Platino

Saremo onesti con voi: non siamo grandi fan dei metalli. Capiamo il fascino dell'oro e dell'argento come depositi di valore, ma non fa per noi.

Questo non significa che, in un contesto come quello in cui ci troviamo ora, tenere contanti sia un'alternativa migliore.

Con le riserve di contanti che sono un tale asset inflazionistico che viene costantemente diluito, quasi tutto ciò che ha un'offerta limitata è un investimento migliore.

Volete sapere qualcosa di folle? L'oro è salito del 50%, solo negli ultimi 5 anni, rispetto al dollaro USA. Ed è più o meno lo stesso per ogni altro metallo prezioso.

Se non vi fidate completamente della tecnologia o di qualsiasi altra cosa che sia più complessa da un punto di vista finanziario, potete sempre entrare in qualsiasi banca e comprarvi dei lingotti d'oro.

Personalmente, pensiamo che tutto ciò che è stato menzionato finora in questo articolo sia una scommessa migliore, ma fate voi.

Numero 9: Bestiame

Possedere maiali, mucche, pecore e galline è un investimento migliore del dollaro americano. Sì. È persino meglio dell'oro.

Questo è particolarmente vero nei paesi in via di sviluppo, dove la domanda di bestiame è molto più alta di quella di oro o contanti, perché non importa quanto ci proviate, non potete mungere una banconota da un dollaro o una moneta d'oro.

Potreste pensare che stiamo scherzando, ma anche la domanda e il prezzo del compost stanno superando di molto il dollaro americano.

Con tutto quello che sta succedendo nella micro-agricoltura in questo momento e l'aumento della domanda di bestiame di qualità come il Black Angus, il bestiame potrebbe essere la vostra via verso la ricchezza.

Numero 10: Arte

Siate onesti, capite davvero perché i ricchi pagano somme ridicole per quadri che pensi che vostro figlio potrebbe fare? O forse vi piacciono le esotiche tele nere di qualcuno come Rothko?

Beh, i ricchi le usano come riserva di valore. Il prezzo dell'arte non scende mai. Se lo compri per 1 milione di dollari, il potere d'acquisto del dollaro scende del 50%, quindi lo vendi solo se il prezzo supera i 2 milioni.

L'arte è rimasta l'angolo meno regolato della gestione patrimoniale, perché i ricchi la proteggono con i loro capitali.

Statisticamente parlando, è meglio investire in arte che nell'S&P500: forse non avete milioni di dollari per comprarvi uno di questi quadri incredibilmente costosi, ma ora ci sono soluzioni disponibili.

Piattaforme come Masterworks.io permettono alle persone normali di investire in grande arte attraverso la proprietà frazionata.

Fondamentalmente, migliaia di persone entrano per comprare un pezzo d'arte, e condividono i proventi delle vendite con qualche anno di anticipo nel futuro. Questo è il futuro dell'investimento in arte.

Numero 11: Orologi di lusso

La maggior parte delle persone compra prodotti per la loro utilità, ma i ricchi capiscono qualcosa che il resto della popolazione non capisce.

C'è una soglia in cui una certa categoria di prodotti sale di valore nel tempo. Questo è dovuto all'artigianato, al patrimonio e alla scarsità del prodotto - cioè quanti ce ne sono nel mondo.

A causa del valore intrinseco dell'orologio, il valore monetario tiene il passo con l'inflazione, e il prezzo salirà nel tempo.

Prendiamo Rolex per esempio, dal 1957 al 2014 - sono i migliori dati che siamo riusciti a trovare. Il Rolex Submarine è salito decine di volte rispetto alla moneta fiat.

Gli orologi di lusso mantengono il valore nel tempo. I 3 migliori orologi di lusso per gli investimenti in questo momento sono: Rolex Submariner, Patek Philippe Nautilus, Audemars Piguet Royal Oak.

