Mentre i veicoli elettrici continuano a dominare i titoli dei giornali e ad attirare l'attenzione nei circoli dove si parla dell'energia pulita, i biocarburanti stanno diventando sempre più un'importante alternativa ai carburanti a base di carbonio.

I biocarburanti hanno un'impronta di carbonio molto più piccola dei carburanti a base di petrolio e forniscono le stesse o migliori prestazioni.

Inoltre, i biocarburanti richiedono pochi o nessun investimento infrastrutturale, questione molto diversa da quella richiesto per consentire la penetrazione di massa dei veicoli elettrici. Date queste caratteristiche interessanti, crediamo che questo settore spesso trascurato sia pronto per una crescita enorme nel prossimo decennio.

Cosa sono i biocarburanti?

Un biocarburante è qualsiasi combustibile derivato dalla biomassa, come piante, alghe e prodotti animali di scarto.

La biomassa ha un contenuto di carbonio molto più basso di un combustibile fossile tradizionale, consentendo una drastica riduzione delle emissioni di gas serra durante la combustione.

I biocarburanti sono un'ampia categoria che include il biodiesel, il diesel rinnovabile, il carburante sostenibile per l'aviazione e il gas naturale rinnovabile.

Dal momento che tale materiale di base può essere ricostituito facilmente, il biocarburante è considerato una fonte di energia rinnovabile, a differenza dei combustibili fossili come il petrolio, il carbone e il gas naturale.

La biomassa può essere convertita direttamente in combustibili liquidi, chiamati appunto "biocarburanti", per aiutare a soddisfare le esigenze di carburante per il trasporto. I due tipi più comuni di biocarburanti in uso oggi sono l'etanolo e il biodiesel, che rappresentano entrambi la prima generazione della tecnologia dei biocarburanti.

Etanolo

L'etanolo (formula chimica CH3CH2OH) è un carburante rinnovabile che può essere fatto da vari materiali vegetali, conosciuti collettivamente come "biomassa". L'etanolo è un alcool usato come agente di miscelazione con la benzina per aumentare il numero di ottani e ridurre il monossido di carbonio e altre emissioni che causano lo smog.

La miscela più comune di etanolo è la E10 (10% etanolo, 90% benzina). Alcuni veicoli, chiamati veicoli a carburante flessibile, sono progettati per funzionare con l'E85 (una miscela di benzina ed etanolo contenente il 51%-83% di etanolo, a seconda della geografia e della stagione), un carburante alternativo con un contenuto di etanolo molto più alto della benzina normale. Circa il 97% della benzina nel mondo contiene un po' di etanolo.

La maggior parte dell'etanolo è fatta da amidi e zuccheri vegetali, ma gli scienziati continuano a sviluppare tecnologie che permetterebbero l'uso di cellulosa ed emicellulosa, il materiale fibroso non commestibile che costituisce la maggior parte della materia vegetale.

Infatti, diverse bioraffinerie di etanolo cellulosico su scala commerciale sono attualmente operative nel mondo.

Il metodo comune per convertire la biomassa in etanolo è chiamato fermentazione. Durante la fermentazione, i microrganismi (per esempio, batteri e lieviti) metabolizzano gli zuccheri della pianta e producono etanolo.

Biodiesel

Il biodiesel è un combustibile liquido prodotto da fonti rinnovabili, come oli vegetali nuovi e usati e grassi animali, ed è un sostituto più pulito del diesel a base di petrolio.

Il biodiesel non è tossico e biodegradabile, ed è prodotto combinando l'alcol con olio vegetale, grasso animale o grasso di cucina riciclato.

Come il diesel derivato dal petrolio, il biodiesel è usato per alimentare i motori ad accensione per compressione (diesel). Il biodiesel può essere miscelato con il diesel di petrolio in qualsiasi percentuale, tra cui B100 (biodiesel puro) e, la miscela più comune, B20 (una miscela contenente il 20% di biodiesel e l'80% di diesel di petrolio).

Carburanti idrocarburi rinnovabili "Drop-in"

I carburanti derivati dal petrolio, come la benzina, il diesel e il jet fuel, contengono una miscela complessa di idrocarburi (molecole di idrogeno e carbonio), che vengono bruciati per produrre energia.

