L'Australia è la dodicesima economia più grande del mondo per PIL ed è tra la lista dei paesi con un PIL pro capite di oltre 50.000 dollari. Il paese, conosciuto anche come "Wonder Down Under", è orgoglioso di essere testimone della più lunga crescita continua del PIL della storia. Qual è il segreto dell'economia australiana, e come mai questa terra sembra un paradiso per gli investimenti? Un momento, abbiamo detto "sembra"?

Dopo il 1991, il paese non ha visto nessuna recessione per quasi 3 decenni.

Il paese dalle lunghe coste ha persino attraversato la crisi finanziaria del 2008 senza subire grosse conseguenze. Un'intera generazione in Australia non sapeva nemmeno cosa fosse la recessione fino al 2020.

Per anni, il continente-nazione è rimasto in svantaggio per la sua lontananza dai principali mercati commerciali come il Nord America e l'Europa.

Ma la fine del XX secolo ha portato all'ascesa dei mercati emergenti dell'Asia orientale e meridionale. Si dice che "si è conosciuti dalla compagnia che si ha" e la compagnia e il commercio con paesi come Cina e Giappone, insieme al potere aggiunto della globalizzazione, hanno reso l'economia australiana più forte che mai.

Stimato a quasi 20 trilioni di dollari, l'Australia ha il decimo più alto valore di risorse naturali. Mentre la presenza di risorse naturali non garantisce la prosperità economica, e ci sono molti esempi, l'Australia è riuscita a fare molto bene con le sue risorse naturali e a soddisfare le richieste dei mercati emergenti orientali.

La relazione di amore/odio con la Cina

Se l'enorme domanda di alcuni paesi orientali ha contribuito significativamente all'economia australiana, ha anche reso il commercio del paese sproporzionatamente dipendente da loro, più specificamente dalla Cina.

La crescente influenza della Cina ha iniziato a preoccupare alcuni paesi occidentali come gli Stati Uniti, che vogliono rimanere l'economia leader del mondo.

Queste potenze occidentali hanno attivamente aizzato gli altri paesi contro la Cina.

L'Australia, sostenuta dagli Stati Uniti, ha provocato la Cina su questioni come il trattamento cinese dei musulmani uiguri e la trasparenza sulle origini della malattia del 2020, ecc.

I politici australiani volevano provocare la Cina ma, allo stesso tempo, non volevano perdere il commercio eccezionalmente redditizio con essa. Purtroppo non si può avere entrambe le cose. Ci vogliono anni per conquistare un cliente e solo un secondo per perderlo.

I media hanno continuato a sottolineare la questione in modo egoistico, sottolineando se le economie di Australia e Cina sono interdipendenti o se una parte può spingere l'altra a fare di più.

Questo fatto è andato avanti per un po' di tempo, e i politici australiani hanno pensato di dire tutto quello che volevano dire, e poi fare un barbecue sulla spiaggia, per così dire.

Ma i loro contraltari in Cina non erano degli sprovveduti, hanno ascoltato tutto questo, e hanno semplicemente risposto: "Ci vediamo, ragazzi", e poi hanno aggiunto dazi sulle importazioni australiane.

La verità è che la Cina ha altre alternative, anche se un po' costose, ma l'Australia non ha altri grandi clienti come la Cina, con una domanda enorme. Questo dà alla Cina un vantaggio maggiore nel negoziare l'intera questione.

Ok, prima di chiamarci comunisti o troll del PCC, guardiamo la cosa dal punto di vista australiano.

L'intenzione dell'Australia di cercare semplicemente delle opportunità in altri mercati d'oltremare e di fornire qualche assicurazione a lungo termine per l'economia è naturale.

Ma questo non può accadere a meno che il paese non diversifichi la sua economia in patria facendo riforme interne, ed entrando in settori più complessi diversi da quello minerario, che potrebbero essere esportati in altri paesi.

Molti potrebbero sostenere che il settore minerario non è l'unica ragione, e che l'economia australiana è ora più dipendente dal settore dei servizi.

Questo è vero, ma, di nuovo, tali argomenti di solito trascurano l'impatto di un settore sugli altri.

L'economia di qualsiasi paese è una bestia complicata e ha tonnellate di fattori interconnessi.

Inoltre, se notate, c'è stata un'assoluta insistenza da parte di molte economie avanzate, quasi in modo difensivo, che la loro economia non dipenda dai loro settori primari.

È come negare il ruolo delle banche in Svizzera o del petrolio in Norvegia, e allo stesso modo si comporta l'industria mineraria in Australia.

La cosa divertente è che, in questi esempi, il settore dei servizi è sempre intorno al 70 per cento del PIL. Capite cosa stiamo cercando di dire?

Comunque sia! In verità, l'economia australiana non è la migliore quando si tratta di diversificazione.

Nella lista dei primi paesi sull'indice di complessità economica, l'economia australiana non può essere rintracciata fino a quando non si raggiunge l'80° posizione.

In parole più semplici, ci sono troppe uova in pochi panieri. Ferro, carbone e gas costituiscono una parte enorme delle sue esportazioni nette.