Numero 12: Borse di lusso

La vostra signora ha fatto bene a chiedere una Birkin o una borsa Kelly. Non è solo per il gusto di averle, ma sono veri e propri investimenti a lungo termine.

Sì, le borse di lusso salgono di valore nel tempo, ma non sono tutte create allo stesso modo.

Le signore intenditrici trattano la loro collezione di borse nello stesso modo in cui voi trattate il vostro portafoglio azionario. Scegliete quelle giuste e tenetevele strette.

Ecco quindi la santa trinità delle borse di lusso: il prezzo delle borse Birkin premium è aumentato del 14% all'anno negli ultimi 35 anni. Nello stesso lasso di tempo, la crescita media dello S&P500 è stata dell'11,38% all'anno.

Alcune di queste borse vanno da 250.000 a mezzo milione di dollari.

Se non potete permettervi di spendere dai 10 ai 30 mila dollari per quelle più economiche, la Chanel Classic Flap Bag o la Louis Vuitton Neverfull sono opzioni più accessibili, che mantengono comunque il loro valore.

Numero 13: Auto d'epoca

Amiamo la Tesla model X e ciò che rappresenta per l'industria, ma una cosa che odiamo dal punto di vista degli investimenti è la tecnologia di lusso.

A nessuno importa se ora avete un iPhone 13 placcato in oro. Semplicemente, non invecchia bene.

Dal vino alle auto in edizione speciale, queste salgono di valore, o almeno si svalutano molto più lentamente.

Ecco perché il G-WAGON costa così tanto. Mentre la vostra Toyota varrà il 50% in meno tra 2 anni, la G-wagon in media si svaluta solo del 5% all'anno. Il prezzo di una Ferrari in buone condizioni sale storicamente dell'8% di anno in anno.

Se ci si può permettere di comprarne una già vintage che abbia qualche rarità nella sua offerta, quella percentuale salirà vertiginosamente.

Se si analizza il tutto, non c'è da meravigliarsi che l'auto più costosa del mondo sia una Ferrari 250 GTO che vale più di 50 milioni di dollari.

Numero 14: Materie prime

Abbiamo accennato brevemente a questo quando si parlava di immobili, terreni e metalli preziosi, ma le materie prime, specialmente quelle usate nella costruzione, sono incredibilmente calde in questo momento.

In media, pagherete circa il 18% in più per le materie prime, mentre i costi di produzione sono rimasti più o meno gli stessi.

Potete approfittare di questi cambiamenti nel mercato investendo in azioni di materiali. SLVM, FCX e AA sono solo tre che sono attualmente sulla bocca di tutti.

Numero 15: Praticamente... qualsiasi cosa, in questo momento.

Abbiamo iniziato questo articolo cercando alternative migliori al contante. Beh, onestamente, i contanti sono in assoluto il peggior bene da tenere in questo momento.

È meglio scambiare tutti i vostri contanti per scarpe Air Jordan piuttosto che tenerli in un conto di risparmio.

Quando la popolazione perde la fiducia nel suo sistema monetario, si precipita verso le alternative. Tutto, tranne i contanti.

Questo è il motivo per cui le carte da baseball stanno tornando di moda. Questo è il motivo per cui le carte dei Pokemon valgono centinaia di migliaia di dollari, ora. Questo è il motivo per cui la gente preferisce comprare terreni nel metaverso piuttosto che tenere contanti. Qualsiasi cosa con una base di fan credibile può essere usata come riserva di valore.

Siamo sull'orlo di un grande cambiamento per quanto riguarda il denaro e, sfortunatamente, i più poveri e meno istruiti saranno i più colpiti.

È stato detto loro di risparmiare i loro soldi e tenerli nascosti per i giorni di pioggia, mentre nessuno ha detto loro che quando la pioggia inizierà a cadere, i loro soldi saranno senza valore.

Trovate un buon momento per uscire dalle vostre posizioni in contante, e comprate qualcosa di valore che abbia ancora valore tra qualche anno.