Gli idrocarburi possono anche essere prodotti da fonti di biomassa attraverso una varietà di processi biologici e termochimici. I carburanti idrocarburici rinnovabili basati sulla biomassa sono quasi identici ai carburanti a base di petrolio che sono progettati per sostituire, quindi sono compatibili con i motori, le pompe e le altre infrastrutture di oggi.

Attualmente un impianto su scala commerciale (World Energy a Paramount, California) sta producendo diesel rinnovabile da grassi, oli e grassi di scarto. Diverse aziende sono interessate a riadattare i siti marroni esistenti o a costruire impianti verdi per il diesel rinnovabile e il jet in tutto il mondo.

Decostruzione

La produzione di biocarburanti avanzati (per esempio, etanolo cellulosico e carburanti idrocarburici rinnovabili) comporta tipicamente un processo a più fasi.

In primo luogo, la dura struttura rigida della parete cellulare della pianta - che comprende le molecole biologiche di cellulosa, emicellulosa e lignina legate strettamente insieme - deve essere demolita. Questo può essere realizzato in uno dei due modi: decostruzione ad alta temperatura o decostruzione a bassa temperatura.

Aggiornamento

Dopo la decostruzione, gli intermedi come i bio-oli grezzi, il syngas, gli zuccheri e altri blocchi chimici devono essere migliorati per produrre un prodotto finito. Questa fase può comportare un trattamento biologico o chimico.

I microrganismi, come i batteri, il lievito e i cianobatteri, possono far fermentare lo zucchero o gli intermedi gassosi per ottenere miscele di combustibili e prodotti chimici.

In alternativa, gli zuccheri e altri flussi intermedi, come il bio-olio e il syngas, possono essere elaborati utilizzando un catalizzatore per rimuovere eventuali composti indesiderati o reattivi al fine di migliorare le proprietà di stoccaggio e manipolazione.

I prodotti finiti dall'upgrading possono essere combustibili o bioprodotti pronti per la vendita sul mercato commerciale, o intermedi stabilizzati adatti alla finitura in una raffineria di petrolio o in un impianto di produzione chimica.

Il caso per i biocarburanti

Mentre i governi si sforzano di raggiungere obiettivi aggressivi di riduzione delle emissioni, i biocarburanti si distinguono come una soluzione efficace e a basso costo.

Il biodiesel e il diesel rinnovabile possono avere un'impronta di carbonio inferiore dell'80-90% rispetto al diesel convenzionale.

Infatti, i biocarburanti sono così puliti che possono offrire più del 60% di riduzione delle emissioni rispetto ai veicoli elettrici caricati dall'attuale mix di generazione elettrica mondiale, composto da carbone, gas naturale, nucleare, fonti rinnovabili, ecc (e persino una riduzione del 40% per i veicoli elettrici caricati dalla rete ultra pulita della California, che è lo stato USA più all'avanguardia in questo campo)

Rendendo i biocarburanti ancora più attraenti per i politici, c'è da sottolineare che i biocarburanti non richiedono un massiccio investimento in infrastrutture, poiché la maggior parte dei carburanti può essere distribuita attraverso serbatoi e pompe (già) esistenti.

Confrontate questo dato con i vasti investimenti infrastrutturali necessari per aumentare la produzione di energia rinnovabile (progetti solari/eolici, miglioramenti della rete, stoccaggio di energia) o la penetrazione dei veicoli elettrici (infrastrutture di ricarica, aumento della produzione di elettricità), e si può capire perché il sostegno dei governi sia in rapida crescita per i biocarburanti.

Sostegno della politica pubblica

Le politiche a livello statale e nazionale richiedono sempre più la miscelazione dei biocarburanti o sostengono la transizione verso di essi. Quello che era iniziato come un rivolo è diventato un'inondazione.

Le norme sui carburanti a basso contenuto di carbonio sostengono la crescita dell'adozione dei biocarburanti e sono già in vigore in svariati stati americani ed in Canada. Almeno altri 13 stati americani stanno considerando i loro propri standard, così come l'Europa e il governo federale degli Stati Uniti.

La Norvegia ha reso obbligatoria la miscelazione del carburante per aerei con carburante sostenibile a partire dall'anno scorso, e la Svezia sta seguendo l'esempio quest'anno.