Il paese aggiunge anche poco valore alle sue risorse, il che significa che esporta materie prime ad altri paesi invece di utilizzare la sua forza lavoro per creare valore per se stesso.

L'Australia ha bisogno di riesaminare la sua relazione con la Cina.

Sono effettivamente preoccupati per le questioni che ha sollevato, o stanno agendo come un proxy per gli Stati Uniti contro la Cina? Oppure, è semplicemente un'opportunità per vedere l'economia del paese da una prospettiva diversa e spingere alla diversificazione?

Immigrazione e conseguenze economiche

L'Australia ospita quasi 26 milioni di persone. Ci sono oltre 7,6 milioni di migranti, il che significa che circa il 30% della popolazione australiana è nata all'estero.

Dopo la fine della White Australia Policy nel 1973, l'Australia ha ufficialmente seguito il multiculturalismo, e le sue politiche d'immigrazione ne sono state un buon riflesso. Il buon clima e lo standard di vita sono una grande attrazione per gli immigrati, compresi gli studenti, i lavoratori qualificati e anche gli individui ricchi che investono nel paese.

Il processo di immigrazione è stato fermato nel 2020, tranne che per alcune celebrità di Hollywood.

L'Australia ha una delle più basse densità di popolazione sulla Terra. Questo potrebbe invocare un senso di isolamento per qualcuno che ha vissuto in paesi densamente popolati, anche se per gli australiani questo è probabilmente normale e il loro modo di vivere.

Come si collega questo all'economia? Beh, questo non permette la creazione di una vita di strada urbana e di mercati. Sembra strano, ma è così.

Per esempio, quando si tratta dell'industria della ristorazione, gli australiani fanno presto a definire il loro paese come una nazione culturalmente diversa, probabilmente perché l'Australia non ha la migliore industria alimentare tradizionale (scusate, non abbiamo contato la Vegemite o l'agnello arrosto con erbe).

L'industria della ristorazione di solito attrae clienti che sono interessati al cibo di altri paesi, come l'indiano, il cinese, il thailandese, ecc., anche se gli australiani prendono molto sul serio il loro caffè, e il fallimento di Starbucks nel paese ne è un buon esempio.

L'Australia soffre di un'immensa mancanza di diversità storica e di valori culturali.

La mancanza di vita notturna la fa sembrare diversa dai paesi che hanno una cultura della vita notturna di qualità.

Questo ha un impatto diretto sul mercato interno e sul consumo. Anche se si può certamente non essere d'accordo da un punto di vista soggettivo, l'Australia non è Roma, o la Spagna, o Hong Kong.

L'Australia è al terzo posto nella lista dei paesi dell'Economic Freedom Index. Il paese è anche tra i primi 20 paesi sull'indice di facilità di fare affari. L'Australia è tra i primi 15 paesi che spendono di più in ricerca e sviluppo.

Mentre il paese ha visto un aumento dell'importo totale speso in questo settore, la spesa totale di R&S come percentuale del PIL ha visto una graduale diminuzione dopo il 2008.

Il debito pubblico è stato in aumento dopo la crisi finanziaria del 2008, ma rimane inferiore rispetto alle altre economie avanzate.

L'economia australiana ha assistito a un continuo deficit delle partite correnti per oltre 45 anni fino al 2019. Le ragioni includono una base ristretta di esportazioni, una forte dipendenza dai beni capitali provenienti dall'estero, un basso livello di risparmio nazionale, e i governi che prendono in prestito denaro dal settore interno che spinge il settore privato a cercare fondi dall'estero.

Il surplus dei conti visto negli ultimi due anni avrebbe un impatto positivo sull'economia.

L'Australia è al primo posto per quanto riguarda il salario minimo. Gli alti salari sono anche ottimi per attirare più immigrati, anche se non è una buona cosa quando si tratta dell'industria manifatturiera, che ha visto un declino nel corso degli anni.

La delocalizzazione delle aziende è anche una delle conseguenze degli alti salari.

Mentre il paese si vanta di alti salari medi, anche il costo della vita è molto alto. Il dollaro australiano è la quinta valuta più scambiata al mondo. Il paese ha anche uno dei più grandi pool di fondi d'investimento.

Il paese si vanta anche di avere una delle più alte ricchezze medie e mediane per adulto. Il patrimonio netto medio è il patrimonio netto medio; in altre parole, si valuta dividendo la ricchezza totale dell'intero paese per il numero di adulti.

La ricchezza è sempre distribuita in modo ineguale, quindi questo non significa che ogni australiano vale il valore medio.

Un dato migliore è usare i dati della ricchezza mediana. Ma anche questo numero non vale per tutti. La ricchezza mediana rappresenta un valore che si trova nel mezzo di tutti quei numeri, il che significa che metà della popolazione è sotto quel valore e metà è sopra.