Ci aspettiamo che un supporto significativamente maggiore si materializzi negli anni a venire.

Interazione con il petrolio

Una delle caratteristiche interessanti dei biocarburanti è che essi forniscono un'esposizione indiretta ai prezzi del petrolio, ma beneficiano degli sforzi per l'energia pulita destinati a sostituire la domanda di petrolio. Il diesel rinnovabile, per esempio, è un sostituto diretto del diesel, e il biodiesel è mescolato al diesel.

Quando i prezzi del diesel aumentano, i produttori di diesel rinnovabile e di biodiesel vendono il loro prodotto a un prezzo più alto, ma i loro costi di produzione non vengono colpiti.

D'altra parte, se le politiche del carbonio scoraggiano il consumo di diesel convenzionale, i produttori di biodiesel e diesel rinnovabile sono pronti a capitalizzare.

L'abbiamo visto l'anno scorso, quando il Covid-19 ha fatto crollare la domanda di diesel e il prezzo del diesel è crollato. I prezzi dei biocarburanti, d'altra parte, sono aumentati nel corso del 2020 perché la domanda di biocarburanti è rimasta forte grazie agli incentivi politici menzionati prima.

Approccio all'investimento

Ci sono molte cose da apprezzare nell'investire nei biocarburanti. In primo luogo, le prospettive di crescita sono molto forti, con una crescita quasi garantita se i politici devono rispettare i loro impegni climatici.

E "trend is your fiend", sempre. Ricordatevelo.

In secondo luogo, questa è un'industria relativamente nuova, poco compresa, con strati di complessità e incertezza, tutte cose che creano opportunità per coloro che sono disposti a scavare in profondità e a correre rischi.

E, per molti, il fascino di investire in aziende che stanno facendo del bene al mondo (decarbonizzando) sta diventando sempre più attraente.

Quando analizziamo le aziende dell'industria dei biocarburanti, bisogna valutare attentamente i loro accordi sulle materie prime.

Diversi tipi di materie prime (ad esempio, oli da cucina usati, grassi, grassi animali, olio di soia) hanno diverse impronte di carbonio, e noi puntiamo alle aziende con accesso a materie prime a bassa intensità di carbonio.

Le aziende con accordi consolidati sulle materie prime o con materie prime vincolate da altre operazioni commerciali (cioè le aziende integrate verticalmente) hanno vantaggi significativi.

Cerchiamo di suggerire anche aziende che lavorino su soluzioni di materie prime innovative, come le alghe e i rifiuti plastici.

Come sempre, prestiamo molta attenzione alle valutazioni, e ci concentriamo sulle aziende che riteniamo siano state sottovalutate, date le loro prospettive di crescita e la loro opzionalità.

Conclusioni

Vediamo interessanti opportunità d'investimento nell'industria dei biocarburanti. L'esposizione al settore si può quindi avere in prima istanza direttamente, acquistando aziende che abbiano i requisiti precedentemente accennati. Tra queste, sul mercato americano, come sempre il più evoluto ed il più liquido, oltre che il più attento ai trend, citiamo Aemetis, Alto Ingredients, FutureFuel, Gevo, Green Plains, Green Plains Partners e REX American Resources.

In alternativa si può investire su ETF che siano esposti al settore, sia direttamente che indirettamente, attraverso aziende attive nel miglioramento delle meissioni e, dunque, del controllo del cambiamento climatico.

Tra quelli presenti spicca ELEMENTS Linked to the ICE BofAML Commodity Index eXtra Biofuels Total Return. Questo ETN è legato a un indice che è stato progettato come un punto di riferimento per il settore dei biocarburanti, costituito da contratti futures sui biocarburanti e sulle materie prime comunemente utilizzate nella produzione di biocarburanti.

Come tale, l'esposizione unica offerta dal prodotto può essere interessante per gli investitori che credono che la domanda di biocarburanti aumenterà con l'evoluzione dell'equazione energetica globale.

Riteniamo che i biocarburanti saranno fondamentali man mano che il mondo spingerà verso la decarbonizzazione, e che il futuro è luminoso per le aziende che sono strategiche nel loro approvvigionamento di materie prime e possiedono le competenze logistiche necessarie.