I governi di tutto il mondo, in generale, vogliono che si risparmi meno e si spenda di più. Questa spesa continua dà all'economia lo stimolo necessario e mantiene il ciclo della domanda e dell'offerta. Ma non è un bene per i cittadini non essere mai in grado di risparmiare abbastanza, specialmente non avere abbastanza risparmi per la loro pensione.

Questo non è un bene nemmeno per i governi, se devono fornire benefici ai cittadini più anziani che non possono prendersi cura di se stessi.

L'Australia ha questo programma chiamato Super-Annuation, che sembra fornire una buona soluzione per questo scenario. Questo richiede di mettere una percentuale nominata dal governo, attualmente il 9,5% del salario, in uno schema di risparmio di vostra scelta che va verso il finanziamento della vostra pensione. Piuttosto carino, vero?

Sposta alcuni degli oneri dal governo agli individui. In breve, il governo deve preoccuparsi meno dei pensionati e la gente deve preoccuparsi meno di non risparmiare abbastanza, perché sappiamo tutti quanto la maggior parte della gente sia brava a risparmiare.

In breve, è vantaggioso sia per il governo che per la gente.

Mentre il paese è ai primi posti nell'indice della qualità della vita, l'indebitamento delle famiglie in Australia è uno dei più alti del mondo, sfruttato soprattutto per l'acquisto di immobili.

Una crisi immobiliare?

Vedere occasionalmente ragni parecchio grossi è un problema minore per gli australiani, e lo stesso vale per una rete Internet non al top. Ciò che è più problematico è assistere alla continua crescita dei prezzi delle case.

Questo ovviamente non è un problema per i proprietari di case, e anche per i cosiddetti "Baby Boomers", che vogliono che la loro terra e il loro patrimonio immobiliare si apprezzino.

Il tasso di proprietà delle case in Australia è superiore al 65%, che è buono, anche se non è uno dei migliori.

Coloro che possiedono case sono ricchi per gli standard mondiali. Quelli che non possiedono, usano una gran parte del loro reddito in affitto o mutuo.

Lentamente, un numero maggiore di giovani individui sta cercando attivamente di perseguire uno stile di vita che vedono che altri sono in grado di permettersi. Ma la nuova generazione è bloccata dall'acquisto di case in zone più desiderabili.

Uno dei nostri amici ci ha detto che la casa più economica in Australia è la Camera dei Rappresentanti. Questo è ovviamente uno scherzo, ma vi dà un'idea di quanto sia acceso questo argomento.

Ma guardando come case dall'aspetto medio vengono vendute per milioni di dollari, non sarà sbagliato dire che i prezzi delle case sono gonfiati. Ci potrebbero essere vari fattori per tutta questa faccenda.

L'Australia è tra i paesi con la più alta concentrazione di popolazione urbana, con oltre l'85% delle persone che vivono in aree urbanizzate, ed una maggioranza della popolazione che vive entro 50 chilometri dalle coste.

Le città di campagna offrono prezzi più abbordabili, ma la gente ha cercato costantemente di comprare nelle zone più desiderabili, e persino di pagare mutui anche più alti della media agli investitori.

Questo fa sì che le persone meno abbienti perdano l'opportunità di possedere una casa. Forse una rete di treni ad alta velocità all'interno delle città e di altre aree, e qualche altra spesa infrastrutturale potrebbero disperdere la popolazione.

Il First Home Owner Grant del governo è un altro fattore. Un altro fattore sono i ricchi immigrati e gli investimenti stranieri in proprietà.

Questi investitori, in generale, possono superare i locali nel mercato immobiliare. In altre parole, per i locali, è difficile competere contro la stampa di denaro di Shanghai.

Le pratiche di prestito delle banche sono un altro fattore. Aggiungete i bassi tassi d'interesse e diventa più facile prendere in prestito denaro, il che si traduce in investitori che hanno più soldi da investire in più proprietà.

D'altra parte, aumentare i tassi d'interesse renderebbe anche più difficile investire per gli aspiranti proprietari di case per la prima volta.

Il Negative Gearing, che gli investitori usano per ridurre il loro reddito imponibile, e in seguito trarre profitto dall'aumento del valore della proprietà, è diventato una vacca da mungere finanziata dal governo. Tuttavia, inseguire il negative gearing potrebbe comportare un aumento degli affitti.

Alcuni economisti credono che quando le economie crescono e le loro infrastrutture vengono migliorate, tutta la ricchezza in eccesso si manifesta in un aumento dei prezzi degli immobili.

Suggeriscono anche di abolire l'imposta sul reddito e di sostituirla con una tassa sul valore della terra, LVT, sui proprietari, a seconda della percentuale annuale di incremento del valore della terra.

Ma possiamo vedere sin da adesso che questa idea metterebbe molta gente a disagio.

Conclusioni

L'Australia ha bisogno di modi drammaticamente nuovi di trovare e utilizzare le opportunità nella nuova economia globale.

La diversificazione dei partner commerciali avverrà solo quando l'economia stessa avrà più opzioni diverse da offrire.

A parte questo, l'economia australiana è abbastanza rivolta. È difficile prevedere il futuro ma, come si dice, "Avrà ragione, amico!".